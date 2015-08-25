HP Pavilion X2: Edel-Convertible im Test

Windows 10 Upgrade - kein Problem

Im Innern des HP Pavilion x2 10-n020nz werkeln eher sparsame Komponenten: Diese umfassen ein Intel-Atom-Chip (Z3736F) und spärliche 2 GB DDR3-RAM: Das ist allerdings für diese Geräteklasse kein Seltenheitsphänomen. Vorinstalliert ist ein Windows 8.1 Home mit Bing in der 32-Bit-Ausführung. Beim erstmaligen Aufsetzen wird man gefragt, ob man gleich auf «Windows 10 Home» upgraden will. Das hat in unserem Test problemlos geklappt und dauert je nach WLAN-Verbindung weniger als eine Stunde.

Robuste Tastatur

Die ansteckbare Chiclet-Tastatur verfügt über einen guten haptischen Druckpunkt. In Relation zur Tastatur ist das multitouchfähige Clickpad fast etwas zu breit geraten. Rechtsklicks in Programmen oder Desktop-Symbole werden trotz der geringen Abhebung des Touchpads nicht immer so genau angepeilt. Auch die Gestensteuerung reagiert nicht zu jedem Zeitpunkt so präzise wie man sich das wünscht. Ein Touchpad, das lapidares Seitenscrollen nicht beherrscht, hat aus Sicht des Autors den Status «Multitouch» nicht verdient. Schade!