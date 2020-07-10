Smartwatch
Huawei Watch GT 2e im Alltagstest
Das Test-Modell (4,6 Zentimeter) kommt mit schwarzem Edelstahlrahmen und rotem Kunststoff-Armband, das ein wenig aussieht wie ein Emmentaler Käse. Die «trendigen» Armbänder mit diversen «Öffnungen» sind jetzt nicht nach meinem Geschmack, aber man kann die ja austauschen. Die Watch GT 2e wiegt 43 Gramm (ohne Armband). Wie auch bei der Watch GT 2 wird die GT 2e von einem Kirin-A1-Prozessor angetrieben. Goodie für Zerstreute: Via Smartwatch findet man sein Handy wieder (mit dem Huawei-typischen «I’m here»).
Die Watch GT 2e besitzt ein farbiges 1,39-Zoll-Amoled-Touchdisplay (3,53 cm). Die Auflösung beträgt wie bei der GT 2: 454 × 454 Pixel. Nutzer können zwischen zahlreichen bunten Watchfaces wählen. Den früheren PCtipp-Test der Huawei Watch GT 2 können Sie hier nachlesen.
Benachrichtigungen und Anrufe
Die Smartwatch zeigt Benachrichtigungen an, wenn man dies via App aktiviert bzw. erlaubt. Schade: Leider kann man auf (WhatsApp-)Nachrichten nicht direkt via Touchdisplay antworten – auch nicht z.B. mit vorgefertigten Antworten wie «OK» oder «Melde mich später», wie das z.B. bei der Fitbit Versa 2 mit «Quick Replies» geht (unser Test). Der Wunsch sei schon ans Entwicklerteam weitergeleitet, heisst es auf Anfrage, hoffentlich wird das noch via Update ergänzt. Immerhin wird der Text komplett angezeigt.
Mangels Mikrofon und Lautsprecher kann man Anrufe nicht direkt am Gerät entgegennehmen. Die 2e scheint nicht so gesellig; interessanterweise wird bei einem Anruf nur ein Symbol angezeigt: das zum Auflegen. Wer also Anrufer nicht auf die Combox verweisen möchte, sollte momentan noch zum Handy greifen.
Sport- und GesundheitsfunktionenAls spezielle Features verfügt die Watch GT 2e über 100 verschiedene Trainingsmodi sowie einen Sensor zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut (SpO2).
Trainingsmodi
Laut Huawei gibt es bis 100 Trainingsmodi. Ein Blick auf die Uhr zeigt: Das geht von div. Laufkursen, Velofahren über Schwimmen, Klettern, Wandern, Trail-Lauf, Crosstrainer bis Ruder-Ergometer. Wer mit dem Hund Gassi geht, kann Gehen Outdoor wählen. Mir persönlich fehlte Kampfsport, aber in solchen Fällen hilft Freies Training weiter (Dank Videocall-Unterricht während des Lockdowns konnte ich das mal ausprobieren).
Bestimmung Sauerstoffsättigung (SpO2)
Einmal gestartet, misst diese Funktion die Sauerstoffsättigung in Ihrem Blut (SpO2). Während der Messung muss man das Handgelenk ruhig halten und nicht bewegen. Ein normaler SpO2-Wert liegt zwischen 90 und 100 Prozent (grün). Die meisten Menschen haben einen Sauerstoffgehalt von über 90% im Blut. Weniger gut ist es bei einem Wert von 70 bis 89% (orange) und kritisch wirds bei unter 70% (rot). Bei einem niedrigen Wert sollte man einen Arzt konsultieren.
Akkulaufzeit, Musiksteuerung sowie Fazit
Akkulaufzeit
Das mit den zwei Wochen Akkulaufzeit, die der Hersteller verspricht, kommt bei mir nicht ganz hin – aber fast. Durchschnittlich gut eineinhalb Wochen hat die Huawei Watch GT 2e durchgehalten, auch bei permanent aktivierter Bluetooth-Verbindung, Benachrichtigungen, Schlafaufzeichnung, Pulsmessung und fast täglich aufgezeichnetem, ca 3/4-stündigem «Training» (Gehen Outdoor) beim Gassigehen.
Die Smartwatch war bei mir stets via Bluetooth verbunden, ich nutzte die Benachrichtigungen, Pulsmessung, zeichnete fast jeden Tag ein ca. 45-Min-Training auf, erhielt die Bewegungs-Aufforderung und nutzte die Schlaferkennung. GPS-Tracking bei einer mehrstündigen Wanderung oder ähnlichem konnte ich leider nicht ausprobieren. Bei der Aufzeichnung des oben erwähnten, ca. 1,5-stündigen Kampfsport-Trainings wurde der Akku stärker belastet und die Smartwatch musste nach etwas über einer Woche auf den Lade-«Teller».
Musiksteuerung
Nein, eine Spotify-App gibt es zu meinem Bedauern nicht – was jetzt aber nicht überraschend kommt. Dafür gibt es die Huawei-eigene Musik-App, doch wie vermutlich die meisten verwende ich diese nicht. Ob via Musik-App oder vom Gerät: Wer Songs auf die Uhr lädt, strapaziert den Akku. Darum liess ich dies bleiben. Wer Spotify-Musik hören möchte: Der Workaround ist in diesem Tipp beschrieben.
Fazit
Für einen Preis ab Fr. 159.- kann man da nicht viel meckern. Beim Konkurrenten Fitbit zahlt man für den neusten Fitness-Tracker Charge 4 etwa gleich viel. Dafür muss man beim Tracker z.B. auf Farb-Display verzichten, muss das Gerät rascher laden und hat nur sechs Trainingsmodi. Lesen Sie unseren Test für einen Vergleich.
Vermisst habe ich Schnellantworten auf Benachrichtigungen. Ausserdem: Da die Geräte via Bluetooth gekoppelt sind, sollte man das Smartphone immer dabeihaben. Wer es vergisst, wird draussen beim Training diverse Male gefragt, ob man die Aufzeichnung pausieren oder stoppen will, was schon mal nerven kann.
Die Watch GT 2 kostete im Oktober 2019 rund 250 Franken; die GT 2e ist jetzt ab rund 160 Franken zu haben. Wer also keine reine Fitness-Watch möchte und viele Funktionen und eine Akkulaufzeit von ca. 1,5 Wochen für das Geld erwartet, dem kann ich die Huawei Watch GT 2 empfehlen.
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