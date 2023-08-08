GoPro Volta im Test

GoPro steht schon lange nicht mehr nur für eine Reihe von Kameras, sondern auch für ein riesiges Ökosystem von Zubehör für alle möglichen Situationen. Mit dem Volta-Griff löst GoPro aber gleich eine Handvoll von Problemen in einem Stück Hardware. Volta ist ein Griff, ein Stativ und eine Batterie, alles in Einem. Das klingt praktisch, muss aber erst in der Praxis funktionieren.

GoPro-typisch ist der Volta-Griff solid verarbeitet und simpel gestaltet. Zusammengeklappt liegt der Griff gut in der Hand und sollte für die meisten Handgrössen brauchbar sein. Eine leicht griffige Oberfläche sorgt für einen starken Halt. Die GoPro selbst wird auf dem üblichen GoPro-Anschluss fixiert, wie man das von anderen Zubehörteilen kennt. Dazu lässt sich der Anschluss um 90 Grad drehen und die Kamera stufenlos neigen. Dadurch sitzt die Kamera schön stabil, lässt sich aber nicht besonders flexibel einstellen. Einen unebenen Untergrund kann man beispielsweise nur bedingt kompensieren, und muss das entweder in der Nachbearbeitung erledigen oder physisch ausgleichen. Bei anderen Stativen lässt sich das mit verstellbaren Beinen tun. Die Beine des Volta sind jedoch fix und lassen sich nur linear verstellen.