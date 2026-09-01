Der Kameraratgeber - so das passende Modell finden

Zeitweise sah es nicht gut aus für Kameras. Smartphones hatten sie nahezu verdrängt, Bild 1. Aber jetzt hat der Wind gedreht. Es entscheiden sich wieder mehr Menschen dafür, sich eine eigene Kamera zuzulegen. Es ist einfach etwas anderes, ein Foto mit einer Kamera statt mit dem Smartphone zu machen. Ausserdem bieten viele Kameras mehr Kontrolle sowie kreative Möglichkeiten beim Fotografieren.

Abgesehen von einfachsten Kompaktkameras können Sie mit den meisten Digitalkameras gezielter fotografieren und etwa Blende oder Verschlusszeit manuell einstellen. Auch haben viele Fotoapparate einen optischen Zoom und keinen digitalen, der die Aufnahmen nur näher heranholt, dabei aber die Bildqualität verschlechtert. Gerade in schwierigen Situationen, etwa bei wenig Licht oder feinen Details, schwächeln viele der in Smartphones integrierten, relativ kleinen Linsen.

Daneben gibt es einen weiteren Grund, der für eine echte Kamera spricht. Zahlreiche Kunden kaufen sie sich nicht nur wegen der Technik, sondern wegen der anderen Art des Fotografierens, die sie damit verbinden. Viele Apparate haben einen Sucher, durch den man hindurch schauen kann, und nicht nur ein Display. Dazu kommen oft haptische Bedien­elemente wie Drehregler und Knöpfe, deren Bedienung einfach Spass macht. Das fördert wieder ein bewussteres Fotografieren anstatt der schnell gemachten, aber oft recht beliebigen Smartphone-Aufnahmen.