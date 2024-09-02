Spiel mit Stil
Gaming-Notebook HP Omen Transcend 14 im PCtipp-Test
Das Omen Transcend 14 (genaue Bezeichnung: 14-fb0959nz) ist ein elegantes 14-Zoll-Gaming-Notebook, und Achtung: Obwohl es eben «nur» auf eine Bilddiagonale von 35,56 Zentimeter kommt, 1,65 kg wiegt, kann es punkto Speed, Ausstattung und auch der Akkulaufzeit überzeugen.
Der Reihe nach: Bereits von aussen lässt das rassige Play-Mobil aufhorchen, und zeigt, was heutzutage bei einem erstklassigen Spiele-Notebook angesagt ist: Das Omen-Modell ist sauber verarbeitet, Staub- oder Schmutzpartikel haben kaum keine Chance, sich in den minimen Ritzen festzusetzen. Prunkstück ist aber ganz klar der verbaute OLED-Bildschirm, der mit 2880 x 1800 Pixel (Seitenverhältnis: 16:10) auflöst und eine variable Bildwiederholrate von maximal 120 Hz fürs Gaming anbietet. Das hauchdünne, nur wenige Millimeter dicke Display wird dabei von zwei filigranen, aber robusten Scharnieren am Notebook-Body festgehalten. Geschrieben und gedrückt wird auf einer hintergrundbeleuchteten RGB-Tastatur, die sich wiederum nach Gusto dimmen lässt.
Der Druckpunkt der Tasten ist prima austariert, oder andersherum: Geschrieben wird nur das, was zuvor auch gedrückt wurde. Sowieso kann hier auch das grosszügige Touchpad überzeugen, das ebenfalls einen prima Druckpunkt aufweist. Nochmals zurück zur Bildqualität des OELD-Schirms: Eine regelrechte Augenweide ist das, was auf diesem dargestellt wird: Farben sind knackig, der Kontrast herausragend, die Details messerscharf, eben genauso wie man es von einem OLED-Bildschirm gewohnt ist.
Bildschirmqualität und Ausstattung
Die Blickwinkelunabhängigkeit liegt bei starken 170 Grad (horizontal/ vertikal). Mit einer gemessenen Helligkeit von 298 Nits fühlt sich das Notebook eher in dunklen Räumen wohl. Allerdings, auch das muss genannt werden, spiegelt der OLED-Bildschirm. Hier hätten wir uns eine matte Versiegelung gewünscht, etwa so, wie sie derzeit von Samsung bei ihren aktuellen OLED-TVs praktiziert wird. Sei es drum, so hat man ja auch noch für die nächste Notebookgeneration etwas im Köcher. Dass es Hersteller HP für sein Omen Transcend 14 mit der Bezeichnung «Gaming-Notebook» auch durchaus ernst meint, zeigt der Blick auf die verbaute Hardware: Als Taktgeber arbeitet Intels Core 9 Ultra 185H (max. 5,1 GHz), eine 16-Kern-CPU mit einer NPU-Einheit (steht für Neural Processing Unit = KI-Einheit). Diese soll in der Praxis immer wiederkehrende oder ähnlich ausgeführte Rechenprozesse beschleunigen, und so dem Unterbau zu noch mehr Speed verhelfen. Dem Prozessor stehen dabei eine 2 Terabyte grosse SSD sowie insgesamt 32 GB an DDR5-Arbeitsspeicher zur Seite. Für den nötigen Bumms in 3D-Spielen wartet der Mobil-Unterbau sogar mit einer Geforce RTX 4070 inklusive 8 GB an separatem Video-RAM auf.
Tempo und Fazit
Die Frage, was solch eine geballte Power in der Praxis bringt, beantworten unsere Benchmarks recht konkret: Im aktuellen Cinebench 2024 schafft das Transcend-14-Model 818 Punkte (Multi Core) sowie 7983 Punkte, die beim Grafiktest am Ende als Ergebnis feststehen. Beim PCMark 10 schafft der Unterbau 6715 Punkte, beim 3DMark 11 sind es 26311 Punkte. Summa summarum: alles Spitzenwerte. Wer denkt, dass solch eine geballte Leistung zulasten der Akkulaufzeit geht, irrt: Zwar schafft das Gaming-Notebook nicht ganz die von HP proklamierten 8:15 Stunden. In der Praxis bleiben davon aber immerhin 6:20 Stunden übrig. Selbst das ist für ein Gaming-Notebook noch ein Topwert.
Schön: Dank der Schnellladefunktion liess sich im Test das Omen Transcend 14 innert einer halben Stunde wiederum zu 50 Prozent aufladen. Allerdings, auch das gehört zu einem Leistung-Laptop, fuhr der Lüfter unter Last hörbar an. Sobald zu Ende gerechnet wurde, verstummte das Ganze aber auch wieder schnell. Kurz zur weiteren Ausstattung: Der Laptop ist mit zwei USB-3-Ports, einmal Thunderbolt in Version 4 und einer USB-C-Buchse ausgerüstet. Als Funkverbindungen implementiert HP im Windows-11-Gerät WiFi-6E sowie Bluetooth in Variante 5.3.
Fazit: HPs Omen Transcend 14 ist ein hervorragendes Gaming-Notebook. Speed, Ausstattung und Verarbeitung sind auf Spitzenniveau.
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