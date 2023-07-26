26. Jul 2023
Lesedauer 2 Min.
PCtipp-Testcenter
Elektro-Scooter Acer ES Series 5 im Video
Dani Bader macht eine kurze Spritztour durch unser Büro mit dem Acer ES Series 5 Scooter.
Den ausführlichen Test lesen Sie hier.
Inhalt
0:43 Unboxing
2:03 Zusammenbau
6:20 Ausstattung
8:24 Testfahrt und erster Eindruck
9:57 Zusammenfassung
Neue Videos
Jeden Mittwoch gibt es bei uns ein neues Video aus dem Bereich Technik und Digitales für private Anwenderinnen und Anwender.
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