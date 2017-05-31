Im Test: Acer Aspire V17 Nitro (Black Edition)

Das Chassis des ganz in Schwarz gehaltenen Gehäuses besteht aus stabilem Kunststoff. Die Rückseite des Bildschirms ist, wohl aus Designgründen, perforiert, während sich die Unterseite des Chassis leicht gummiert und mit vier massiven Gumminoppen versehen ist. Für den Grip während des Spielens ist also gesorgt. Rund um Keyboard und Trackpad ist die Oberfläche geschliffen, was auch schweissigen Händen ein «Klebenbleiben» erspart.

Apropos sparen: Mit Anschlüssen tat Acer das definitiv nicht. Es befinden sich fünf USB-Ports (einer davon USB-C), ein Thunderbolt- sowie ein HDMI- und ein Netzwerk-Anschluss am Gerät. Darüber hinaus wurden zwei Klinken-Ports für Mic und Kopfhörer sowie ein Kartenleser eingebaut. Das Markenzeichen des Geräts befindet sich aber im Scharnierglied zwischen Full-HD-Screen und Chassis: der Tobii-Eyetracker. Dieser soll es möglich machen, Computerspiele nur mit den Augen zu steuern.

Aussen hui, innen – nochmals hui!

Neben dem überzeugenden Eindruck des wertigen Gehäuses war Performance gefragt. Neben kleinen Überraschungen – wie etwa der beleuchteten Tastatur – überzeugt das Gerät auch im Gaming-Test. Die Tasten wirkten auf den ersten Blick etwas klein, das liegt zum einen daran, dass ein kompletter Nummernblock vorhanden ist und zum andern an den Funktionstasten in der obersten Reihe, die tatsächlich relativ klein ausgefallen sind. Ansonsten überzeugt die Tastatur auch beim Spielen mit einer guten Aufteilung auf der Oberfläche und einem gut spürbaren Druckpunkt. Die Wärmeentwicklung bei hoher Beanspruchung war spürbar, aber weit weg von unangenehmer Hitzeentwicklung.