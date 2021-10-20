E-Book-Reader Tolino Vision 6 im Alltagstest

Freundinnen und Freunde des Tap2Flip muss ich enttäuschen. Wie schon der Vision 5 hat auch der Nachfolger diese Funktion nicht. Laut Tolino ist die Kundennachfrage danach zu gering; man setzt ganz auf die Blättertasten. Die Richtung, in die eine Taste blättert, können Sie übrigens vertauschen (in diesem Tipp erklärt).

Weiterhin verfügbar sind übrigens auch die Wörterbücher, die man herunterladen kann (zu finden: Einstellungen/Sprache/Wörterbücher). Auch Übersetzungen sind verfügbar. Bei einer englischsprachigen Lektüre fand ich beides recht angenehm.

Lesefortschritt/Tolino-Cloud

Wenn Sie über einen Tolino-Partner ein E-Buch kaufen, also hierzulande im Orell-Füssli- oder Weltbild-Onlineshop, wird das Buch automatisch in der Cloud abgelegt. Dafür haben Sie – nebst den internen 16 GB – gratis 25 GB Datenspeicher für E-Books zur Verfügung.

Gute Nachrichten für jene, die zum Zmorge ein Buch via Tolino lesen und dann - logischerweise an genau der Stelle, an der man aufgehört hat - per Smartphone (Tolino-App) im Bus weiterlesen möchten: Der Lesefortschritt wird auf fünf nutzbaren Endgeräten pro Konto synchronisiert. Durch die Tolino-Cloud kann man also flexibel zwischen den Geräten wechseln, ohne dass der Lesefortschritt verloren ginge.

Hierzu benötigen Sie die Tolino-App für das Smartphone und Sie müssen sich ebenfalls mit z.B. dem Orell-Füssli-Kundenkonto anmelden. Das Fortsetzen an der beim Tolino zuletzt gelesenen Seite am Handy hat im Test funktioniert.

Auch Family-Sharing ist wieder an Bord. Wie das funktioniert, hat Kollegin Gaby Salvisberg in diesem Tipp erklärt.

Tolinos unterstützen sämtliche E-Book-Formate (ePub, pdf, txt), was im Vergleich zu Amazons Kindle ein klarer Vorteil ist, auch wenn Kindle mittlerweile auch ePub unterstützt.

Leseerlebnis (Fortsetzung)

Tolino-Leseerlebnis (Beta)

Mutige und Neugierige können das Tolino-Leseerlebnis ausprobieren. Die Beta-Version muss aktiv über die Einstellungen eingeschaltet werden. Tolino teilt mit, man arbeite kontinuierlich an der Weiterentwicklung, wollte die Beta-Funktion den Leserinnen und Lesern jedoch doch bereits zur Verfügung stellen, da die Funktion derzeit bereits ein paar bekannte Probleme behebt. Derzeit gibt es hier per Schieberegler zwei Optionen für z.B. die Onleihe: Aktivieren für Bücher mit LCP-Verschlüsselung und Aktivieren für Bücher ohne LCP-Verschlüsselung.

Mit künftigen Updates soll das Tolino-Leseerlebnis schnelleres Blättern bringen, batterieschonend sein und verheisst eine optimierte Benutzeroberfläche sowie weitere Texteinstellungen.

Hinweis: Die Beta-Version befindet sich in Entwicklung!

Neue Schriften

Wie mir in einem Presse-Videocall mit Tolino gesagt wurde, hat man sich ausserdem aufs Lesen konzentriert und in Zuge dessen auch die Schriften überarbeitet sowie neue hinzugefügt. Neu ist beispielsweise Atkinson. Diese Schrift wurde für Menschen entwickelt, die nicht so gut sehen. Ebenfalls neu ist Noto Sans. Wenn Sie E-Bücher haben, die Sie bisher nicht lesen konnten, weil nur «Viereggli» dargestellt wurden, dann kann die Noto Sans (no-Tofu) möglicherweise weiterhelfen.

Wasserschutz (IPX8)

Noch kurz etwas hierzu. Ja, Sie können den Tolino in die Badewanne nehmen. Theoretisch kann er auch mal ins Badewasser fallen, ohne kaputt zu gehen. Praktisch auch, denn ich habe dies kurz ausprobiert und den Vision 6 bewusst ins Badewasser plumpsen lassen. Das Gerät war nur für ca. zwei Sekunden unter Wasser. Grundsätzlich funktionierte der Vision 6 noch, ich konnte ihn aber zunächst – auch mit trockenen Fingern – nicht mehr per Display bedienen. Will man das Gerät neu starten (via Ein-/Ausschalttaste hinten), klappt das prima, aber man muss via Display auswählen, ob man den Vision 6 nun ausschalten oder neu starten möchte. Das funktionierte eine Weile nicht. Als ich den USB-C-Anschluss nach unten drehte und den E-Reader circa zwei Minuten quasi auf meinem Badzimmerteppich «trocknen» liess, klappte es anschliessend wieder.

Zugang öffentliche Bibliothek (Onleihe)