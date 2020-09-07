Personal-Audio-System
DAB+-Radio Sony CMT-X5CDB im Test
Das Personal-Audio-System CMT-X5CDB von Sony kommt in Schwarz und misst 38,5 × 17,8 × 8,1 Zentimeter, das Gewicht beträgt 2,7 Kilogramm. Optisch macht es sich gut auf meiner Kommode. Zwei Breitband-Lautsprecher (40W) und die dualen Passivradiatoren liefern im Wohnzimmer ausgewogenen Sound.
Rückseitig finden sich beim Testgerät, das uns Digitec zur Verfügung stellte, ein USB-Anschluss, eine Audio-In-Buchse, ein AC-In-Eingang (Netzkabel) und der Anschluss für die mitgelieferte FM/DAB-Antenne. Die Einrichtung des CMT-X5CDB erfolgt simpel und schnell.
Bei der Inbetriebnahme muss ein automatischer DAB-/DAB+-Scan gestartet werden, der eine Liste der verfügbaren Sender erstellt. Das hat im Test gut funktioniert und dauert ein paar Minuten. Falls Sie mit dem Gerät gerade umgezogen sind: Der DAB-Scan kann manuell ausgeführt werden.
Im Lieferumfang des DAB+-Radios von Sony finden sich eine Bedienungsanleitung, eine DAB-/FM-Wurfantenne sowie eine kleine Fernsteuerung (Batterie bereits drin) und ein Netzkabel. In der Anleitung sind sämtliche wichtigen Schritte gut erklärt.
Radio: Speicher und Favoritenliste
Sie können Radiosender nach Bedarf speichern. Dies geschieht über mehrere Schritte mit der Fernbedienung. Positiv aufgefallen ist, dass man beim Senderspeicher je bis zu 20 FM- bzw. DAB-/DAB+-Sender hinterlegen kann.
Eine Favoritenliste gibt es allerdings nicht; man wählt sich dann per Fernbedienung mit der Preset-Taste durch die gespeicherten Sender. Das hat die Freude ein wenig getrübt.
CD-Player
Der CD-Player tat im Test, was er soll. Erwähnenswert ist der flexible Wiedergabemodus. Sie können damit Titel beispielsweise zufällig wiedergeben lassen (Shuffle). Es gibt fünf Wiedergabemodi und drei Repeat-Varianten (All, One, Off).
USB, Bluetooth, Performance und Fazit
USB
Leider können Sie das Smartphone (iPhone) nicht direkt via USB-Anschluss ans Sony-Gerät hängen. Von einem Android-Handy ganz zu schweigen (siehe Bluetooth). Nach dem Anschluss eines USB-Sticks, auf dem Musik von Adele gespeichert ist, erklangen die kehligen Töne aber umgehend.
Laut Anleitung sollte dies sogar mit einem Walkman funktionieren. Da meiner längst in der Mottenkiste gelandet ist, kann ich dies leider nicht ausprobieren.
Bluetooth
Sowohl auf der Verpackung als auch in der Bedienungsanleitung ist bei der Bluetooth-Konnektivität nur von Apple-Geräten (iPhone, iPad, iPod (nano/touch) die Rede. Beim ersten Versuch hatte ich mit meinem Android-Smartphone weder via Bluetooth, NFC noch nach herunterladen der Sony-App Music Center Glück. Doch nach einem Ausflug ins Menü des CMT-X5CDB und manuellem Starten des Pairing-Modus klappte es. Nun konnte ich via Music Center (SongPal) sogar meine Spotify-Playlist abspielen.
Einzig wer noch Kassetten zuhause rumliegen hat oder passioniert Schallplatten hört: Hier muss das Sony-Gerät passen.
Performance
Beispielsweise beim Einschalten des Gerätes, bzw. Zurückholen aus dem Stand-By-Modus, muss man sich einen Moment gedulden, bis das Personal Audio System von Sony parat ist. Generell hätte ich mir bei der Bedienung etwas mehr Tempo gewünscht.
Der Preis liegt bei rund 250 Franken eher hoch für ein DAB-/DAB+-Radio, doch der CMT-X5CDB ist auch nicht für simple Radiohörer gedacht, sondern positioniert sich als Personal-Audio-System und hat für das Geld einiges zu bieten.
Fazit
Das CMT-X5CDB von Sony ist das FM-/DAB-/DAB+-Radio mit gewissen Extras. Einerseits kann man noch CDs abspielen, Musikhören geht aber auch via USB-Stick, Bluetooth- oder NFC-Verbindung. Selbst Spotify-Playlists funktionieren via App. Gefallen haben die grosszügige FM-/DAB-Speicherliste sowie die zufällige Songwiedergabe bei CDs.
Die fehlende Favoritenliste und dass die Bluetooth-Verbindung momentan nur für Apple-Geräte funktioniert, haben die Freude getrübt. Vorallem Apple-Gerät-Besitzer ist dieses CD-Bluetooth-Modell zu empfehlen; auch wenn im Test ein Android-Gerät verbunden werden konnte.
Wer noch Kassetten und Schallplatten hören möchte, sollte sich wohl bewusst ein modernes Retro-Modell suchen.
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