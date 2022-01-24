Im Test: HP EliteBook x360 1040 G8

Was muss heutzutage ein starkes Business-Notebook eigentlich leisten? Nebst einer ordentlichen Allround-Leistung sowie einer durchdachten und zukunftsweisenden Ausstattung sollte der entsprechende Laptop auch punkto Design und Security-Funktionen überzeugen. Kurzum, das EliteBook x360 1040 G8 des Herstellers HP kann dies alles.

Sicherheitstechnisch wartet HP mit prima umgesetzten Security-Features auf. Zwei der wichtigsten sind der Fingerabdruckscanner und «Sure Recover». Mit Letzterem wird in einem abgeschirmten Speicherbereich ein System-Image gesichert. Kommt es zu einem System-Crash, kann eine Datenwiederherstellung selbst dann erfolgen, wenn der Datenträger gelöscht wurde und keine Netzwerkverbindung verfügbar ist. «Sure View», ein Sichtschutz, wird bei diesem Modell nicht unterstützt. Auch eine 5G-Funktion bietet unser getestetes Modell mit der firmeninternen Nummer «358U3EA» leider nicht an.

Besser: In unseren Leistungstests schafft das 14 Zoll grosse Convertible (Bilddiagonale: 35,6 cm) starke 4978 PCMark-10-Punkte. Beim Cinebench R23 (MCore), der die Prozessorleistung misst, erreicht es ebenso gute 3399 Punkte. Und gebootet wird innert 7 Sekunden, dann steht das Windows-10-Pro-Notebook bereit. Nur zur Info: Natürlich lässt sich das Modell auf die neuste 11er-Version des Microsoft-Betriebssystems updaten – sobald dies dem 2-in-1-Modell auch offiziell angeboten wird.

Ausstattungsseitig lässt der Hersteller ebenso nichts anbrennen: Als Taktgeber arbeitet ein Intel-Vierkernprozessor der elften Generation. Der CPU stehen insgesamt 32 GB an Arbeitsspeicher sowie ein 1 Terabyte grosser Samsung-SSD-Speicher zur Seite. Für 3D-Applikationen setzt der Hersteller auf die in der CPU verbaute Grafik mit Namen Iris Xe. Die reicht für alltägliche Aufgaben sehr gut aus. Für Ambitionierteres – wie etwa das Spielen in hohen HD-Auflösungen – aber leider nicht.

Ausdauernd und hübsch

Fazit

Kommen wir zum Äusseren: Hier macht das EliteBook einen gepflegten Eindruck, und zwar rundum: Das robuste, aber keinesfalls klobig wirkende Chassis kommt in einem hochwertigen, vor allem leichten Aluminium-Body, womit das ultraportable Gerät auf ein Gewicht von 1,29 kg kommt und sich somit während eines ganzen Arbeitstages problemlos tragen lässt. Und natürlich beherrscht es als Convertible-Modell die drei typischen Stellvarianten: Den klassischen Notebook-Look, den Tablet-Modus, bei dem sich die Tastatur komplett nach hinten klappen lässt und sich somit hinter dem Full-HD-Touchscreen versteckt, und als drittes, den Tent-Präsentationsmodus, bei dem es wie ein Zelt aufgestellt wird, und so dem Gegenüber vollen Einblick gewährt. Zur Vollständigkeit: Die Blickwinkelunabhängigkeit des berührungsempfindlichen und reflexionsarmen Bildschirms liegt bei hohen 165/165 Grad (horizontal/vertikal). Zu den weiteren Ausstattungsschmankerln zählen Wi-Fi 6 und die Schnellladefunktion, mit der sich das HP EliteBook x360 1040 G8 innert ca. 25 Minuten zu 50 Prozent aufladen lässt. Die gesamte Akkulaufzeit haben wir mit 10 Stunden und 42 Minuten gemessen, was ebenfalls herausragend ist. Schön: Ab Kaufdatum gibt der Hersteller eine Garantie von drei Jahren.

Das HP EliteBook x360 1040 G8 ist ein sehr gutes Business-Convertible: Leistung, Funktionsvielfalt und Ausstattung sind auf hohem Niveau. Tipp: Wer 5G und «Sure View» benötigt, kann sich nach der gleichnamigen Modellreihe des Herstellers umsehen, muss allerdings dafür auch mehr Geld ausgeben.