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Daniel Bader
28. Apr 2025
Lesedauer 4 Min.

Schnell, einfach und sicher zum neuen Passfoto

Cewe-Passfoto-App im PCtipp-Test

Warum warten, wenn das eigene Foto-Shooting per Handy schnell und «zu 100 Prozent Behörden-konform» geht! PCtipp hat die Passfoto-App des Fotobuch-Spezialisten Cewe getestet.

Die Cewe-Passfoto-App liefert biometrische Passfotos

© (Quelle: Cewe)

Um was es geht: Der Fotobuchprimus Cewe bietet mit der neuen Passfoto-App die Möglichkeit, am eigenen Smartphone biometrische Passbilder zu schiessen. Und es geht noch mehr – deutlich mehr: Die Fotos können für die Identitätskarte, den Schweizer Pass, für das Visum, Aufenthaltstitel sowie den Führerausweis verwendet werden.

Die Cewe-Passfoto-App

 © Quelle: PCtipp

Dank KI-Funktion im Erstellungsprozess soll das «nahezu jederzeit und überall funktionieren: ob im Wohnzimmer, im Büro oder auch unterwegs», so Cewe. Das auf diese Weise per Minitool aufgenommene Foto lässt sich dann daheim am Drucke, oder an einer der Cewe-Fotostationen in der Schweiz direkt ausdrucken. PCtipp hat die Probe aufs Exempel gemacht und die App, die kostenlos für Android- und iOS-Smartphones in den entsprechenden Shops von Apple und Google heruntergeladen werden kann, getestet.

Und so gehts: Nach der Installation der Passfoto-App wird vom Anwender zuerst die entsprechende Vorlage gewählt. Angeboten werden von der App der Pass für Erwachsene/Kind, Swisspass oder auch Studierendenausweis. Tipp: Ist das Foto für eine Behörde oder offizielle Einrichtung vorgesehen, die nicht speziell aufgeführt ist, sollte man hier den «Pass»-Button wählen. Und: Scrollt man hier weiter ans Ende, lässt sich die individuelle Filiale aussuchen, wo das (im nächsten Schritt) aufgenommene Passfoto ausgedruckt werden kann.

Biometrie-Check der Fotoaufnahme

Im nächsten Schritt wird also das Foto aufgenommen: Dazu arbeitet Cewe mit einer ovalen Schablone, in die der Anwender sein Gesicht «hineinschiebt», und danach das Foto mit der Selfie-Cam des Smartphones aufnimmt.

Fotocheck («fehlerhafte Aufnahme» vs. rechts: «erfolgreich»)

 © Quelle: PCtipp

Nach der Aufnahme wird automatisch der störende Hintergrund entfernt sowie das Bild optimiert und geprüft – und zwar ganz genau. Ist das Umgebungslicht zu schlecht, die Kamera zu nah am Gesicht, oder auch der Kopf bei der Aufnahme nicht gerade, weist die App den Anwender daraufhin, dass «das Bild von der Behörde abgelehnt wird, da es nicht den biometrischen Anforderungen entspricht.» Entspricht es den Anforderungen, kann das Bild selbstverständlich ausgewählt und benutzt werden. Die App, erfragt noch mal die notwendigen Kriterien, gibt zusätzliche Tipps für eine optimale Aufnahme und leitet danach den Anwender - nach dem Fingertipp auf «Ja, Kriterien sind erfüllt»-Button - zum Bezahlprozess weiter. 

Druck und Fazit

Bezahlprozess am Schluss

 © Quelle: PCtipp.ch

Prinzipiell möglich ist der Ausdruck am Drucker daheim oder eben in einer Cewe-Fotostation. Will man das Passfoto direkt ausdrucken, wählt man als Produkt «digitales Passfoto» für Fr. 9.-. Dabei erhält man sein hochauflösendes Foto, das man (auch noch im Nachhinein) optional an jeder Cewe-Fotostation» für nochmalige Fr. 5.90 zusätzlich ausdrucken kann. Entscheidet man sich beim Bezahlprozess für «Passfoto digital und gedruckt» (Preis: Fr. 14.90) generiert die App zusätzlich einen QR-Code, der ab sofort gültig ist. Um nun das Foto in der Filiale auszudrucken, wird eben der QR-Code dort an den Scanner der Fotostation gehalten und so eingescannt. Danach das Foto auf einem Bogen in 6-facher Ausführung ausgedruckt und bezahlt. Fertig. (Anmerkung der Redaktion: Wir haben für diesen Test und auf die beschriebene Art ein Foto für den Swisspass erfolgreich generiert, und uns dazu das Foto in der Zürcher Interdiscount-Filiale am Kalanderplatz 1 ausgedruckt.). Tipp: Möglichkeiten des Drucks an einer Fotostation gibt es in der Schweiz reichlich (z.B. Coop-, Manor-, Migros-, Interdiscount-Filiale), wobei der integrierte Filialfinder den nächstgelegenen Standort (sofern die Standortfreigabe im Handy aktiviert ist) anzeigt.

Fazit: Die Cewe-Passfoto-App ist eine (minuten-)schnelle, unkomplizierte und sichere Art, sich sein Passfoto für nahezu alle persönlichen und behördlichen Dokumente zu erstellen. Auch die Preise sind fair bemessen.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Bedienung der App
  • Qualität des Ausdrucks
  • Abdeckung
  • schnelles Ergebnis
  • Biometrie-konform
  • -

Details:  Passfoto-App (kostenlos für Android- und iOS), u.a. für Pass für Erwachsener/Kind, Swisspass, Führerausweis, Biometrie-konform, Ausdruck in Filialen von Interdiscount, Manor, Migros, Coop per Cewe-Fotostation

Preis:  Fr. 14.90 (Cewe-Fotostation)

Infos: 
www.cewe.ch

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