E-Book-Reader Kobo Elipsa 2E im PCtipp-Test

Um das Problem zu beheben, können Sie eine E-Book-Software verwenden, beispielsweise Calibre. Calibre ist ein kostenloser, einfach zu bedienender E-Book-Manager. Grundsätzlich fügen Sie eine EPUB-Datei zur Software hinzu, senden sie an den Kobo und Calibre kümmert sich dann automatisch um das Format und eine allfällige Konvertierung. Der genaue Ablauf ist in diesem Tipp erklärt; im Test wurde dies mit der Calibre-Version 6.9.0 durchgeführt. Die Konvertierung funktioniert übrigens grundsätzlich auch für Kindle-Reader, beispielsweise mit einem Kindle Paperwhite Signature-Edition von 2021. Nach dem Trennen vom PC werden die EPUB-E-Books auf den Reader kopiert.

Lese- und Hörerfahrung

Der Elipsa 2E ist der bisher angenehmste Kobo-E-Book-Reader, den ich bisher getestet habe. Die Leseerfahrung auf dem grossen 10-Zoll-Display war sehr gut. Allerdings ist der Reader natürlich nicht gerade klein und daher weniger für das Pendeln geeignet. Aber für die Ferien oder die abendlichen Lesestunden sehr wohl.

Die unterstützten Buchformate sind: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.

Die Blättergeschwindigkeit ist in Ordnung. Das Tippen von WLAN-Passwörtern geht weiterhin etwa gleich schnell (oder langsam) wie bei Tolinos. Zwar hat der Kobo Elipsa 2E keine Blätter-Tasten, doch dank des KoboStylus-2-Stifts ist das auch nicht nötig. Die Handhabung desselben war schnell, der Stift liegt angenehm in der Hand und fühlt sich wertig an.

Gefallen haben zudem der Lesefortschritt, die Kobo-App fürs Handy, der Dunkelmodus. Mit ComfortLight PRO stellen Sie die Helligkeit und Farbtemperatur ein, sodass Sie die Blaulichteinstrahlung reduzieren und auch abends lesen oder schreiben können, ohne dass Ihr E-Book-Reader Sie ungewollt wach hält. Und – yay – die Möglichkeit zur automatischen Display-Rotation (muss man bei Leserichtung einstellen). Büchersharing in der Richtung wie Family Sharing bei Tolinos gibts leider nicht, was gerade durch die Audiobooks sehr interessant sein könnte. Immerhin gibts auch die Pin-Sperre (Kindermodus).

Notizbücher und Markierungen

Durch den Stylus-Stift ist die Erstellung von Notizbüchern angenehm. Auf der Rückseite befindet sich übrigens ein Radierer, um Fehler zu «löschen». Beim Elipsa 2E gibts neue Notizbuchvorlagen, die Notizen können in Ordner abgelegt werden, zur Bearbeitung gibt es ein Lasso-Tool. Und vor allem: Handschriftliche Notizen lassen sich in durchsuchbaren Text konvertieren. Für die Sicherung steht die Kobo-Cloud zur Verfügung.