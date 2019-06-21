App-Test: Tägliches Yoga (Daily Yoga)

Am 21. Juni war der internationale Yoga-Tag. Darum haben wir uns mal eine entsprechende App gesucht und kurz das Anfängerprogramm ausprobiert.

Die App Tägliches Yoga (Daily Yoga) ist kostenlos und sowohl für Android als auch iOS erhältlich. Die App enthält Werbung. Mit der Pro-Version entstehen monatliche Kosten von Fr. 10.-.

Hinweis: Da heute International Day of Yoga ist, können «neue Yogis» heute umsonst upgraden. Es handelt sich allerdings nur um ein 7-Tage-Kostenlos-Probeabo. Die Restlichen erhalten die Variante heute 80 Prozent günstiger.

Mit der kostenlosen Variante kann man Übungen machen wie «Lockeres Yoga für Einsteiger», «Yogagrundlagen für Anfänger», «Energie-Yoga am Morgen» oder «4-Tage Nacken-Programm». Die Anzahl ist überschaubar, speziellere Übungen sind nur mit Pro-Version nutzbar.