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Fossil-Smartwatch Gen 6 Hybrid im Test
Der Uhrenhersteller Fossil hat diesen Sommer die Hybrid-Version seiner Gen-6-Smartwatch aktualisiert. Die Uhr, die ein analoges Uhrwerk mit einem E-Ink-Display kombiniert, hat nun auch einen Sensor für die Messung der Sauerstoffsättigung im Blut sowie ein Mikrofon erhalten. Darüber kann man die Smartwatch neu auch via Sprachassistentin Alexa steuern. Die Hybriduhr gibt es in zwei Grössen: 4,5 cm («Machine», 1,1"-Display) oder 4,1 cm Durchmesser («Stella», 0,94-Zoll-E-Ink-Display).
Fossil bietet die Uhr in vier Gehäusefarben und mit verschiedenen Armbändern an. Das Testgerät (4,1 cm) ist für einen Strassenpreis ab rund 200 Franken zu haben (Stand: 31.10.22).
Optik / DisplayDas Testgerät kommt in der schicken Damenvariante Stella Silikon Grau. Das erhaltene Modell der Hybriduhr sieht auf den ersten Blick sehr klassisch und elegant aus. Erst auf den zweiten fällt das smarte Display auf.
Etwas gewagt finde ich beim Testmodell die Farbenkombination, da Silber mit Roségold gemischt wird. Da ist zum einen das silberfarbene Edelstahl-Gehäuse, um das Zifferblatt herum eine zweistufige, roségoldfarbene Einfassung mit Glassteinchen und etwas erhöht – um das smarte E-Ink-Display herum – ein klassisches, elfenbeinfarbenes Zifferblatt. Too much fand ich dann, dass die Tasten auf der rechten Gehäuseseite ebenfalls roségoldfarben gehalten sind. Im Kontrast zum (silbernen) Edelstahlgehäuse sieht dies etwas Fremdkörper-mässig aus. Doch, wie üblich, ist dies Geschmackssache und es gibt ja verschiedene Designs.
Display
Fossil bleibt seinem Stil treu: smartes Display in der Mitte, rund herum – und minim erhöht – ein Rand mit den Ziffern. Das war schon zum Beispiel bei der Hybriduhr Charter HR so (unser Test aus 2020).
Mir persönlich wäre ein grösseres Display ohne den relativ breiten Rand lieber gewesen. Denn zum einen wäre da sicher auch eine digitale Lösung möglich und zum anderen sind die Menü-Icons auf dem Display recht klein. Immerhin steht jeweils, wofür ein Icon steht (z. B. Training, Benachrichtigungen, Musiksteuerung, Alexa, Wetter etc.).
Neu ist das Dashboard. Die Icons sehen auf der Uhr elegant aus. Durch das kleine Display allerdings auch etwas «munzig» (winzig) und nicht immer selbsterklärend. Das hat wohl auch Fossil gemerkt, denn entweder ober- oder unterhalb der Zeiger steht jeweils die Funktionsbeschreibung. Obwohl diese filigran gehalten ist, passt der Text oft nicht auf eine Zeile, was zum Beispiel bei Musiksteuerung nicht so schön aussieht, da der Buchstabe «g» ganz alleine auf einer Zeile steht.
Manövriert wird über die beiden Drucktasten. Via Zahnradsymbol gehts zu weiteren Einstellungen. Hier finden Sie unter anderem eine interessante Funktion – einen Linkshändermodus –, aber auch die Puls-An-Funktion oder den Nicht-Stören-Modus.
Hier noch zwei Kritikpunkte: Die Krone unseres Testgeräts war nicht drehbar. Zwar konnte man sie eindrücken und so die Uhr steuern. Aber die Idee einer Krone – und Fossil nennt diese Taste selbst so – ist ja eigentlich, dass man durch das Drehen rascher durchs Menü steuern kann. Stattdessen hätte ich mir beispielsweise eine virtuelle Lünette am Displayrand gewünscht, statt den zwar elegant aussehendem, aber eher nutzlosen Ring mit den Ziffern bzw. Strichen. Der zweite Punkt ist, dass Fossil weiterhin auf E-Ink setzt (Auflösung: 240 × 240 Bildpunkte, 254 ppi), das heisst, man hat kein Farbdisplay zur Verfügung. Hier hätte man stattdessen für Puristen wahlweise ein Schwarz-Weiss-Watchface (Zifferbaltt) anbieten, aber grundsätzlich auf ein Farbdisplay umschwenken können. Wie Sie mit der Fossil Gen 6 Hybrid ein eigenes Zifferblatt erstellen, ist übrigens hier erklärt.
App, Gesundheits- und FitnessfunktionenDie Gen-6-Hybriduhr wird via Fossil-Smartwatch-App (Android, iOS) gekoppelt bzw. eingerichtet. Die Hybriduhr kommt nicht mit dem Uhren-Betriebssystem von Google, sondern einer Eigenentwicklung von Fossil für Hybriduhren, genannt Fossil Hybrid. An die Menüführung in der App muss man sich anfangs ein wenig gewöhnen, da sie nicht ganz so intuitiv ist. Doch durch ein paar Neuerungen ist die App vielseitiger und bunter geworden. Über die App aktiviert man z. B. Benachrichtigungen, Anrufe und Alexa.
Fitness
Zu den Standardtrainings gehören Velofahren, Spazieren, Wandern, Spinnen, Laufen, Rudermaschine, Gewichte, Laufband oder Crosstrainer. Schwimmen fehlt.
Wer möchte, kann übrigens in der App die Fossil-Hybriduhr mit Google Fit verbinden.
Es gibt übrigens eine automatische Workout-Erkennung. Nach ein wenig Suchen (Hamburgermenü/Wellness) findet man auch die Einstellungen dazu, um diese anzupassen. Im Test wurde nur jene für Spazieren verwendet. Diese hätte nach 10 Minuten ein Training automatisch erkennen und nachfragen müssen. Das ist aber während mehrerer Wochen nie passiert. Manuell gestartet, funktionierte das Training zuverlässig.
Schritte: Das Standard-Schrittziel ist sehr tief eingestellt, kann jedoch manuell geändert werden.
Gesundheit
Im Dashboard findet sich auch das Icon Wellness. Das Dashboard zeigt auf dem Display eine Übersicht der heute bereits getätigten Schritte, verbrannten Kalorien, des gemessenen Pulses sowie des Blutsauerstoffwerts (SpO2) an.
Puls und Blutsauerstoff können auch separat ausgewählt werden, um die Messungen vorzunehmen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem E-Ink-Display, um diese vorzunehmen.
Mehr Informationen zu den Messungen finden Sie in der App. Unten auf dem Display wird der Wellness-Bereich angezeigt. Wischen Sie nach links, um den SPO2-Wert anzuzeigen und für Details tippen Sie darauf.
Hinweis: Die Fossil-Smartwatch-App wird von der Fossil Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Alle Daten werden daher in den USA gespeichert, wie es auf der Webseite heisst.
Akkulaufzeit, Alexa und Musiksteuerung
Alexa
Fossil hat der Gen-6-Hybrid-Uhr ein Mikrofon eingebaut und deshalb ergibt es auch Sinn, dass neu die Sprachassistentin Alexa an Bord ist. Allerdings nur teilweise, denn mangels Lautsprecher antwortet Alexa nicht per Sprache, sondern schriftlich. Und das ist auf dem kleinen Display ein wenig mühsam zu lesen.
Alexa war via App fix eingerichtet. Allerdings: Obwohl die Einstellungen in meinem Amazon-Konto auf Deutsch sind und die Tipps in der App auch auf Deutsch erschienen, wollte Alex auf der Gen-6-Hybrid stets englische Kommandos. Leider kann man dies weder direkt auf der Uhr noch via Fossil-App ändern, man muss auf die Alexa-App zurückgreifen.
Noch zur Akkulaufzeit: Je nach Nutzung hält der Akku zwischen einer Woche und anderthalb durch, was ein guter Wert ist.
Musiksteuerung
Wenn Uhr und Smartphone gekoppelt sind, können Sie per Uhr Musik, die von Ihrem Handy abgespielt wird, steuern.
Da beim Test die Krone nicht richtig funktioniert, konnte zwar die Lautstärke via obere bzw. untere Drucktaste reguliert werden, aber ein Song nicht gestoppt bzw. erneut gestartet werden (Halt/Pause).
Verfügbarkeit und Preise sowie Fazit
Verfügbarkeit
Die Fossil Gen 6 Hybrid ist ab einem Strassenpreis von rund 200 Franken erhältlich (Stand: 31.10.22).
Fazit
Man wird das Gefühl nicht los, dass sich Fossil hier nicht ganz entscheiden konnte: Ist es nun eine Smartwatch oder nicht? Für Uhrpuristen bietet sie viel zu viel, für Smartwatch-Fans fehlt zum Beispiel das Touch- und Farbdisplay und/oder eine digitale Lünette und direktes Beantworten von Nachrichten. Aber wer die sportlichen Uhren von Fitbit, Huawei, Garmin & Co. zu grob, zu eckig, zu modern oder zu teuer findet, der erhält hier eine sehr klassisch-elegant aussehende Hybriduhr, die trotz einiger Kinderkrankheiten viel zu bieten hat.
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