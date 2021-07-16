HP Envy 6030e im Test

Ausstattung

Der Envy 6030e bietet drei Grundfunktionen: Drucken, Kopieren und Scannen. Ausgedruckt wird mit maximal 4800 × 1200 dpi mit zwei Tintenpatronen. Eine davon ist schwarz (K), die andere eine Kombination aus Cyan, Magenta und Gelb (CMY). Der Nachteil dieser Kombo: Drucken Sie häufig Dokumente, in denen eine dieser Farben dominiert, müssen Sie dennoch die ganze Patrone ersetzen, auch wenn noch Tinte der anderen zwei Farben verfügbar wäre. Eine Kombi-Patrone für rund 200 Ausdrucke kostet dabei schon fast 30 Franken, mehr als ein Drittel des Gerätepreises.

Der Scanner bietet eine Auflösung von bis zu 1200 × 1200 dpi, was für alle üblichen Alltagsanwendungen mehr als genug ist. Dabei interessant zu wissen: Beim direkten Kopieren verwendet der Envy 6030e eine Auflösung von «nur» 300 dpi. Mehr ist zwar auch nicht nötig, wer aber dennoch eine höhere Kopierauflösung möchte, muss dies indirekt lösen und mit maximaler Auflösung einscannen und dann wieder ausdrucken.

Grossen Wert legt der Envy 6030e auf mobile Geräte. Von diesen können Sie mit der HP-Smart-App direkt über das Heimnetzwerk ausdrucken und einscannen.

Druckqualität & -Tempo

Qualitativ gibt es beim Envy 6030e nichts zu bemängeln. Der Drucker liefert für die Preisklasse übliche Ergebnisse. Fotos werden solid und mit ansehnlichen Farben gedruckt, Dokumente sind klar leserlich und kräftig. Die Druckauflösung liegt bei maximal 4800 × 1200 dpi. Als Allrounder kann der Envy 6030e natürlich nicht mit Spezialisten im Fotodruck mithalten. Für den einfachen Heimgebrauch reicht die Qualität jedoch locker aus. Bei einem Strassenpreis von klar unter 100 Franken darf man auch nicht mehr erwarten.

Ebenfalls im Mittelfeld bewegt sich der Envy 6030e in Sachen Tempo. Aus dem Standby-Modus benötigt der Drucker etwa zwanzig Sekunden, bis die erste Seite ausgedruckt ist. Danach jagt der 6030 rund zehn monochrome, oder sieben farbige Seiten pro Minute durch die Rollen.