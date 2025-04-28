Cewe-Passfoto-App im PCtipp-Test

Dank KI-Funktion im Erstellungsprozess soll das «nahezu jederzeit und überall funktionieren: ob im Wohnzimmer, im Büro oder auch unterwegs», so Cewe. Das auf diese Weise per Minitool aufgenommene Foto lässt sich dann daheim am Drucke, oder an einer der Cewe-Fotostationen in der Schweiz direkt ausdrucken. PCtipp hat die Probe aufs Exempel gemacht und die App, die kostenlos für Android- und iOS-Smartphones in den entsprechenden Shops von Apple und Google heruntergeladen werden kann, getestet.

Und so gehts: Nach der Installation der Passfoto-App wird vom Anwender zuerst die entsprechende Vorlage gewählt. Angeboten werden von der App der Pass für Erwachsene/Kind, Swisspass oder auch Studierendenausweis. Tipp: Ist das Foto für eine Behörde oder offizielle Einrichtung vorgesehen, die nicht speziell aufgeführt ist, sollte man hier den «Pass»-Button wählen. Und: Scrollt man hier weiter ans Ende, lässt sich die individuelle Filiale aussuchen, wo das (im nächsten Schritt) aufgenommene Passfoto ausgedruckt werden kann.

Biometrie-Check der Fotoaufnahme

Im nächsten Schritt wird also das Foto aufgenommen: Dazu arbeitet Cewe mit einer ovalen Schablone, in die der Anwender sein Gesicht «hineinschiebt», und danach das Foto mit der Selfie-Cam des Smartphones aufnimmt.