Eizo FlexScan EV3240X-WT im PCtipp-Test

Spannend: Eizo stattet den Monitor mit einem KVM-Switch aus. Die Idee dahinter: Durch seine beiden USB-Upstream Ports kann der EV3240X als Tastatur/Maus-Umschalter eingesetzt werden. Sind beispielsweise im Homeoffice sowohl Privat-PC als auch Firmenrechner an den Monitor angeschlossen, können beide Rechner mit einer einzigen Tastatur und Maus bedient werden. Wird hingegen auf die Picture-by-Picture-Funktion zurückgegriffen, können sogar zwei Signalquellen gleichzeitig angezeigt werden. So können folglich bis zu vier PCs andocken, wobei der Monitor dann auf die entsprechenden Desktops der angeschlossenen Computer nach Gusto wechseln kann. Weitere Highlights sind ein mechanischer Ein-/Ausschalter (=0 Watt Stand-by-Verbrauch) sowie eine fünfjährige Garantie.

Fazit: Eizos FlexScan EV3240X-WT ist ein Premium-Office-Monitor. Bildqualität, Ergonomie und Ausstattung sind auf Spitzenniveau.