BenQ-Monitor RD320U im PCtipp-Test

Der Hersteller bewirbt das Gerät dazu als den «besten Monitor fürs Programmieren». PCtipp hat das Display auf diesen Anspruch hin getestet.

Um es klar zu sagen: Der BenQ RD320U ist nicht als Highend-Schirm fürs Gaming oder professionelle Videobearbeitung ausgelegt, sondern fokussiert auf Ergonomie und textbasierte Arbeitsabläufe.

Design, Ergonomie und Konnektivität

Das Äussere des RD320U ist in einem dezenten, mattgrauen Farbton gehalten. Die Verarbeitungsqualität ist robust und hochwertig. Der Standfuss des Monitors bietet umfassende Verstellmöglichkeiten: Neben der Höhenverstellung um 11 cm sind auch eine Neigungsfunktion (–5 ° bis 20 ° Grad), eine Schwenkfunktion (jeweils 15 ° Grad) und eine Pivot-Funktion zur Drehung ins Hochformat integriert. Letztere ist für Entwickler, die lange Codezeilen oder Log-Dateien überblicken müssen, von besonderem Vorteil. Egal ob geneigt, geschwenkt oder das komplette Display gedreht wird: Das Ganze geht immer mit einer Hand flüssig und ohne grossen Druck auszuüben und übermässig nachzuwippen. Kurzum: Hier hinterlässt der RD320U einen sehr soliden Eindruck.

In puncto Konnektivität bietet der RD320U eine äusserst flexible Ausstattung. Er verfügt über zwei HDMI-2.0-Ports, sowie je einen DisplayPort-1.4- und USB-C-Anschluss, der mit einer 90 Watt starken Power-Delivery-Funktion (inklusive Daisy-Chain) ausgestattet ist. Clever: Dies ermöglicht es, kompatible Laptops über ein einziges Kabel mit dem Monitor zu betreiben und gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Der integrierte KVM-Switch (Keyboard-Video-Mouse) ist ein weiteres Highlight, das den nahtlosen Wechsel zwischen zwei verschiedenen Rechnern am selben Arbeitsplatz ermöglicht, ohne Kabel umstecken zu müssen. Und: Ein weiterer USB-Hub mit einem USB-3- (Typ-A) und zwei Typ-C-Anschlüssen rundet die herausragende Konnektivität ab.