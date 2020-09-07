DAB+-Radio Sony CMT-X5CDB im Test

Bei der Inbetriebnahme muss ein automatischer DAB-/DAB+-Scan gestartet werden, der eine Liste der verfügbaren Sender erstellt. Das hat im Test gut funktioniert und dauert ein paar Minuten. Falls Sie mit dem Gerät gerade umgezogen sind: Der DAB-Scan kann manuell ausgeführt werden.

Im Lieferumfang des DAB+-Radios von Sony finden sich eine Bedienungsanleitung, eine DAB-/FM-Wurfantenne sowie eine kleine Fernsteuerung (Batterie bereits drin) und ein Netzkabel. In der Anleitung sind sämtliche wichtigen Schritte gut erklärt.

Radio: Speicher und Favoritenliste

Sie können Radiosender nach Bedarf speichern. Dies geschieht über mehrere Schritte mit der Fernbedienung. Positiv aufgefallen ist, dass man beim Senderspeicher je bis zu 20 FM- bzw. DAB-/DAB+-Sender hinterlegen kann.

Eine Favoritenliste gibt es allerdings nicht; man wählt sich dann per Fernbedienung mit der Preset-Taste durch die gespeicherten Sender. Das hat die Freude ein wenig getrübt.

CD-Player

Der CD-Player tat im Test, was er soll. Erwähnenswert ist der flexible Wiedergabemodus. Sie können damit Titel beispielsweise zufällig wiedergeben lassen (Shuffle). Es gibt fünf Wiedergabemodi und drei Repeat-Varianten (All, One, Off).

USB, Bluetooth, Performance und Fazit

USB

Leider können Sie das Smartphone (iPhone) nicht direkt via USB-Anschluss ans Sony-Gerät hängen. Von einem Android-Handy ganz zu schweigen (siehe Bluetooth). Nach dem Anschluss eines USB-Sticks, auf dem Musik von Adele gespeichert ist, erklangen die kehligen Töne aber umgehend.

Laut Anleitung sollte dies sogar mit einem Walkman funktionieren. Da meiner längst in der Mottenkiste gelandet ist, kann ich dies leider nicht ausprobieren.

Bluetooth

Sowohl auf der Verpackung als auch in der Bedienungsanleitung ist bei der Bluetooth-Konnektivität nur von Apple-Geräten (iPhone, iPad, iPod (nano/touch) die Rede. Beim ersten Versuch hatte ich mit meinem Android-Smartphone weder via Bluetooth, NFC noch nach herunterladen der Sony-App Music Center Glück. Doch nach einem Ausflug ins Menü des CMT-X5CDB und manuellem Starten des Pairing-Modus klappte es. Nun konnte ich via Music Center (SongPal) sogar meine Spotify-Playlist abspielen.