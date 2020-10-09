Google Tasks für Desktop verwenden – so gehts

Theoretisch könnte man zudem Tags hinzufügen, was praktisch wäre. Aber auch dies geht nur bei der kostenpflichtigen Premium-Version (ab 3,30 Dollar pro Monat).

Listen teilen

Um Listen zu teilen, müssen Sie den Offline-Zugriff auf Ihre Tasks erlauben. Klicken Sie in der linken Spalte rechts Ihres Listen-Namens auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen dort Share list. Anschliessend klicken Sie auf den Button Enable list sharing.

Beim Versuch, dies durchzuführen, landete die Redaktorin in einer Endlosschlaufe von Google-Konto-Anmeldungen. Das gilt für Web- via auch Desktopvariante. Mühsam.

Hinweis: Mit der Basis-Version von TasksBoard können Sie nur eine Liste teilen.

Zu Google Sheet Exportieren

TasksBoard benötigt Ihre Erlaubnis für den Zugriff zu Ihrem Google Drive. Überlegen Sie, ob Sie dies brauchen und möchten. Falls dem so ist: Klicken Sie in der linken Spalte rechts Ihres Listen-Namens auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen dort Export to Google Sheet sowie OK.

Auch hier: Google-Konto-Anmeldungs-Endlosschlaufe. Grummel.

Nach Angaben von TasksBoard hat das Tool keinen Zugriff auf die Files, sondern kann so lediglich Tasks zu Google Spreadsheet exportieren.

PCtipp meint

Um Aufgaben wirklich zu verwalten, finde ich es angenehmer, dies an einem grösseren Bildschirm zu erledigen.

Lästig war, dass sowohl Browsererweiterung als auch Desktop-Version die Google-Anmeldung immer wieder verlor und man sich neu anmelden musste. Dabei gingen schon mal Änderungen verloren. Das passierte immer häufiger, was mir mit der Zeit ziemlich auf den Wecker ging. Schade ist ausserdem, dass man Farben und Tags nur mit der kostenpflichtigen Premium-Version nutzen kann.

Wer Google Tasks exzessiv verwendet, der kann dieses Desktop-Tool mal ausprobieren. Wirklich empfehlen kann ich es nicht. Für alle anderen ist vermutlich ein viel flexibleres Gratis-Tool wie Notion eher zu empfehlen. Lesen Sie unseren App-Test dazu über diesen Link.