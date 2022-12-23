«Entgoogeltes» Smartphone Murena One im Test

Speed

Der Speed hat mich nicht so recht überzeugt. Wer eine App öffnet, braucht etwas Zeit, auch bis ein Foto oder Video gespeichert wird und in der Galerie verfügbar ist, stellt zumindest meine Geduld auf die Probe. Aber beim Filmestreaming gabs keine Hänger oder Ruckler, das Filmerlebnis war einwandfrei.

Akkulaufzeit

Durchschnittlich hielt der Akku eineinhalb bis zwei Tage durch, je nach Nutzung, was ein guter Wert ist.

Preise und Verfügbarkeit

Das Murena One ist momentan nur via Onlineshop von murena.com verfügbar. Murena liefert allerdings in die Schweiz, Europa, UK, USA und Kanada. Es ist für umgerechnet 287 Franken (290.83 Euro, Stand: 20.12.22) im Onlineshop zu kaufen.

Fazit und Kaufberatung

Kaufberatung

Für unter 300 Franken bekommt man ein zuverlässiges Handy mit guter Kamera und 5 Jahren Updates. Abzug gabs, weil das Smartphone aus diesem Jahr kein 5G bietet, die Geschwindigkeit teilweise nicht überzeugte (z.B. beim Öffnen von Apps), man mit 1-GB-Gratis-Cloud-Speicher nirgends hinkommt und es zwar mehrere How-to-Artikel gibt, aber einerseits hauptsächlich nur in Englisch und andererseits ist ihre Zahl noch recht überschaubar. Sowohl /e/OS als auch das Murena One haben viel Potenzial, doch für die meisten Anwender dürfte es momentan noch etwas zu umständlich und zeitaufwendig sein, um dem Google-Universum den Rücken zu kehren. Hoffentlich liefert Murena bei den nicht Hardware-gebundenen Punkten noch nach.

Wer ein entgoogeltes Smartphone will, der findet hier ein sehr interessantes Exemplar. Für Experimentierfreudige, die gerne Neues ausprobieren: Go for it, wenn Sie kein Smartphone mit Top-Ausstattung benötigen. Denn wer sich zum Schritt ohne Google durchgerungen hat, wird sich bewusst sein, dass man sich zu Beginn ein wenig mit e/OS beschäftigen muss und vielleicht erst dann so richtig realisiert, wie abhängig wir bereits von Google-Diensten sind. Für viele Durchschnittsnutzer ist das Budget-Handy ohne Google auch interessant, aber derzeit noch etwas zu umständlich. Ausserdem gibt es in dieser Preisklasse besser ausgestattete Smartphones.