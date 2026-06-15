Im Test – Glorious GMMK 3 HE und Maus O3

Gute Qualität

Nichts zu meckern gibt es hingegen an der Hardware. Sowohl Maus als auch Tastatur sind robust und wertig verarbeitet, haben aber aufgrund des vielen Kunststoffs eine Plastikanmutung. Sie wirken nicht edel, sondern eher verspielt. Die Schalter der Tastatur tippen sich sehr angenehm. Sie reagieren sehr präzise und knackig. Der Ton ist angenehm, wenn auch etwas laut. Dasselbe gilt für die Maus. Auch hier gibt es an Tasten und Rad überhaupt nichts zu beanstanden. Aber die Tasten der Maus sind ebenfalls laut. Das Wechseln der Batterie funktioniert anstandslos. Die Maus liegt ausserdem dank ihrer geschwungenen Form und der leicht rauen Oberfläche angenehm in der Hand und hat mit nur 66 Gramm ein leichtes Gewicht.

Fazit: kein Einheitsbrei

Sowohl die Glorious-Tastatur GMMK 3 HE als auch die Maus O3 haben Eigenschaften, die sie für Gamer interessant machen. Wer seine Tastatur bezüglich Hardware gerne bis ins kleinste Detail anpasst und optimale Flexibilität bei den Schaltern will, macht mit der GMMK 3 HE nichts falsch, vorausgesetzt, er kann mit der mittelmässigen Software und ohne CH-Layout leben. Die Maus empfiehlt sich für Gamer, die gerne ohne Kabel zocken und sich keine Gedanken mehr über einen Batterieausfall machen wollen. Doch auch hier gilt: Die Software ist kein Highlight.