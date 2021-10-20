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E-Book-Reader Tolino Vision 6 im Alltagstest
Das Format des E-Book-Readers entspricht jenem des Vorgängers (Vision 5) – nämlich 7 Zoll. Auch das Design ist sehr ähnlich. Bei der Hardware gab es jedoch ein paar Änderungen. PCtipp hatte ein Vision-6-Testgerät eine Woche zur Verfügung und hat sich während dieser Zeit Lektüre von Adolf Muschg damit zu Gemüte geführt. Und endlich einmal beim englischen E-Book The Fourth Turning weitergelesen – was mit dem alten Tolino Vision 3 HD nicht so grosse Freude bereitet hatte.
Der E-Book-Reader misst 14,46 × 16,16 × 0,59 Zentimeter (0,9 cm Griffleiste) und wiegt 215 Gramm. Der Tolino Vision 6 ist in der Schweiz seit Mitte Oktober 2021 bei Orell Füssli für Fr. 199.- erhältlich (voraussichtlich lieferbar ab 27.10.21). Erfahren Sie auf den nächsten Seiten das Wichtigste zur neuen Hardware, der Haptik, dem Leseerlebnis, der Akkulaufzeit und mehr.
Die gepimpte Hardware
Neue Display-Generation, besserer Prozessor, mehr Speicher & Co.
Mehr Speed: der Prozessor
Was mich freut: Nachdem letztes Jahr hauptsächlich an der Plattform gearbeitet wurde, erhält der E-Book-Reader nun hardwareseitig ein paar Verbesserungen. Ein neuer Quad-Core-Prozessor (AllWinner-B300-Quad Core-Prozessor, 1,8 GHz) soll die Performance steigern, was laut Tolino alles beschleunigt. Unter der Haube wurde zudem ein 1500-mAh-Akku verbaut.
Neue Display-Generation
Zwar blieb, wie erwähnt, das Format gleich (7-Zoll), aber die Display-Generation wurde ausgetauscht.
Der Hersteller spricht von einer 20 Prozent kürzeren Reaktionszeit des E-Ink-Displays.
Es bietet eine HD-Auflösung (1264 × 1680 Bildpunkte, 300 ppi) mit 16 Graustufen.
Zudem kann der Vision 6 sowohl im Hoch- als auch Querformat verwendet werden. Ausserdem gibts weiterhin die automatische Display-Rotation, doch dazu mehr unter Leseerlebnis.
Doppelter interner Speicher und USB-C
Der interne Speicher wurde verdoppelt (von 8 GB auf 16 GB). Davon sind circa 12 GB verfügbar für Inhalte, was nach Angaben von Tolino für über 12'000 E-Books reicht. Ausserdem haben Nutzer in der Tolino-Cloud 25 GB zusätzlichen Cloud-Speicher in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung. Zudem wurden die Blättertasten optimiert. Und weitere gute Nachrichten: Neu hat der E-Book-Reader einen USB-C-Anschluss (Strike, endlich!).
Haptik
Der E-Book-Reader misst 14,46 × 1,61 × 0,59 Zentimeter (0,9 cm Griffleiste). Die Griffleiste ist auch beim aktuellen Vision 6 ergonomisch geformt und dort befinden sich die zwei Blättertasten. Er ist leicht und wiegt nur 215 Gramm.
Des Weiteren bietet der E-Reader automatische Display-Anpassung und Soft-Touch-Oberfläche.
Ich lese am liebsten liegend und im Querformat. Da kommen mir die Tasten sehr gelegen. Hochkant gehalten, fand ich die Rückseite, mit beiden (Frauen-)Händen gehalten, ein wenig rutschig.
Im Querformat fühlte sich die ergonomisch
geformte Griffleiste angenehm an.
Auch SmartLight ist an Bord, wodurch die Beleuchtung je nach Tageszeit angepasst wird. Da der E-Reader wasserabweisend ist, überlebte er auch Lesen in der Badewanne (Schutz vor Süsswasser bis 2 Meter Tiefe/60 Min.). Auch da sind die Tasten wegen nasser Finger praktisch.
Notwendig war für mich die mögliche Tasten-Rotation. Während im Hochformat die Tastenbelegung vorwärts bzw. zurück noch Sinn machte, irritierte sie mich im Querformat.
Leseerlebnis
Speed
Der neue Quad-Core-Prozessor (AllWinner-B300-Quad Core-Prozessor, 1,8 GHz) steigert laut Tolino die Performance, was sich bei der gesamten Nutzung bemerkbar machen soll. Den Vision 5 hat 2019 meine Kollegin Gaby Salvisberg getestet, deshalb habe ich keinen 1:1 Vergleich, wie stark bemerkbar sich die bessere Performance im Alltag macht. Doch die Touch-Reaktionen, das Tippen mit der digitalen Tastatur und selbst der Web-Browser wurden gefühlt schneller.
Für meinen Gusto sind Tippen und Web-Browser leider noch immer nicht schnell genug, da hätte man meiner Meinung nach ruhig noch mehr klotzen können. Aber das Blättern auf dem E-Ink-Display, und das werden die meisten Leute schätzen, geht tatsächlich ziemlich schnell (OK, für Ungeduldige wie mich gehts immer noch zackiger). Die Reaktionszeit – z.B. beim Öffnen eines digitalen Buchs oder wenn man von einer Buchseite zurück auf die Übersichtsseite wechselt, befindet sich im normalen Rahmen.
PCtipp meint: Bei der Verwendung des Web-Browsers (für die Onleihe) – meinem persönlichen Hass-Objekt des Tolinos (unfassbar langsam) – reicht der Speed nicht, um mich zu besänftigen. Auch dass man grundsätzlich Passwörter nicht speichern kann (ausser bei Onleihe.de) und so sich in der Schweiz immer wieder in der Bibliothek bzw. mit der Switch-edu-ID anmelden muss, geht mir irgendwann auf den Wecker. Hier rate ich dazu, stattdessen die Onleihe-App oder den Web-Browser via PC zu verwenden.
Automatisches Drehen
Wie von anderen Tolinos gewohnt, gibts auch beim Vision 6 die automatische Display-Rotation. Damit können Sie flexibel entweder im Hoch- und Querformat lesen. Wer das automatische Drehen nicht mag: Im Test erkennt der Vision 6 zwar sofort, dass die Autorin das Gerät dreht, der Inhalt wird aber nicht automatisch gedreht. Stattdessen wird, wie beim Vision 5 auch, ein Dreh-Symbol angezeigt, über das man manuell den Inhalt an z.B. das Querformat anpassen kann. So wird versehentliches Drehen verhindert. Allerdings muss man recht schnell drauf tippen, wenn man den Inhalt gedreht haben möchte. Geschieht dies nicht, fängt das Display nach circa 5 Sekunden an zu blinken, was leicht nervig ist.
Freundinnen und Freunde des Tap2Flip muss ich enttäuschen. Wie schon der Vision 5 hat auch der Nachfolger diese Funktion nicht. Laut Tolino ist die Kundennachfrage danach zu gering; man setzt ganz auf die Blättertasten. Die Richtung, in die eine Taste blättert, können Sie übrigens vertauschen (in diesem Tipp erklärt).
Weiterhin verfügbar sind übrigens auch die Wörterbücher, die man herunterladen kann (zu finden: Einstellungen/Sprache/Wörterbücher). Auch Übersetzungen sind verfügbar. Bei einer englischsprachigen Lektüre fand ich beides recht angenehm.
Lesefortschritt/Tolino-Cloud
Wenn Sie über einen Tolino-Partner ein E-Buch kaufen, also hierzulande im Orell-Füssli- oder Weltbild-Onlineshop, wird das Buch automatisch in der Cloud abgelegt. Dafür haben Sie – nebst den internen 16 GB – gratis 25 GB Datenspeicher für E-Books zur Verfügung.
Gute Nachrichten für jene, die zum Zmorge ein Buch via Tolino lesen und dann - logischerweise an genau der Stelle, an der man aufgehört hat - per Smartphone (Tolino-App) im Bus weiterlesen möchten: Der Lesefortschritt wird auf fünf nutzbaren Endgeräten pro Konto synchronisiert. Durch die Tolino-Cloud kann man also flexibel zwischen den Geräten wechseln, ohne dass der Lesefortschritt verloren ginge.
Hierzu benötigen Sie die Tolino-App für das Smartphone und Sie müssen sich ebenfalls mit z.B. dem Orell-Füssli-Kundenkonto anmelden. Das Fortsetzen an der beim Tolino zuletzt gelesenen Seite am Handy hat im Test funktioniert.
Auch Family-Sharing ist wieder an Bord. Wie das funktioniert, hat Kollegin Gaby Salvisberg in diesem Tipp erklärt.
Tolinos unterstützen sämtliche E-Book-Formate (ePub, pdf, txt), was im Vergleich zu Amazons Kindle ein klarer Vorteil ist, auch wenn Kindle mittlerweile auch ePub unterstützt.
Leseerlebnis (Fortsetzung)
Tolino-Leseerlebnis (Beta)
Mutige und Neugierige können das Tolino-Leseerlebnis ausprobieren. Die Beta-Version muss aktiv über die Einstellungen eingeschaltet werden. Tolino teilt mit, man arbeite kontinuierlich an der Weiterentwicklung, wollte die Beta-Funktion den Leserinnen und Lesern jedoch doch bereits zur Verfügung stellen, da die Funktion derzeit bereits ein paar bekannte Probleme behebt. Derzeit gibt es hier per Schieberegler zwei Optionen für z.B. die Onleihe: Aktivieren für Bücher mit LCP-Verschlüsselung und Aktivieren für Bücher ohne LCP-Verschlüsselung.
Mit künftigen Updates soll das Tolino-Leseerlebnis schnelleres Blättern bringen, batterieschonend sein und verheisst eine optimierte Benutzeroberfläche sowie weitere Texteinstellungen.
Hinweis: Die Beta-Version befindet sich in Entwicklung!
Neue Schriften
Wie mir in einem Presse-Videocall mit Tolino gesagt wurde, hat man sich ausserdem aufs Lesen konzentriert und in Zuge dessen auch die Schriften überarbeitet sowie neue hinzugefügt. Neu ist beispielsweise Atkinson. Diese Schrift wurde für Menschen entwickelt, die nicht so gut sehen. Ebenfalls neu ist Noto Sans. Wenn Sie E-Bücher haben, die Sie bisher nicht lesen konnten, weil nur «Viereggli» dargestellt wurden, dann kann die Noto Sans (no-Tofu) möglicherweise weiterhelfen.
Wasserschutz (IPX8)
Noch kurz etwas hierzu. Ja, Sie können den Tolino in die Badewanne nehmen. Theoretisch kann er auch mal ins Badewasser fallen, ohne kaputt zu gehen. Praktisch auch, denn ich habe dies kurz ausprobiert und den Vision 6 bewusst ins Badewasser plumpsen lassen. Das Gerät war nur für ca. zwei Sekunden unter Wasser. Grundsätzlich funktionierte der Vision 6 noch, ich konnte ihn aber zunächst – auch mit trockenen Fingern – nicht mehr per Display bedienen. Will man das Gerät neu starten (via Ein-/Ausschalttaste hinten), klappt das prima, aber man muss via Display auswählen, ob man den Vision 6 nun ausschalten oder neu starten möchte. Das funktionierte eine Weile nicht. Als ich den USB-C-Anschluss nach unten drehte und den E-Reader circa zwei Minuten quasi auf meinem Badzimmerteppich «trocknen» liess, klappte es anschliessend wieder.
Zugang öffentliche Bibliothek (Onleihe)Ja, Sie können digitale Bücher von Onleihe mit einem Tolino-E-Book-Reader ausleihen. Wer Onleihe noch nicht kennt: Onleihe ist ein digitales Medienportal für die digitale Ausleihe aus Bibliotheken. Auch zahlreiche Bibliotheken aus der Schweiz machen mit. Um das digitale Angebot zu nutzen, benötigen Sie einen Mitgliedsausweis einer Bibliothek, die eine Onleihe anbietet. Eine Liste, welche Schweizer Bibliotheken in der Schweiz angegliedert sind, finden Sie hier (erst Onleihen international und dann Schweiz auswählen).
Sie können den Onleihe-Dienst entweder als Webversion oder als Android- oder iOS-App nutzen. Oder eben via E-Reader per Webbrowser. Vorausgesetzt wird ein internetfähiger E-Reader (wie z.B. den Tolino Vision 6), eine Adobe-ID (Registrierung bei Adobe) sowie Wi-Fi (WLAN). Wie das Ausleihen konkret via Tolino Vision 6 funktioniert, ist in diesem Tipp erklärt.
Was beim Testgerät auffiel: Tippt man neben seinem Onleihe-Buch auf Lesen, heisst es unten auf dem E-Book-Reader-Display im ersten Moment, dass das Buch hinzugefügt sei. Nur um anschliessend zu vermelden, dass das Buch wieder gelöscht worden sei. PCtipp empfiehlt deshalb, die Onleihe-App oder den Onleihe-Webbrowser per Computer zu verwenden. Das Wichtigste rund um Onleihe finden Sie auch in diesem PCtipp-Artikel.
Hinweis: Die neueren Tolinos nutzen bei aktueller Software das neue Kopierschutzverfahren LCP. Falls ihnen das Gleiche wie oben beschrieben passiert, versuchen Sie das Tolino-Leseerlebnis (Beta-Funktion!), das sich in den Lese-Einstellungen befindet. Aktivieren Sie dort Aktivieren für Bücher mit LCP-Verschlüsselung. Damit hat es bei mir funktioniert.
Akkulaufzeit, Kaufberatung und Fazit
Akkulaufzeit
Unter der Haube wurde ein 1500-mAh-Akku verbaut. Die Akkulaufzeit soll nach Angaben des Herstellers mehrere Wochen betragen. Ich habe den Vision 6 genau eine Woche verwendet. Der Akkustand gegen Ende betrug noch 33 Prozent. Hier muss jedoch noch erwähnt werden, dass ich eine sehr helle Beleuchtung bevorzuge und ausserdem die erhöhte Helligkeit aktiviert habe, was ausgewiesenermassen die Akkulaufzeit verringert. Je nach Einstellungen und Nutzungsdauer können Sie vermutlich mit einer Akkulaufzeit von bis 2 Wochen rechnen.
Kaufberatung und Fazit
Schnellerer Prozessor, optimiertes E-Ink-Display, USB-C-Anschluss, doppelt so viel interner Speicher, mindestens eine Woche Akkulaufzeit, überarbeitete Blättertasten und dabei bewährtes wie SmartLight, Auto Display-Rotation und Wasserschutz beibehalten: Tolino hat vieles richtig gemacht.
Das 7-Zoll-E-Ink-Display ist angenehm zum Lesen, die Reaktionszeit beim Blättern mittlerweile (fast) so, wie sie sein sollte. Gefallen hat der Lesefortschritt. Wird bei Tolino-Partnern (Orell Füssli/Weltbild) ein E-Book gekauft, wird es automatisch in der Tolino-Cloud gespeichert. Beginnt man dann via Tolino Vision 6, ein Buch zu lesen, wird der Lesefortschritt automatisch gespeichert. Will man während dem Pendeln im ÖV auf dem Smartphone weiterlesen, geht das bequem per Tolino-App – und zwar an derselben Stelle, an der man aufgehört hat.
Interessant ist auch das Tolino-Leseerlebnis. Derzeit zwar eine Beta-Funktion, doch so profitiert man schon jetzt von einigen Fehlerbehebungen (z.B. beim Herunterladen von ausgeliehenen Onleihe-Büchern) und Tolino arbeitet nach eigenen Angaben vorzu an der Weiterentwicklung des Leseerlebnisses. Die Akkulaufzeit beträgt mindestens eine Woche (je nach Einstellungen/Nutzung) und auch der neue USB-C-Anschluss gefällt.
Fazit: Wer bereits einen Vision 5 besitzt und zufrieden ist, braucht nicht unbedingt aufzurüsten. Wer ältere E-Book-Reader besitzt und an einen Wechsel denkt oder für Einsteiger ist der Tolino Vision 6 empfehlenswert.
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