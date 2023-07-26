Elektro-Scooter Acer ES Series 5 im Video

Den ausführlichen Test lesen Sie hier.

Inhalt

0:43 Unboxing

2:03 Zusammenbau

6:20 Ausstattung

8:24 Testfahrt und erster Eindruck

9:57 Zusammenfassung

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Jeden Mittwoch gibt es bei uns ein neues Video aus dem Bereich Technik und Digitales für private Anwenderinnen und Anwender.

Heft

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