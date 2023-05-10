GoPro Hero 11 im PCtipp-Test

Für die Bedienung gibt es zwei Buttons, Touch – und lautes Piepen. So hören Sie auch, dass die Kamera aufnimmt, wenn sie auf dem Helm montiert ist. Durch die wenigen Bedienelemente muss man sich anfangs kurz an die wichtigsten Tastenkombinationen gewöhnen, allerdings lässt sich fast alles auch per Touch bedienen.

Besonders praktisch ist in diesem Kontext auch die Quik-App. Diese bietet zwar auch eine breite Auswahl an Editing-, Publishing- und Cloud-Diensten, ist primär aber als Fernsteuerung für die Hero 11 und andere GoPro-Modelle praktisch. Sie können nicht nur diverse Funktionen der Kamera über die App fernsteuern, sondern auch direkt auf die Footage zugreifen.

Bildqualität

Wer sich eine GoPro kauft, ist sich stets bewusst: Der Inhalt zählt mehr als die Qualität. Geht es um reine Pixel, kommt die GoPro nicht an reguläre Kameras ran. Dafür ist der Sensor zu klein, das Objektiv zu kompakt. Reine Pixelqualität ist aber auch nicht der Sinn einer GoPro: Sie ist dazu da, all das einzufangen, was mit einer regulären Kamera nicht möglich ist. Die GoPro hängt am Flügel eines Sportflugzeuges. Sie klebt am Helm eines Rallye-Fahrers. Sie steckt in der Hosentasche der Vlogger und passt auch bei der zweiwöchigen Wanderung in den Anden noch in ein Seitenfach des Rucksacks.

Dann kommt der nächste Layer der GoPro-Qualität: Der Sensor ist gross genug, um alle populären Formate einfangen zu können. Von UHD-Weit- bis Social-Hochformat. Super-stabilisiert, wasserfest und simpel. Tiefgehende Postproduktion geht mit dem Material der GoPro nicht besonders gut, aber es geht gut genug, um bereits stark aussehenden Inhalten den letzten Schliff zu verleihen. Im Prinzip kann die Kamera alles, ausser bestechende Pixel. Mit der Hero 11 macht die Bildqualität aber noch einmal einen ordentlichen Sprung nach vorne. Zwar nutzt GoPro auch hier den grösseren Sensor vor allem für bessere Stabilisation und mehr Flexibilität, aber auch qualitativ ist Fortschritt da. Die neuen 10-bit-Farben öffnen deutlich mehr Möglichkeiten in der Postproduktion.

Fazit

Die Hero 11 Black ist mit Abstand die beste GoPro bis dato. Den nur leicht höheren Preis im Vergleich zur Hero 10 ist sie absolut wert. Falls Sie aber eine Hero 10 zu einem günstigen Ausverkaufs-Preis finden, kann das durchaus eine gute Alternative sein. Besitzer von bisherigen GoPros werden wohl noch eine Weile auf ihren bisherigen Modellen bleiben können, aber gerade der verbesserte Sensor ist schon sehr verlockend. Innerhalb des Action-Cam-Marktes ist die Sache klar: GoPro hat die Lage im Griff. Nur schon das gigantische Ökosystem schlägt die Konkurrenz um Längen. Dazu ruht sich GoPro nicht auf ihrem Erfolg aus, sondern liefert mit der Hero 11 ein starkes Upgrade, das auf der ganzen Linie überzeugt. Tipp: Rechnen Sie ein wenig Extra-Geld für Accessoires mit in den Kaufpreis ein. Erst damit macht die GoPro so richtig Spass.