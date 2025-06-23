Im Test – Bowers & Wilkins Px7 S3

Letztere sind allerdings sehr rudimentär. So lassen sich etwa die Tasten nicht individuell anpassen. Eine weitere kleine Kritik an der App: Sie erfordert zwingend die Einrichtung eines (kostenlosen) Kontos. Das Positive: Die App ist schön gestaltet und sehr übersichtlich. Sie ermöglicht es zudem, diverse Musikdienste wie Soundcloud, Amazon Music oder Qobuz zu integrieren.

Bequem und unkompliziert

Die Kunstlederpolster des Px7 S3 sind sehr bequem. Sie bedecken die Ohren gut, sind aber etwas kleiner als beim Vorgänger. Ebenfalls lobenswert ist der Anpressdruck: Der Kopfhörer sitzt gut auf dem Kopf, fühlt sich aber nie zu eng an. Längeres Musikhören ist kein Problem. Mit rund 30 Stunden Akkulaufzeit hat der Kopfhörer zudem genügend Reserven für ausgiebige Musiksessions.

Die Verarbeitung wirkt robust. Aber: Bislang habe ich mit Kunstlederpolstern schlechte Erfahrung gemacht: Nach ein paar Jahren zerbröseln diese. Bei den Ohrpolstern ist dies weniger das Problem: Die lassen sich bei den meisten High-End-Kopfhörern austauschen, die Polster am Bügel hingegen nicht.