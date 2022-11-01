Fossil-Smartwatch Gen 6 Hybrid im Test

Etwas gewagt finde ich beim Testmodell die Farbenkombination, da Silber mit Roségold gemischt wird. Da ist zum einen das silberfarbene Edelstahl-Gehäuse, um das Zifferblatt herum eine zweistufige, roségoldfarbene Einfassung mit Glassteinchen und etwas erhöht – um das smarte E-Ink-Display herum – ein klassisches, elfenbeinfarbenes Zifferblatt. Too much fand ich dann, dass die Tasten auf der rechten Gehäuseseite ebenfalls roségoldfarben gehalten sind. Im Kontrast zum (silbernen) Edelstahlgehäuse sieht dies etwas Fremdkörper-mässig aus. Doch, wie üblich, ist dies Geschmackssache und es gibt ja verschiedene Designs.

Display

Fossil bleibt seinem Stil treu: smartes Display in der Mitte, rund herum – und minim erhöht – ein Rand mit den Ziffern. Das war schon zum Beispiel bei der Hybriduhr Charter HR so (unser Test aus 2020).