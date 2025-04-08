Bluetooth-Lautsprecher JBL Flip 7 im PCtipp-Test

Satter Sound und AI-Feature: Neu konzipiert beim Flip 7 wurden Tief- und Hochtöner. Herausgekommen im Soundtest ist ein leistungsstarker, satter Bass sowie Hochtöner als zweiter Treiber, der klare Frequenzen ausgibt. JBL selbst spricht von einem neuen Hochtöner-Kalottendesign, das in höheren Lagen für ein flächiges Frequenzspektrum sorgt. Mit dem ebenso neuen AI-Sound-Boost-Feature, will JBL der Soundbox zudem ein KI-Feature hinzugefügt haben, das die eingespeiste Musik in Echtzeit analysiert, um die Akustik mit weniger Verzerrung auszugeben – so die Theorie. In unseren verschiedenen durchgeführten Praxistests/Musikrichtungen (Hörspiel, Klassik, Rock/Pop, Rap, a cappella) können wir der Soundqualität des Flip 7, unabhängig von der Lautstärke, sowohl in tiefen wie auch hohen Lagen eine klare, verzerrungsfreie Soundwiedergabe attestieren.

Fazit: JBLs Flip 7 ist ein kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit wegweisender Auracast-Funktion. Die Kombination aus Klangqualität, Ausstattung, Bedienung und Gesamtpreis geht auf.