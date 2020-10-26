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Claudia Maag
26. Okt 2020

Die besten Antiviren-Programme für Android

Platz 4:Google Play Protect 21.6Schutzwirkung: 0Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 0Gesamtpunktzahl: 6

 © AV-Test

Platz 3:Ikarus mobile.security 2.0Schutzwirkung: 5,5Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 5Gesamtpunktzahl: 16,5

 © AV-Test

Platz 3:F-Secure SAFE 17.8Schutzwirkung: 5,5Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 5Gesamtpunktzahl: 16,5

 © AV-Test

Platz 3:AVG AntiVirus Free 6.31Schutzwirkung: 5,5Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 5Gesamtpunktzahl: 16,5

 © AV-Test

Platz 3:Avast Mobile Security 6.32Schutzwirkung: 5,5Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 5Gesamtpunktzahl: 16,5

 © AV-Test

Platz 2:Securi On OnAV 1.0Schutzwirkung: 5,5Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 6Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test

Platz 2:Avira Antivirus Security 7.0Schutzwirkung: 5,5Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 6Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test

Platz 2:AhnLab V3 Mobile Security 3.1Schutzwirkung: 5,5Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 6Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test

Platz 1:Trend Micro Mobile Security 11.5Schutzwirkung: 6Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 6Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test

Platz 1:NortonLifeLock Norton 360 4.8Schutzwirkung: 6Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 6Gesamtpunktzahl: 18

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Platz 1:McAfee Mobile Security 5.5Schutzwirkung: 6Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 6Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test

Platz 1:Kaspersky Internet Security 11.53Schutzwirkung: 6Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 6Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test

Platz 1:GData Mobile Security 26.7Schutzwirkung: 6Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 6Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test

Platz 1:Eset Mobile Security 6.0Schutzwirkung: 6Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 6Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test

Platz 1:Bitdefender Mobile Security 3.3Schutzwirkung: 6Geschwindigkeit: 6Benutzbarkeit: 6Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
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