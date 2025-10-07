Im Test – Logitech MX Master 4

In vielen Bestenlisten steht die MX Master von Logitech ganz oben. Nicht zu Unrecht: Sie liegt ausgezeichnet in der Hand, ist flüsterleise, lässt sich auf zahlreichen Oberflächen verwenden, bietet eine Fülle an praktischen, konfigurierbaren Tasten und wartet mit einer mehrmonatigen Akkulaufzeit auf. Langes, produktives Arbeiten steht bei diesem Nager eindeutig im Vordergrund. Die vierte Ausgabe packt weitere hilfreiche Features obendrauf::

Neu ist der «Actions Ring», der ein kreisförmiges Menü zur Direktwahl verschiedenster Aktionen einblendet. Diese sind ebenfalls konfigurierbar. Für Programme wie Photoshop oder Zoom gibt es sogar Sondermenüs. Die Funktion wird über die Daumenablage aufgerufen.

Haptisches Feedback in der Daumenablage, das sich präzise anpassen lässt.

Eine neue Seitentaste, die gedrückt eine Gestensteuerung ermöglicht. Fährt man hoch, öffnet sich etwa das Windows-Startmenü. Die Gesten können angepasst werden.

Schnell installiert

Die MX Master 4 kommt nur mit wenigen Mitbringseln. In der Verpackung stecken nebst der Maus noch eine Kurzanleitung und ein Logi-Bolt-Empfänger (USB-C), mit dem sich die drahtlose Maus koppeln lässt. Möglich ist eine Verbindung aber auch direkt via Bluetooth. Letzteres ist praktisch, wenn man an einem Notebook arbeitet und der USB-C-Port vom Ladegerät blockiert wird. Die Verbindung via Bluetooth steht nach wenigen Sekunden. Danach ist die Maus bereits einsatzbereit. Zusätzlich sollte jedoch die Logi-Options+-Software heruntergeladen werden, denn erst damit wird die MX Master 4 tatsächlich zur «Supermaus».