Testcenter
Google Nest Wifi Pro (Solo-Router) im Test
Zwei Jahre nach dem Nest Wifi (hier gehts zu unserem Test) ist nun der Nachfolger des WLAN-Systems aus dem Hause Google auf dem Markt. Der Nest Wifi Pro bietet neu Wi-Fi-6E-Technologie und diese Tri-Band-Verbindung ermöglicht nebst Zugriff auf das 2,4-GHz- und 5-GHz- auch jenen auf das neue 6-GHz-Frequenzband, das deutlich schneller ist.
Der neue Router erhielt ein neues, schickeres Design, das nicht versteckt werden muss. Der Router misst 13,0 × 11,7 × 0,85 Zentimeter und wiegt 595 Gramm.
Eins vorweg: Falls bei Ihnen Zuhause noch ein (oder mehrere) Modell(e) von Nest Wifi (Solo-Router oder Access Point) verwendet werden und Sie jetzt ein aktuelles Google-Router-Modell hinzunehmen möchten: Voraussichtlich wird dies leider nicht funktionieren. Der Nest Wifi Pro ist nicht mit früheren Generationen von Google Wifi und Nest Wifi kompatibel.
Abdeckung
Pro Nest-Wifi Pro-Gerät können Sie bis zu 120 Quadratmeter in Ihrem Hause abdecken. Den Google-Router gibts als Solo-Router oder im Doppelpack. Das Router-Zweiersystem ist zum Beispiel in einem mehrstöckigen Haus oder einer Maisonettewohnung sinnvoll. Mit zwei Wifi Pros können Sie laut Google bis zu 220 Quadratmeter abdecken. Wenn Sie über mehr Fläche verfügen, kaufen Sie noch ein Zweiersystem dazu. Allerdings schreibt Google auf der Webseite, dass mehr als fünf Router in einem Netzwerk zu Leistungseinbussen führen können und nicht empfohlen werden.
Preise und Verfügbarkeit
Nest Wifi Pro als einzelner Router kostet Fr. 219.99, im Doppelpack schlägt das neue WLAN-System mit Fr. 329.99 zu Buche. Nest Wifi Pro ist in der Farbe Schnee (Weiss) entweder via hiesigem Google Store oder im Schweizer Onlinehandel erhältlich.
Lieferumfang und Voraussetzungen
Lieferumfang
In der Schachtel des Testgeräts befinden sich ein Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E) Einzelsystem in Weiss (Schnee), ein Ethernet-Kabel (2 m), ein Netzteil und eine Kurzanleitung.
Voraussetzungen
Für die Verwendung eines Nest Wifi Pro benötigen Sie ein Modem, eine aktive Internetverbindung, einen verfügbaren Ethernet-Port sowie eine Steckdose in der Nähe des Routers. Ausserdem brauchen Sie ein Google-Konto und die Google-Home-App sowie ein kompatibles Smartphone (Android 8.0 oder höher/ iOS 14.0 oder höher). Mehr zu den Mindestanforderungen an Ihr Betriebssystem finden Sie hier.
Nest Wifi Pro ist ein Wi-Fi 6E-System, das für optimale Leistung das 6-GHz-Band verwendet.
Thread/Matter: Der Google-Router kann auch als Thread-Border-Router verwendet werden. Ausserdem ist er mit dem neuen Wi-Fi-Standard Matter – der im Oktober 2022 offiziell gestartet ist – kompatibel. Mehr zur Kompatibilität von Wifi Pro und Matter hier.
Test-Setting und Inbetriebnahme
Test-Setting
PCtipp erhielt einen Nest Wifi Pro als Solo-Router zum Testen und hat ihn in einer Mietwohnung mit 70 m2 getestet. In der Mietwohnung auf dem Land ist leider (noch immer) kein Glasfaseranschluss verfügbar. Das bedeutet, dass die Testwohnung nur über einen Kupfer-Anschluss mit maximal 100 Mbit/s Download und 32 Mbit/s Upload verfügt. Dies gilt es bei den Geschwindigkeits-Tests auf den nächsten Seiten zu beachten.
Tipps für den richtigen Standort Ihrer Geräte finden Sie übrigens in diesem Google-Dokument oder in unserem Schnelles-WLAN-Tippguide.
Inbetriebnahme
Google-Home-App
Wie bei anderen Geräten aus dem Hause Google erfolgt die Einrichtung via Google-Home-App (Android, iOS). Wie vom Hersteller versprochen, geht die Einrichtung des Wifi Pro via Google Home-App (wir haben die Android-Version 2.60.1.19) verwendet) sehr schnell. Hilfreich ist auch der QR-Code auf der Unterseite des Mesh-Routers.
Man wird auch direkt gefragt, ob man dieses neu erstellte Netzwerk auf dem Smartphone speichern möchte, und ein verfügbares Update wird heruntergeladen. Wie die Einrichtung mit der Google-Home-App aussieht, sehen Sie auch unten in unserer Bildergalerie (klicken zum Vergrössern).
Hinweis: Obwohl ein Update für die Google-Home-App zwar angekündigt ist, ist sie in der Schweiz Mitte November 2022 nicht verfügbar. Die Beta-Version wird derzeit erst in den USA ausgerollt.
Thread-Border-Router
Eigentlich verfügt der Nest Wifi Pro zudem über einen integrierten Thread-Border-Router. Der Thread-Border-Router des Routers soll helfen, sämtliche smarten Thread-Geräte mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden. Laut Google ergänzen sich Nest-Produkte «perfekt» und können auf unterschiedliche Weise mit Ihnen und untereinander kommunizieren. In der Regel nutzen die Produkte WLAN, sie können aber auch drahtlose Mesh-Netzwerke mit Thread-Technologie nutzen. Thread ist zudem mit dem neuen Smart-Home-Standard Matter kompatibel, dem neuen Smart-Home-Branchenstandard, über den viele Smart-Home-Geräte nahtlos zusammenarbeiten können.
Bei der Einrichtung merkte man leider nichts vom Thread-Border-Router, ein Nest-Audio-Gerät (2020), ebenfalls von Google, wurde nicht gefunden. Doch auch via Wifi sucht der Google-Router nicht nach weiteren smarten Geräten – selbst nicht nach jenen, die bereits in der Google-Home-App hinzugefügt sind. In diesem Fall muss man sämtliche Geräte zum neuen WLAN hinzufügen, denn Router und z. B. Lampen oder Speaker müssen sich im gleichen Wi-Fi-Netz befinden. Lästig. Auch nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen klappte dies nicht.
Auch der Google-Assistant ist bedauerlicherweise nicht verfügbar. Selbst ein smarter Lautsprecher aus dem Hause Google wurde nicht erkannt.
Router-Features: Familien-Einstellungen und Gäste-WLAN
Gäste-WLAN
Nest Wifi Pro hat aber – wie sein Vorgänger – auch klassische Router-Features im Gepäck. Nach der Inbetriebnahme finden Sie in der Google-Home-App die Gäste-WLAN-Einstellungen entweder bei den Gerätedetails (Zahnrad-Symbol) oder Sie tippen ganz oben auf der Home-Seite direkt auf das WLAN-Icon.
Familien-Einstellungen
Wird Nest Wifi Pro in einem Haus mit mehreren Personen benutzt, kann die Internetnutzung anderer Familienmitglieder in den Familien-WLAN-Einstellungen der Google-Home-App verwaltet werden. Über die Jugendschutz-Einstellungen kann man sogar WLAN-Zeitpläne oder Pausen festlegen – zum Beispiel für die Hausaufgaben, zur Schlafenszeit oder während des Essens.
Die Einstellungen für das Familien-Netz (und das Gäste-WLAN) finden Sie in der Google-Home-App entweder bei den Gerätedetails oder Sie tippen ganz oben direkt auf das WLAN-Icon.
Bei der Einrichtung können Sie SafeSearch aktivieren. Wenn SafeSearch aktiviert ist, werden anstössige Inhalte in den Suchergebnissen ausgeblendet – dies funktioniert laut Hersteller allerdings nur in den Google-Suchergebnissen.
Speed-Test und Fazit
Speedprobs bei Nest Wifi Pro?
Kurz nachdem der Router Ende Oktober 2022 in den Handel gekommen war, tauchten in Nest-Foren Berichte auf, dass der Nest WiFi Pro nur Geschwindigkeiten zwischen 40 Mbps und 90 Mbps unterstütze. Viele Nutzer gaben an, dass der eigene alte Nest-Wifi-Router (ohne Pro) das neue Pro-Gerät in Geschwindigkeitstests übertraf. Nicht alle Geräte scheinen vom Speed-Problem betroffen zu sein. Offenbar tritt das Problem vor allem bei Nutzern in Grossbritannien mit Punkt-zu-Punkt-Protokoll-über-Ethernet-Netzwerken (PPPoE) auf (PCtipp berichtete). Google hat einen Patch entwickelt, welcher derzeit nach und nach ausgerollt wird, wie «The Verge» berichtet. Zum Zeitpunkt des Tests war bei der Autorin noch kein Patch verfügbar (Stand: 16.11.22).
PCtipp-Speedtest
Ob der Test-Router ebenfalls betroffen ist, ist schwierig zu sagen. Fairerweise sei nochmals erwähnt, dass das Test-Setup nicht ideal war. In der Testwohnung ist kein Glasfaser-, sondern nur ein Kupfer-Anschluss mit maximal 100 Mbit/s Download und 32 Mbit/s Upload vorhanden. Zwar ist die verwendete Fritz!Box 7530 AX Wi-Fi6-fähig, aber Wifi-6E konnte nicht ausprobiert werden. Dies gilt es bei den Geschwindigkeits-Tests zu beachten.
Dennoch wurde der Internet-Speed regelmässig mit der Google-Home-App (Android-Version 2.60.1.19) gemessen und dabei kam der Google-Router nie über 90.1 Mbps Downloadgeschwindigkeit (s. Screenshots).
Während der Arbeit mit der Office-Palette und dem Redaktions-CMS ist der Surfspeed gefühlt nicht langsamer als bei der regulären Nutzung via Fritz!Box-/Internet-Anschluss des Providers. Auch beim Anschauen von 4K-Filmen gabs keine Hänger oder Ruckler.
Tempotest:
Eine Testdatei mit 819.2 MB wurde mit dem Geschäftslaptop zunächst via Fritz!Box-WLAN und dann via Nest-Wifi-Pro-WLAN vom externen Geschäftsserver heruntergeladen. Die Downloadzeit wurde per Stoppuhr gemessen. Die Unterschiede sind relativ gering, wie Sie in der Tabelle unten sehen. Bei einer Entfernung von 15 Metern und einer Wand zwischen Router und Notebook war der Google-Router sogar schneller.
PCtipp-Tempotest
Fazit
Der Google-Router muss man wegen der dezenten Optik nirgends verstecken (was man ja bei einem Router sowieso nicht sollte) und dank Google-Home-App ist er selbst für Router-Anfängerinnen und Anfänger sehr schnell und vor allem einfach eingerichtet. Aber auch klassische Router-Features wie Gäste-WLAN und diverse Familien-Einstellungen können via Home-App für den Google Nest Wifi Pro einfach genutzt werden.
Kinderkrankheiten
Allerdings sind die Kinderkrankheiten nicht zu übersehen. Auch wenn die Einrichtung des Geräts via Home-App fix über die Bühne ging, das Hinzufügen von anderen Geräten – selbst eines Google-Nest-Audio-Speakers (2020) – war weniger einfach bzw. schnell erledigt. Die verwendeten Smart-Home-Geräte mussten alle manuell zum neuen WLAN hinzugefügt werden. Da die generalüberholte Google-Home-App bereits angekündigt, aber erst als Beta-Version und in den USA verfügbar ist, wurde der neue Google-Router hierzulande vielleicht etwas voreilig auf den Markt gebracht. Speedmässig war der Router – auch wenn man berücksichtigt, dass unser Testsetting nicht optimal war – gerade noch OK. Sollten Sie vom im Test erwähnten Speedproblem betroffen sein, wird der Patch, den Google derzeit ausrollt, hoffentlich zu mehr Geschwindigkeit verhelfen. Aber dieser Patch ist am 16. November 2022, also am Ende der Testzeit, in der Schweiz noch nicht verfügbar.
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