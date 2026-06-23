Eizo-Monitor FlexScan EV3851X im PCtipp-Test

Der Lieferumfang umfasst den Monitor mit ergonomischen, halbrunden Standfuss, «Schwanenhals» sowie ein Netzkabel für die interne Stromversorgung. Für die sofortige Inbetriebnahme legt der Hersteller zudem einen kompletten Satz an Kabel bei (Display-Port, USB-C, USB-Hub-Kabel und Stromversorgung). Gut zu wissen: Ein USB-C-Kabel, das rückseitig an den Monitor und an eine entsprechende Notebook-Schnittstelle angeschlossen wird, lässt sich für Bildübertragung als auch für die Stromversorgung (zum Aufladen) nutzen. Eine Kurzanleitung sowie detaillierte Garantiebestimmungen runden das Paket ab.

Die native Auflösung des matten, nahezu spiegelfreien Panels liegt bei 3840 x 1600 Pixel, die Wiederholrate bei 60 Hz. Zu den Schnittstellen gehören ein USB-C-Anschluss mit integrierter Docking-Funktionalität (KMV-Switch), ein DisplayPort sowie zwei HDMI-Eingänge. Über den integrierten USB-Hub lassen sich Peripheriegeräte wie Maus und Tastatur direkt mit dem Bildschirm verbinden. Der Standfuss erlaubt eine präzise Anpassung der Höhe, der Neigung sowie des seitlichen Schwenkwinkels. Ein Pivotfunktion, um den Bildschirm um 90° Grad von quer- auf hochkant zu drehen, entfällt bei dem konkav geschwungenen «curved»-Modell.