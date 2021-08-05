Im Test: Canon Pixma G650

Apropos Befüllen der Tintentanks: Canon liefert zum Modell natürlich die Flaschen mit. Das Befüllen selbst geht absolut problemlos, und vor allem sauber vonstatten – ohne Schmierereien. Die einzelnen Flaschen sind farbkodiert, passen exakt auf die entsprechenden Einlassventile und lassen sich von dort auch wieder ohne zu tropfen geschwind abkoppeln. Der zweite Teil widmet sich der Softwareinstallation. Dazu muss der Anwender die bereitgestellte «Installer»-Datei herunterladen, danach darauf doppelklicken und den Anweisungen folgen. Fertig.

Ausstattung und Druckqualität

Bezüglich der Ausstattung zeigt sich das Modell solide. Nebst dem 6-Farbendruckwerk verfügt das Modell über eine Scan- und Kopiereinheit, wobei die CIS-Scaneinheit mit 600 × 1200 dpi auflöst. Der A4-Papiervorrat hat eine Kapazität von bis zu 100 Blatt. Entscheidet sich der Nutzer für Fotopapier, kann er stattdessen insgesamt 30 Blatt (max. A4) in den hinteren Schacht einlegen. Ausserdem bietet das Modell einen USB-Port sowie WLAN, um auch kabellos zu drucken. Eine ADF-, Fax-Einheit wie auch Ethernet-Schnittstelle sind hingegen nicht vorhanden. Ob das geizig ist? Es ist eher konsequent gedacht, denn, wie gesagt, Canons Fokus liegt bei diesem Pixma-Modell auf dem Fotodruck. Und der kann überzeugen: Fotos werden scharf, detailreich und farbtreu gedruckt. Gesichter sind dezent und nicht überzeichnet. Hautpartien wiederum zeigen eine gesunde Farbe, wirken also auch nicht zu blass oder überzeichnet. Kurzum: ein Topergebnis, an dem es nichts, aber rein gar nichts auszusetzen gibt. Den Daumen heben können wir auch bei der Scanqualität. Verbaut wurde ein CIS-Scannertyp (steht für Contact Image Sensor), der seine Aufgabe ordentlich löst. Schärfe und Kontrast der Digitalisierungen sind noch auf ordentlichem Niveau. An den Rändern zeigen sich jedoch die typischen CIS-Probleme von leicht aufquellender/unscharfer Schrift und Grafik, sobald es uneben respektive wellig wird – wie etwa bei dem Falz eines Buches.