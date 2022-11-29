Fitbit-Smartwatches Versa 4 und Sense 2 im Vergleichstest

Nachdem es eine Weile ruhiger um Fitbit geworden war, präsentierte der Hersteller im August 2022 gleich drei neue Wearables, darunter die beliebte Fitness-Smartwatch Versa in der 4. Generation und die Gesundheitsuhr Sense 2. PCtipp konnte beide Smartwatches gleichzeitig ausprobieren und vergleicht sie darum in diesem Test.

Die beiden Geräte verfügen im Grossen und Ganzen über dieselben Features, sie unterscheiden sich hauptsächlich bei den Gesundheitsfunktionen – und im Preis. Während die Versa 4 derzeit für rund 230 Franken zu haben ist, wechselt die Sense 2 für rund 300 Franken die Besitzerin. Sowohl die Fitbit Versa 4 als auch die Fitbit Sense 2 sind kompatibel mit iOS und Android und zudem ausgestattet mit smarten Funktionen wie App- und Textbenachrichtigungen, Alarmen, smarter Antwortfunktion (nur Android) und mehr. Wie üblich ist beim Kauf einer Fitbit-Watch eine sechsmonatige Fitbit-Premium-Mitgliedschaft dabei, danach wird der Dienst kostenpflichtig. Beide Geräte sind übrigens Wasser-abweisend bis 50 Meter Tiefe.

Wie sich die Versa 4 und die Sense 2 im Alltag machten, lesen Sie auf den nächsten Seiten.