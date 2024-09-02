Gaming-Notebook HP Omen Transcend 14 im PCtipp-Test

Das Omen Transcend 14 (genaue Bezeichnung: 14-fb0959nz) ist ein elegantes 14-Zoll-Gaming-Notebook, und Achtung: Obwohl es eben «nur» auf eine Bilddiagonale von 35,56 Zentimeter kommt, 1,65 kg wiegt, kann es punkto Speed, Ausstattung und auch der Akkulaufzeit überzeugen.

Der Reihe nach: Bereits von aussen lässt das rassige Play-Mobil aufhorchen, und zeigt, was heutzutage bei einem erstklassigen Spiele-Notebook angesagt ist: Das Omen-Modell ist sauber verarbeitet, Staub- oder Schmutzpartikel haben kaum keine Chance, sich in den minimen Ritzen festzusetzen. Prunkstück ist aber ganz klar der verbaute OLED-Bildschirm, der mit 2880 x 1800 Pixel (Seitenverhältnis: 16:10) auflöst und eine variable Bildwiederholrate von maximal 120 Hz fürs Gaming anbietet. Das hauchdünne, nur wenige Millimeter dicke Display wird dabei von zwei filigranen, aber robusten Scharnieren am Notebook-Body festgehalten. Geschrieben und gedrückt wird auf einer hintergrundbeleuchteten RGB-Tastatur, die sich wiederum nach Gusto dimmen lässt.