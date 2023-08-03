Canon PowerShot V10 im Test

Falls Sie mehr lokal und offline unterwegs sind, speichert die V10 alle Daten natürlich auch auf eine microSD-Karte. Für eine reguläre SD-Karte war leider kein Platz. Interessant: Grosse 4K-Dateien konnten wir nicht per Kabel auf den PC transferieren, sondern nur via App, was dann ziemlich lange dauert. Zuletzt noch etwas zur Akkulaufzeit. Diese ist mit rund 55 Minuten in 4K und 80 Minuten in FullHD eher kurz, aber für ein so kleines Gerät etwa normal. Eher problematisch ist der fest verbaute Akku. Heisst also: Ist der Saft weg, braucht man eine Steckdose und muss die Kamera eine Weile ruhen lassen. Die meisten sonstigen Videokameras gehen den hohen Stromverschleiss beim Filmen mit einer anderen Strategie an: Einfach mehrere Akkus bei sich tragen. Das ist bei der V10 keine Option.

Bildqualität

Die Canon PowerShot V10 ist keine Leica, soviel ist klar. Sie misst sich aber auch nicht hochwertigen Videokameras, sondern vielmehr mit Smartphones. Und hier muss man sagen: Geht es rein um die Bildqualität, ist der Vorsprung der V10 zu klein. Zwar ist die V10 optisch und sensortechnisch Smartphones überlegen, hat aber weniger Prozessorleistung im Hintergrund, die bei eher schwachen Kameras immer wichtiger wird. So werden die Aufnahmen der V10 zwar besser, als es rohe Aufnahmen aus einem durchschnittlichen Smartphone würden, das Endprodukt der Smartphones ist aber dennoch vergleichbar gut, stellenweise sogar besser. Fairerweise muss man sagen: Im Vergleich zu den Frontkameras aktueller Smartphones ist die V10 markant besser, was bei Selfie-Aufnahmen durchaus relevant ist. Etwas enttäuschend ist die ISO-Reichweite der V10 mit maximal 125 – 6400 bei FullHD-Aufnahmen. Filmt man in 4K, sinkt das maximale ISO auf 3200. Für Fotos sind immerhin maximal 12'800 ISO möglich. Allzu hoch sollte man die V10 aber so oder so nicht pushen.

Die fehlende Rechenpower merkt man besonders bei den Aufnahmemöglichkeiten. Während das neue iPhone mit ProRes-Aufnahmen mit hohen Bittiefen und spektakulären Zeitlupen klotzt, serviert die PowerShot V10 nur sehr einfache Kost. Es gibt 4K mit maximal 30 FPS und 120 Mbps. FullHD schafft es bis 60 FPS und rund 60 Mbps. Fotos schiesst die V10 mit maximal 5472 × 3648 in JPG und, wie bei den Videos, 8bit.

Kaufberatung

In ihren Einzelteilen kann die Canon PowerShot V10 nichts besonders gut. Die Bildqualität ist nicht stark genug, um High-End-Smartphones klar zu übertrumpfen, der Formfaktor nicht kompakt genug, um beispielsweise eine GoPro zu konkurrenzieren. Schaut man sich aber das Gesamtpaket an, kommt einiges zusammen, das sehr gut harmoniert. Die V10 kann ein wenig von allem und kann das, ohne dass man gross etwas dafür lernen müsste. Sie ist leicht mit dem Smartphone koppelbar und somit für Social-Content geeignet und bietet mit ihrem Formfaktor mitsamt Kickstand und Touch-Display eine gute Plattform für alle, die sich selbst filmen.