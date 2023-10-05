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Claudia Maag
5. Okt 2023
Lesedauer 6 Min.

Testcenter

E-Book-Reader Kobo Elipsa 2E im PCtipp-Test

Der E-Book-Reader bietet Wi-Fi, und dank Bluetooth funktioniert das Hören von Kobo-Audiobooks. Das 10,3-Zoll-Gerät kommt samt Kobo-Stylus-2-Stift.

Der Kobo Elipsa 2E mit Kobo Stylus 2

© (Quelle: Rakuten Kobo)

Der 10,3-Zoll-E-Book-Reader Elipsa 2E misst 19,3 × 22,7 × 0,75 Zentimeter und wiegt 390 Gramm. Er passt somit nicht in eine Handtasche (ausser eine sehr grosse), aber im Alltag liest es sich damit sehr angenehm. Doch dazu später mehr.

Lieferumfang und Inbetriebnahme

Das Testgerät kommt in Schwarz, mit Quick-Start-Guide, USB-C-Kabel (beidseitig) plus Kobo-Stylus-2-Stift samt zwei Ersatz-Stift-Spitzen. Ausserdem konnte PCtipp das passende SleepCover ausprobieren, das auch über eine Stifthalterung verfügt – es muss jedoch separat erworben werden.

Kobo Elipsa 2E in der Verpackung samt Stift

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Kobos funktionieren etwas anders als Tolinos, aber dennoch klappte die Inbetriebnahme schnell und unkompliziert. Wer bisher einen Tolino verwendete und jetzt auf Kobo wechselt, sollte die nächste Seite lesen.

Unterschied Kobo Clara 2E und Elipsa 2E

Der Kobo Elipsa 2E hat ein grosszügiges 10,3-Zoll-Display (19,3 × 22,7 × 0,75 cm), während der Clara 2E nur über ein 6-Zoll-Bildschirm (11,20 × 15,90 × 0,86 cm) verfügt. Während das Display beim Elipsa 2E mit 1404 × 1872 Bildpunkten auflöst (227 ppi), bietet Clara 2E eine Auflösung von 1072 × 1448 Pixeln (300 ppi). Beide haben einen Dunkelmodus, auch die Konnektivität ist gleich: WLAN, Bluetooth und USB-C. Beide halten laut Hersteller mehrere Wochen durch, bis der Akku aufgeladen werden muss. Mit beiden kann man Kobo-Audiobücher anhören. Kobo Clara 2E bietet Wasserschutz mit IPX8. Bedauerlicherweise bietet der Elipsa 2E kein Wasserschutz – sollte also nicht in die Badewanne mitgenommen werden.

Der neue Elipsa 2E verfügt über einen grösseren lokalen Speicher (32 GB vs. 16 GB) mit einer CPU von 2 GHz (vs. 1 GHz). Das Gerät wurde aus recyceltem Plastik gefertigt. Zu den Elipsa-2E-Specs gehts hier lang (ganz unten). Den PCtipp-Test des Clara 2E finden Sie hier.

Hinweis für jene, die von Tolino zu Kobo wechseln

Tolino-Besitzerinnen und -Besitzer in der Schweiz haben sich daran gewöhnt, dass man sich einfach mit seinem Orell-Füssli- oder Weltbild-Konto einloggen kann und so unkompliziert Zugriff auf die im dortigen Shop gekauften E-Books oder Hörbücher hat. Die schlechte Nachricht ist, dass das bei Kobo nicht so gedacht ist. Als Konsequenz können Sie Ihre – bereits gekauften – E-Bücher nicht ohne Weiteres auf den Kobo laden. Die gute Nachricht lautet (betrifft nur E-Books): Es gibt einen Weg, wie Sie diese EPUB- oder PDF-Dateien (E-Bücher) durchaus auch mit dem Kobo-E-Book-Reader lesen können.

Desktop-Version von Calibre mit angeschlossenem Kobo. Nun können Sie Ihre – in unserem Fall von Orell Füssli – bereits gekauften Bücher auf den Kobo-E-Book-Reader senden

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Mit Calibre Orell-Füssli-EPUB-Dateien auf Kobos laden

Um das Problem zu beheben, können Sie eine E-Book-Software verwenden, beispielsweise Calibre. Calibre ist ein kostenloser, einfach zu bedienender E-Book-Manager. Grundsätzlich fügen Sie eine EPUB-Datei zur Software hinzu, senden sie an den Kobo und Calibre kümmert sich dann automatisch um das Format und eine allfällige Konvertierung. Der genaue Ablauf ist in diesem Tipp erklärt; im Test wurde dies mit der Calibre-Version 6.9.0 durchgeführt. Die Konvertierung funktioniert übrigens grundsätzlich auch für Kindle-Reader, beispielsweise mit einem Kindle Paperwhite Signature-Edition von 2021. Nach dem Trennen vom PC werden die EPUB-E-Books auf den Reader kopiert.

Lese- und Hörerfahrung

Der Elipsa 2E ist der bisher angenehmste Kobo-E-Book-Reader, den ich bisher getestet habe. Die Leseerfahrung auf dem grossen 10-Zoll-Display war sehr gut. Allerdings ist der Reader natürlich nicht gerade klein und daher weniger für das Pendeln geeignet. Aber für die Ferien oder die abendlichen Lesestunden sehr wohl.

Die unterstützten Buchformate sind: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.

Die Blättergeschwindigkeit ist in Ordnung. Das Tippen von WLAN-Passwörtern geht weiterhin etwa gleich schnell (oder langsam) wie bei Tolinos. Zwar hat der Kobo Elipsa 2E keine Blätter-Tasten, doch dank des KoboStylus-2-Stifts ist das auch nicht nötig. Die Handhabung desselben war schnell, der Stift liegt angenehm in der Hand und fühlt sich wertig an.

Gefallen haben zudem der Lesefortschritt, die Kobo-App fürs Handy, der Dunkelmodus. Mit ComfortLight PRO stellen Sie die Helligkeit und Farbtemperatur ein, sodass Sie die Blaulichteinstrahlung reduzieren und auch abends lesen oder schreiben können, ohne dass Ihr E-Book-Reader Sie ungewollt wach hält. Und – yay – die Möglichkeit zur automatischen Display-Rotation (muss man bei Leserichtung einstellen). Büchersharing in der Richtung wie Family Sharing bei Tolinos gibts leider nicht, was gerade durch die Audiobooks sehr interessant sein könnte. Immerhin gibts auch die Pin-Sperre (Kindermodus).

Notizbücher und Markierungen

Durch den Stylus-Stift ist die Erstellung von Notizbüchern angenehm. Auf der Rückseite befindet sich übrigens ein Radierer, um Fehler zu «löschen». Beim Elipsa 2E gibts neue Notizbuchvorlagen, die Notizen können in Ordner abgelegt werden, zur Bearbeitung gibt es ein Lasso-Tool. Und vor allem: Handschriftliche Notizen lassen sich in durchsuchbaren Text konvertieren. Für die Sicherung steht die Kobo-Cloud zur Verfügung.

Es gibt neue Notizbuchvorlagen und man kann handschriftliche Notizen in durchsuchbaren Text konvertieren

 © Quelle: Rakuten Kobo

Während des Lesens eines E-Books können natürlich auch Markierungen vorgenommen und Notizen erstellt werden.

Hörerfahrung: Kobo-Audiobooks

PCtipp hatte Zugriff auf drei französische Hörbücher. Die Bluetooth-Verbindung muss manuell in den Einstellungen aktiviert werden. Die Kopplung mit einem Huawei-BT-Kopfhörer war fix erledigt.

Die Bluetooth-Verbindung muss manuell aktiviert werden

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Im Audioplayer von Kobo kann man pausieren, 30 Sekunden vor- und zurückspringen, oben die Abspielgeschwindigkeit erhöhen, eine Statistik zum gehörten Audiotitel anzeigen lassen und natürlich die Lautstärke ändern. Auch das Inhaltsverzeichnis und der verbundene Bluetooth-Kopfhörer sind per Tippen anzusteuern. Leider kann man auch 2023 keine Kobo-fremden Hörbücher anhören.

So sieht der Audioplayer für Kobo-Hörbücher auf dem Elipsa 2E aus

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Die Bluetooth-Verbindung war stabil, die Audioqualität der Hörbücher gut.

Verfügbarkeit und Preise, Akkulaufzeit und Fazit

Verfügbarkeit und Preise

In der Schweiz ist der Kobo Elipsa 2E ab Fr. 374 bei Galaxus zu kaufen. Das Kobo Sleep Cover ist für weitere rund 48 Franken zu haben (bei Digitec/Galaxus).

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit ist Top. Der Kobo Elipsa 2E hielt tatsächlich mehrere Wochen durch.

Fazit und Kaufberatung

Es ist der bisher beste und angenehmste Kobo-E-Book-Reader, den ich getestet habe. Dazu trägt auch der Kobo-Stylus-2-Stift bei. Allerdings hat der Preis von rund 375 Franken die Freude arg getrübt. Denn das Sleep Cover muss für weitere rund 48 Franken dazu gekauft werden. Damit liegt das Gerät preislich bereits bei einem Tablet.

Viellesern, die Buchstaben wie Luft atmen und die keine Bücher in die Ferien schleppen möchten, sei der Kobo Elipsa 2E empfohlen. Wer nur ab und zu digitale Bücher liest, dafür aber auch ein Gerät zum Arbeiten, Spielen oder Filmeschauen braucht, sollte sich überlegen, ob ein Tablet nicht besser geeignet ist – beispielsweise ein Samsung Galaxy Tab der A-Reihe oder ein (günstiges) iPad.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Akkulaufzeit
  • Bluetooth-Technologie
  • Kobo-Audiobooks
  • Lesefortschritt
  • App
  • Dunkelmodus
  • Markierungen
  • Notizbücher
  • autom. Displayrotation
  • inkl. Kobo Stylus 2 (m. Ersatzspitzen)
  • Hörbücher anderer Hersteller ausgeschlossen
  • fremde E-Book-Dateien per Software konvertieren
  • Cloud: nur Kobo-Produkte
  • kein Family-Sharing
  • Preis

Details:  10,3-Zoll, E-Ink-Carta-1200-Display (Auflösung: 1404 x 1872 Bildpunkte, 227 ppi), 32 GB interner Speicher, Dunkelmodus, ComfortLight Pro, Kobo Audiobooks, Wi-Fi, USB-C-Anschluss, mit Kobo Stylus 2 kompatibel, aus recyceltem Plastik gefertigt, Masse: 19,3 x 22,7 x 0,75 cm, Gewicht: 390 g, Kobo-OS: 4.38.21908, Sleep-Cover separat

Preis:  ab Fr. 374 bei Galaxus (Stand: 3.10.23)

Infos: 
kobo.com

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