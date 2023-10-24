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Daniel Bader
24. Okt 2023
Lesedauer 3 Min.

Bildhübsch und erstklassig ausgestattet

Eizo FlexScan EV3240X-WT im PCtipp-Test

Breit, flach und edel verarbeitet: Eizos FlexScan 3240X-WT ist ein Business-Bildschirm durch und durch: Hervorragend ausgestattet, bringt das 32-Zoll-Display ein Spitzenbild auf sein mattes 4K-Panel. Der Test.
© (Quelle: Eizo)

Office-Schirm für Profis: Der japanische Monitorspezialist Eizo lanciert mit dem FlexScan EV3240X-WT sein neustes Office-Display. Vielseitigkeit ist Trumpf bei den vom Hersteller genannten Einsatzgebieten: So dient er u. a. als Kontrollschirm bei Videoüberwachungen, CAD-Display, lässt sich im Finanzwesen einsetzen oder kann auch für gehobene Homeoffice fürs tägliche Business benutzt werden. Prunkstück des FlexScan EV3240-WT (Swiss Edition) ist sein mattes, reflexionsfreies und nahezu rahmenloses IPS-Panel (1 Millimeter Rahmenbreite): Der Monitor misst exakt 31,5 Zoll (80 cm), löst mit 4K (3840 × 2160 Bildpunkten) auf. Die Pixeldichte kommt auf 140 ppi, was sich in sauberen Bildern auch bei feinen und schrägen Rändern respektive Linien im dargestellten Bild bemerkbar macht. Die Blickwinkelunabhängigkeit liegt bei EV3240X-WT bei 175/175 Grad (horizontal/vertikal) – fast ideal.

Bestwerte im PCtipp-Testcenter

Der FlexScan ist höhenverstell-/neig-/drehbar, kann dank Pivot hochkant gedreht werden

 © Quelle: PCtipp

Zu unseren weiteren Messungen: Im PCtipp-Testcenter schafft das IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung bei der Ermittlung seiner maximalen Helligkeit 331 Candela pro Quadratmeter. Damit liegt der Bildschirm zu den spezifizierten 350 Candela pro Quadratmeter quasi auf Tuchfühlung. Im Detail: Die grösste Helligkeitsabweichung haben wir beim LCD-Schirm unten links mit 6,2 Prozent ermittelt. In der Praxis verbraucht der auf die Energieeffizienzklasse D spezifizierte Monitor im Mittel 22 Watt. Weiterer Pluspunkt sind die herausragenden Fähigkeiten bezüglich seiner Ergonomie: Denn der FlexScan EV3240X-WT ist nicht nur neig- und drehbar, er lässt sich auch um maximal 19,5 cm nach oben schieben. Das funktioniert absolut flüssig und ohne viel Druck auszuüben, mit nur einer Hand.

Anschlussvielfalt: Beim Eizo FlexScan EV3240X-WT können viele Geräte andocken

 © Quelle: PCtipp

Im Handumdrehen: Selbst eine Pivotfunktion, mit der sich der Bildschirm um 90 Grad von der Horizontalen hochkant in die Senkrechte drehen lässt, hat der japanische Monitorspezialist integriert. Weiter lässt sich die Office-Produktivität des Monitors mit dem USB-C-Port inklusive des USB-Hubs (drei USB-A-Ports, ein weiterer USB-C-Port) steigern. Seine maximal zur Verfügung gestellte Kapazität im Power-Delivery-Modus beträgt 94 Watt, womit er sogar Endgeräte wie Laptops aufladen kann. Ausstattungsseitig verfügt der Monitor weiter über zwei HDMI- sowie einen DisplayPort. Für das augenschonende Bild ist die bekannte «Flicker free»-Hintergrund-LED-Technologie mit von der Partie. Sie sorgt für eine flimmerfreie Bildanzeige. Die integrierte Paper-Modus-Funktion optimiert zudem den Rotlichtanteil, reduziert aber gleichermassen den Blaulichtanteil des Monitors, was ebenso die Augen bei längerem Arbeiten schont.

Profifunktionen und Fazit

Eizo FlexScan EV3240X-WT: Die PiP-Funktion stellt bis zu vier unterschiedliche Desktops dar

 © Quelle: Eizo

Spannend: Eizo stattet den Monitor mit einem KVM-Switch aus. Die Idee dahinter: Durch seine beiden USB-Upstream Ports kann der EV3240X als Tastatur/Maus-Umschalter eingesetzt werden. Sind beispielsweise im Homeoffice sowohl Privat-PC als auch Firmenrechner an den Monitor angeschlossen, können beide Rechner mit einer einzigen Tastatur und Maus bedient werden. Wird hingegen auf die Picture-by-Picture-Funktion zurückgegriffen, können sogar zwei Signalquellen gleichzeitig angezeigt werden. So können folglich bis zu vier PCs andocken, wobei der Monitor dann auf die entsprechenden Desktops der angeschlossenen Computer nach Gusto wechseln kann. Weitere Highlights sind ein mechanischer Ein-/Ausschalter (=0 Watt Stand-by-Verbrauch) sowie eine fünfjährige Garantie.

Fazit: Eizos FlexScan EV3240X-WT ist ein Premium-Office-Monitor. Bildqualität, Ergonomie und Ausstattung sind auf Spitzenniveau.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Bildqualität
  • Ausstattung
  • Verarbeitung
  • Garantie
  • bedingt spieletauglich

Details:  Business-Monitor, 31,5 Zoll (80 cm), matt, LCD, 3 × USB-A, 2 × USB-C, Power-Delivery, 2 × HDMI, DisplayPort, KVM-Switch, LAN, 350 cd/m2, 2000:1, dreh-/höhenverstell-/neigbar, Pivot, 5 Jahre Garantie

Preis:  Fr. 1490.-

Infos: 
www.brack.ch

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