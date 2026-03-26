Hier bringt KI einen echten Mehrwert

Hardware

Hardware bildet das Fundament für alle intelligenten Funktionen. Ein modernes Gerät ohne dedizierte KI-Hardware ist in naher Zukunft ein Auslaufmodell, da kommende Betriebssystem-Updates KI-Komponenten voraussetzen, um die volle Leistungsfähigkeit der System-Software auch auszuschöpfen.

Nur ein Beispiel von vielen sind die aktuellen Notebooks von HP, die in hohem Masse auf die Integration der KI-Technik setzen. So hat der Hersteller seine jüngsten Notebooks der Business- und Consumer-Linien (erkennbar am Zusatz AI für Artificial Intelligenz) konsequent auf KI-Workflows getrimmt. In den Modellen kommt zum Beispiel die Software Poly Camera Pro zum Einsatz. Diese nutzt die NPU des Laptops, um ein Videobild in Echtzeit zu verbessern. Die Kamera folgt automatisch dem Motiv, blendet Hintergründe präzise aus und filtert störende Nebengeräusche im Heimbüro oder sogar im Zug heraus. Der eigentliche Clou: Diese Aufgaben belasten nicht mehr wie früher den Hauptprozessor, sondern werden ausschliesslich von der NPU-Einheit verarbeitet. Dadurch bleibt das Gerät im Betrieb leise und der Akku hält deutlich länger durch. Ferner bietet HP den AI Companion an – ein Werkzeug, das direkt im System integriert ist und lokal läuft. Es hilft, komplexe Einstellungen per Sprache zu steuern oder umfangreiche PDF-Dokumente lokal zusammenzufassen.

Bei den Smartphones besetzt Samsung mit der Galaxy-Reihe die Spitzenposition im KI-Bereich, Bild 1. Die Galaxy AI greift tief in die Hardware ein. Ein konkreter Vorteil ist etwa die Live-Übersetzung bei Telefonaten: Wenn Sie beispielsweise ein Hotelzimmer in Italien reservieren und kein Italienisch sprechen, übersetzt das Telefon das Gespräch für beide Seiten, und zwar in Echtzeit. Ein weiterer Pluspunkt sind die weitreichenden Fotooptimierungsmöglichkeiten: Die Smartphone-NPU analysiert das Bildmaterial bereits während der Aufnahme und korrigiert Unschärfen oder Belichtungsfehler, bevor das Foto überhaupt gespeichert wird. Durch die lokale Verarbeitung dieser Prozesse bleibt die Reaktionsgeschwindigkeit des Smartphones auch bei intensiver Nutzung hoch.