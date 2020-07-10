Huawei Watch GT 2e im Alltagstest

Akkulaufzeit, Musiksteuerung sowie Fazit

Akkulaufzeit

Das mit den zwei Wochen Akkulaufzeit, die der Hersteller verspricht, kommt bei mir nicht ganz hin – aber fast. Durchschnittlich gut eineinhalb Wochen hat die Huawei Watch GT 2e durchgehalten, auch bei permanent aktivierter Bluetooth-Verbindung, Benachrichtigungen, Schlafaufzeichnung, Pulsmessung und fast täglich aufgezeichnetem, ca 3/4-stündigem «Training» (Gehen Outdoor) beim Gassigehen.

Die Smartwatch war bei mir stets via Bluetooth verbunden, ich nutzte die Benachrichtigungen, Pulsmessung, zeichnete fast jeden Tag ein ca. 45-Min-Training auf, erhielt die Bewegungs-Aufforderung und nutzte die Schlaferkennung. GPS-Tracking bei einer mehrstündigen Wanderung oder ähnlichem konnte ich leider nicht ausprobieren. Bei der Aufzeichnung des oben erwähnten, ca. 1,5-stündigen Kampfsport-Trainings wurde der Akku stärker belastet und die Smartwatch musste nach etwas über einer Woche auf den Lade-«Teller».

Musiksteuerung

Nein, eine Spotify-App gibt es zu meinem Bedauern nicht – was jetzt aber nicht überraschend kommt. Dafür gibt es die Huawei-eigene Musik-App, doch wie vermutlich die meisten verwende ich diese nicht. Ob via Musik-App oder vom Gerät: Wer Songs auf die Uhr lädt, strapaziert den Akku. Darum liess ich dies bleiben. Wer Spotify-Musik hören möchte: Der Workaround ist in diesem Tipp beschrieben.

Fazit

Für einen Preis ab Fr. 159.- kann man da nicht viel meckern. Beim Konkurrenten Fitbit zahlt man für den neusten Fitness-Tracker Charge 4 etwa gleich viel. Dafür muss man beim Tracker z.B. auf Farb-Display verzichten, muss das Gerät rascher laden und hat nur sechs Trainingsmodi. Lesen Sie unseren Test für einen Vergleich.

Vermisst habe ich Schnellantworten auf Benachrichtigungen. Ausserdem: Da die Geräte via Bluetooth gekoppelt sind, sollte man das Smartphone immer dabeihaben. Wer es vergisst, wird draussen beim Training diverse Male gefragt, ob man die Aufzeichnung pausieren oder stoppen will, was schon mal nerven kann.

Die Watch GT 2 kostete im Oktober 2019 rund 250 Franken; die GT 2e ist jetzt ab rund 160 Franken zu haben. Wer also keine reine Fitness-Watch möchte und viele Funktionen und eine Akkulaufzeit von ca. 1,5 Wochen für das Geld erwartet, dem kann ich die Huawei Watch GT 2 empfehlen.