Clevere Peripherie für den Arbeitsplatz

Die Hardware

Logitech hat mir vier «For Business»-Produkte zur Verfügung gestellt, die das ganze Spektrum eines typischen Arbeitsplatzes abdecken: die Maus MX Master 4, die Tastatur MX Keys, die Webcam MX Brio 705 sowie das Headset Zone Vibe Wireless.

Hinweis: Das getestete Headset verlosen wir. Wer Interesse hat, schickt einfach eine E-Mail an redaktion@pctipp.ch mit Namen, Adresse und Telefonnummer.

Wie erwähnt, lassen sich alle vier Produkte mit der Logi-Tune-Software bzw. Logi Options+ konfigurieren. Diese sind sehr übersichtlich und intuitiv. Zudem können Maus, Tastatur und Headset über den mitgelieferten Logi-Bolt-Dongle verbunden werden, die Webcam wird per USB-C-Kabel gekoppelt. Die drei Funkgeräte verstehen sich auch mit Bluetooth. Der Vorteil des Logitech-Dongles: Er verwendet Bluetooth Low Energy, bietet eine besonders stabile Koppelung und eine verschlüsselte Übertragung. Das klappte in meinem Test einwandfrei. Die Verbindung zu allen Geräten war schnell eingerichtet und funktionierte danach automatisch und anstandslos. Aussetzer hatte ich nie.