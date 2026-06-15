Gaming-Kombo
Im Test – Glorious GMMK 3 HE und Maus O3
Mäuse und Tastaturen für Gamer gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Darum konzentrieren wir uns in Tests auf Exemplare, die sich vom Einheitsbrei abheben. Glorious hat uns zwei spannende Modelle zum Testen geschickt: einerseits die Tastatur GMMK 3 HE mit magnetischen Schaltern.
Das Spezielle: Die Tastatur kann auf mannigfaltige Weise angepasst werden – bereits beim Kauf via Herstellerwebsite. Es gibt sie in verschiedenen Grössen und Tastaturlayouts (leider nicht im Schweizer Layout), sie versteht sich mit magnetischen oder mechanischen Schaltern, Glorious bietet verschiedenste Schalter an und sogar die Möglichkeit, via Website seine ganz eigene Tastatur zu gestalten. Auch das Innenleben kann auf verschiedenste Weise angepasst werden. In unserem Test tritt die GMMK 3 HE mit deutschem Layout und in 100 Prozent Grösse an.
Die zweite im Bunde ist die drahtlose Maus mit dem schlichten Namen O3. Auch sie ist nicht der typische Nager. Denn sie kommt mit einer Ladestation, in welcher der Akku geladen werden kann. Die Maus wird mit zwei austauschbaren Akkus ausgeliefert. Der Wechsel ist während des Betriebs möglich, da noch ein Zusatzakku verbaut ist. So soll dem Gerät nie die Puste ausgehen.
Hinzu kommt bei beiden Geräten eine Polling-Rate von 8000 Hz. Die Maus wartet zudem mit einem optischen Sensor auf, der bis zu 30 000 DPI schafft. Die Tastatur kann mit Funktionen wie Rapid Trigger und einstellbarem Signalpunkt aufwarten. Gamer kommen also ganz auf ihre Kosten.
Viel Ausstattung
Lobenswert sind die Mitgaben. Die Tastatur kommt mit Ersatzschaltern und -Kappen, Wechselwerkzeugen, einem kleinen Schraubenzieher, macOS-Tastaturkappen, O-Ringen und einem wertigen, geflochtenen USB-A-zu-USB-C-Kabel für den Anschluss am PC. Sie funktioniert nicht drahtlos.
Der Maus liegen zwei Akkus, eine Ladestation, ein 8‑kHz-Dongle sowie ein USB-A-zu-USB-C-Kabel bei. Letzteres dient für die Ladestation. Die Maus kann sowohl per Dongle als auch per Bluetooth mit dem Rechner gekoppelt werden.
Die Installation der beiden Geräte ist einfach. Sowohl die Tastatur per Kabel als auch die Maus per Dongle werden sogleich erkannt. Das Handbuch muss man nicht einmal konsultieren, was auch besser ist, da dieses sehr rudimentär und bei der Maus auch in winzig kleiner Schrift gehalten ist. Andere Hersteller machen das mit ihren bebilderten Faltblättern besser.
Abstriche bei der Software
Gaming-Mäuse und -Tastaturen benutzt man nicht ab Werk. Sie werden per Software auf die Bedürfnisse getrimmt. Glorious bietet dafür seine Software namens Core an. Zwar ermöglicht sie alle Einstellungen wie Beleuchtung anpassen, Tasten konfigurieren, Rapid Trigger und Signalpunkt einstellen, aber bei der Umsetzung hapert es. Das beginnt damit, dass sie nur auf Englisch verfügbar ist. Die Hilfehinweise bei den einzelnen Funktionen sind zudem teils nichtssagend. Die Aufmachung ist unübersichtlich und altbacken. Teils trüben auch Bugs den Spass. Kurz und gut: Die Software funktioniert. Sie tut, was sie muss, aber eine Freude ist es nicht, mit ihr zu arbeiten.
Gute Qualität
Nichts zu meckern gibt es hingegen an der Hardware. Sowohl Maus als auch Tastatur sind robust und wertig verarbeitet, haben aber aufgrund des vielen Kunststoffs eine Plastikanmutung. Sie wirken nicht edel, sondern eher verspielt. Die Schalter der Tastatur tippen sich sehr angenehm. Sie reagieren sehr präzise und knackig. Der Ton ist angenehm, wenn auch etwas laut. Dasselbe gilt für die Maus. Auch hier gibt es an Tasten und Rad überhaupt nichts zu beanstanden. Aber die Tasten der Maus sind ebenfalls laut. Das Wechseln der Batterie funktioniert anstandslos. Die Maus liegt ausserdem dank ihrer geschwungenen Form und der leicht rauen Oberfläche angenehm in der Hand und hat mit nur 66 Gramm ein leichtes Gewicht.
Fazit: kein Einheitsbrei
Sowohl die Glorious-Tastatur GMMK 3 HE als auch die Maus O3 haben Eigenschaften, die sie für Gamer interessant machen. Wer seine Tastatur bezüglich Hardware gerne bis ins kleinste Detail anpasst und optimale Flexibilität bei den Schaltern will, macht mit der GMMK 3 HE nichts falsch, vorausgesetzt, er kann mit der mittelmässigen Software und ohne CH-Layout leben. Die Maus empfiehlt sich für Gamer, die gerne ohne Kabel zocken und sich keine Gedanken mehr über einen Batterieausfall machen wollen. Doch auch hier gilt: Die Software ist kein Highlight.
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