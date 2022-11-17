Google Nest Wifi Pro (Solo-Router) im Test

Hinweis: Obwohl ein Update für die Google-Home-App zwar angekündigt ist, ist sie in der Schweiz Mitte November 2022 nicht verfügbar. Die Beta-Version wird derzeit erst in den USA ausgerollt.

Thread-Border-Router

Eigentlich verfügt der Nest Wifi Pro zudem über einen integrierten Thread-Border-Router. Der Thread-Border-Router des Routers soll helfen, sämtliche smarten Thread-Geräte mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden. Laut Google ergänzen sich Nest-Produkte «perfekt» und können auf unterschiedliche Weise mit Ihnen und untereinander kommunizieren. In der Regel nutzen die Produkte WLAN, sie können aber auch drahtlose Mesh-Netzwerke mit Thread-Technologie nutzen. Thread ist zudem mit dem neuen Smart-Home-Standard Matter kompatibel, dem neuen Smart-Home-Branchenstandard, über den viele Smart-Home-Geräte nahtlos zusammenarbeiten können.

Bei der Einrichtung merkte man leider nichts vom Thread-Border-Router, ein Nest-Audio-Gerät (2020), ebenfalls von Google, wurde nicht gefunden. Doch auch via Wifi sucht der Google-Router nicht nach weiteren smarten Geräten – selbst nicht nach jenen, die bereits in der Google-Home-App hinzugefügt sind. In diesem Fall muss man sämtliche Geräte zum neuen WLAN hinzufügen, denn Router und z. B. Lampen oder Speaker müssen sich im gleichen Wi-Fi-Netz befinden. Lästig. Auch nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen klappte dies nicht.

Auch der Google-Assistant ist bedauerlicherweise nicht verfügbar. Selbst ein smarter Lautsprecher aus dem Hause Google wurde nicht erkannt.

Router-Features: Familien-Einstellungen und Gäste-WLAN

Gäste-WLAN

Nest Wifi Pro hat aber – wie sein Vorgänger – auch klassische Router-Features im Gepäck. Nach der Inbetriebnahme finden Sie in der Google-Home-App die Gäste-WLAN-Einstellungen entweder bei den Gerätedetails (Zahnrad-Symbol) oder Sie tippen ganz oben auf der Home-Seite direkt auf das WLAN-Icon.