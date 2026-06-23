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Daniel Bader
23. Jun 2026
Lesedauer 4 Min.

Alles «ultra»

Eizo-Monitor FlexScan EV3851X im PCtipp-Test

Ultrabreiter Bildschirm, ultracharf und mit einer ultralangen 7 Jahres-Garantie vom Monitorspezialist Eizo ausgestattet. PCtipp hat den brandneuen Flexscan EV3851x getestet.

Eizo FlaxScan EV3851X: 38 Zoll grosser Bürohengst

© Eizo

Der Eizo FlexScan EV3851X (im Test die White-Edition) ist ein ultrabreiter «Curved»-Monitor, welcher für den anspruchsvollen Einsatz im modernen Home-Office- und kleinen wie grossen Büroumfeld konzipiert wurde. Der Haupteinsatzzweck des rassigen, geschwungenen Modells (R2300) liegt ganz klar in Office- und Multitasking Umgebungen. Konkret: Der Schirm ist perfekt geeignet, um etwa überlange Tabellen aufs Mal zu überblicken, oder auch mehrere Anwendungen (CAD, Datenanalyse, Finanzwesen, Kontrollräume etc.) parallel, sprich auf einem einzigen Schirm direkt miteinander vergleichen zu können. Durch die grosse Arbeitsfläche dient das Modell folglich als vollwertiger Ersatz für eine Konfiguration aus zwei separaten Bildschirmen. Zudem richtet sich der hochwertige Bildschirm an Anwender, die eine ergonomische und langlebige Anzeige für eine tägliche, stundenlange Nutzung suchen. Einzigartig: Der japanische Monitorspezialist bietet eine Garantie von 7 langen Jahren auf den Monitor!

Ausgepackt: Eizos EV3851X kommt in drei grossen Teilen und ist innert  weniger Sekunden zusammengebaut

 © PCtipp

Das Besondere, und gleich von aussen sichtbarem technischem Merkmal des 1450 Franken teuren Monitors ist das eigenwillige Seitenverhältnis von 24:10 bei einer Bilddiagonalen von 37,5 Zoll entspricht rund 96 cm). Und das im nahezu rahmenlosen Design (hauchdünner Millimeter-Rahmen um das Panel), womit, im Gegensatz zu klassischen Multi-Monitor-Systemen, eben die störenden (dazwischenliegenden) Rahmen im Sichtfeld entfallen. Zweite Eigenheit: Eizo setzt beim Modell auf ein IPS-Black-Panel, welches im Vergleich zu herkömmlichen IPS-Bildschirmen tiefere Schwarzwerte und einen gesteigerten Kontrast liefert. Ausserdem passt der verbaute Helligkeitssensor die Anzeige an das Umgebungslicht an. Konkret haben wir im typischen Betrieb einen Verbrauch von gerade einmal 56 Watt gemessen. Top.

Eizo FlexScan EV3851X: dank der grosse Fläche habe mehrere Pèrogramme Platz

 © Eizo

Der Lieferumfang umfasst den Monitor mit ergonomischen, halbrunden Standfuss, «Schwanenhals» sowie ein Netzkabel für die interne Stromversorgung. Für die sofortige Inbetriebnahme legt der Hersteller zudem einen kompletten Satz an Kabel bei (Display-Port, USB-C, USB-Hub-Kabel und Stromversorgung). Gut zu wissen: Ein USB-C-Kabel, das rückseitig an den Monitor und an eine entsprechende Notebook-Schnittstelle angeschlossen wird, lässt sich für Bildübertragung als auch für die Stromversorgung (zum Aufladen) nutzen. Eine Kurzanleitung sowie detaillierte Garantiebestimmungen runden das Paket ab.

Die native Auflösung des matten, nahezu spiegelfreien Panels liegt bei 3840 x 1600 Pixel, die Wiederholrate bei 60 Hz. Zu den Schnittstellen gehören ein USB-C-Anschluss mit integrierter Docking-Funktionalität (KMV-Switch), ein DisplayPort sowie zwei HDMI-Eingänge. Über den integrierten USB-Hub lassen sich Peripheriegeräte wie Maus und Tastatur direkt mit dem Bildschirm verbinden. Der Standfuss erlaubt eine präzise Anpassung der Höhe, der Neigung sowie des seitlichen Schwenkwinkels. Ein Pivotfunktion, um den Bildschirm um 90° Grad von quer- auf hochkant zu drehen, entfällt bei dem konkav geschwungenen «curved»-Modell.

Eizo FlaxScan EV3851X: mattes Panel, schmaler Rahmen - ein Hingucker

 © PCtipp

Praxisnahe Tests

In den praktischen Anwendungstests und Messreihen überzeugte das Modell durch eine konstante Bildhomogenität und eine präzise Farbdarstellung. Dazu wird er ab Werk mit einer präzisen Farbdarstellung und optimierten Look-Up-Table (LUT) ausgeliefert. Die maximale Abweichung der Helligkeitsverteilung (insgesamt 9 Messpunkte) lag bei nur 3,1 Prozent (Messpunkt links unten). Eizo integriert dazu Farbraum-Presets (=Voreinstellungen) für die Modi Display P3, DCI-P3 und BT.709, um so die geeignete Farbdarstellung im Apple- und Videokontext zu gewährleisten. Dank der IPS-Technologie bleibt das Bild auch bei seitlichen Betrachtungswinkeln stabil und farbecht. Mit einem gemessenen Blickwinkelunabhängigkeit von 175/170 Grad reicht sie fast an maximal mögliche heran. In unseren Video- und Filmtests gab sich das Gerät ebenso keine Blösse: Es kam weder zu Ruckler noch Wackler oder Bildverzerrungen bei schnellen Kameraschwenks und schnell wechselnden Bildsequenzen. Unterm Strich: Spitze! Ausserdem gelungen: Die bereits erwähnte integrierte Docking-Station versorgte in unseren Kompatibilitätstests ein angeschlossenes Notebook mit Ladestrom (94 Watt Power Delivery), während zeitgleich Bildsignale und USB-Daten ohne spürbare Verzögerungen übertragen wurden. Die Reaktionszeit ist für Office-Anwendungen und auch Filme (mit Landschaftsschwenks) absolut ausreichend, für richtig schnelle und actionreiche Games ist das Panel jedoch nicht geeignet. 

Eizo FlexScan EV3851X: Praxistests im PCtipp-Testcenter

 © PCtipp

Im PCtipp-Test: Eizo FlexScan EV3851X

 © Eizo

Fazit

Eizo stellt mit dem brandneuen FlexScan EV3851X ein technisch ausgereiftes Monitormodell vor, das durch seine riesige Fläche, hervorragende Verarbeitungs- und Bildqualität überzeugt. Das IPS-Black-Panel bietet einen sichtbaren Mehrwert bei der Darstellung dunkler Bildinhalte. Trotz des recht hohen Anschaffungspreises amortisiert sich die Investition – gerade für professionelle Anwender durch die Ergonomie und vor allem aussergewöhnliche 7 Jahre Garantie inklusive einem Vor-Ort-Austausch-Service. Auch das zeigt, wie hoch das Vertrauen des Herstellers in seine eigene Technologie ist.

Testergebnis

ausgezeichnet

  • Bildqualität, Anschlüsse, Kontrast, tiefe Schwarzwerte, Docking-Funktionalität, Garantie
  • Gehäusebreite benötigt «tiefen» Schreibtisch, Bildwiederholrate

Details: 37.5 Zoll IPS-Black (matt, 24:10 Format, curved, R2300), 3840 x 1600 Pixel (111 ppi), 1000:1, 300 cd/m2, EcoView, USB-C (mit Power Delivery), DisplayPort, 2 x HDMI, USB-Hub (3 x USB-A + USB-C, Anschlüsse für Peripherie), Gbit-LAN (2.5 GBASE-T), höhenverstell-, neig-, schwenkbar, Lautsprecher (2+2 Watt), 7 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice
Preis:  Fr. 1599.-
Gesehen bei: www.eizo.ch

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