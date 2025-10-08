Lädt nur mit Licht
Im Test – Logitech Signature Slim Solar+
Die Logitech Signature Slim Solar+ unterscheidet sich durch ein ganz besonderes Feature von anderen kabellosen Tastaturen. Im oberen Bereich stecken lichtempfindliche Zellen, welche die Tastatur sowohl per Sonnenlicht als auch per Kunstlicht mit Strom versorgen. Dadurch muss der Anwender nicht mehr ans Aufladen denken; kann er auch nicht: Denn die Tastatur bietet keine andere Möglichkeit, um Strom zu tanken. Einen USB-C-Anschluss sucht man vergebens.
Zum Aufladen sind laut Logitech mindestens 200 Lux erforderlich. Das soll gemäss Logitech in den meisten Büros gegeben sein. In meinem allerdings trotz Fensterplatz nicht, da kam beim Test mit der Logi-Options+-Software stets die Meldung, dass nicht genügend Raumbeleuchtung vorhanden sei. Immerhin: Die Tastatur soll auch bei absoluter Dunkelheit mindestens vier Monate durchhalten. Nach meinem mehrtägigen Test stand sie immer noch bei 100 Prozent. Und: Nachdem ich zusätzlich zum Tageslicht durchs Fenster eine LED-Lampe eingeschaltet hatte, gings dann doch mit der Stromzufuhr. Der Akku soll mindestens zehn Jahre halten.
Gute Grösse, gute FunktionalitätDas Aufladen ist das eine, noch wichtiger sind die Bedienung und das Schreiben. Und hier punktet die Signature Slim Solar+. Das beginnt bereits mit der Installation, die dank Bluetooth-Unterstützung ein Zuckerschlecken ist. Alternativ kann das Keyboard auch via Logi-Bolt-Empfänger gekoppelt werden, der allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist (ausser der Tastatur und einer knappen Anleitung, findet sich nichts im Paket).
Die Tastatur kommt mit einem Nummernblock und vielen Spezialtasten. Sie hat eine gute Grösse für den Bürotisch und ermöglicht mit ihren Scissor-Schaltern ein gutes, schnelles und nicht zu lautes Tippen. Sie ist allerdings nicht flüsterleise, sondern je nach Anschlagstärke hörbar. Die Tasten haben einen sinnvollen Abstand, zu Vertippern kommt es nicht. Schade: Die Signature Slim Solar+ lässt sich nicht neigen, sie liegt sehr flach auf. Meine Hände sind an eine leichte Kipphaltung beim Schreiben gewöhnt. Zudem ist das Tippen etwas hart. Punkto Schreibgefühl kommt sie nicht an die ausgezeichnete Logitech MX Keys heran, die ähnlich schlank und flach gestaltet ist, aber angenehmere und hochwertigere Tastenkappen hat.
Wiederum positiv: Die Logi-Options+-Software sollte man sich unbedingt holen. Mit ihr lassen sich viele Tasten anpassen, was ich auch tun musste. Ich vermisste etwa die Print-Screen-Taste, da ich bei meiner Arbeit viele Screenshots knipsen muss. Mit Options+ konnte ich diese Taste einfach über dem Nummernblock platzieren.
Fazit: Gewagtes Experiment
Als Tastatur tut die Signature Slim Solar+ das, was sie muss, und zwar gut. Es tippt sich schnell, präzise und nicht zu laut. Mir ist die Tastatur allerdings etwas zu hart und zu flach, da sich der Neigungswinkel nicht ändern lässt. Gewagt finde ich, dass jegliche Möglichkeit fehlt, das Keyboard manuell zu laden … vielleicht arbeite ich künftig bei Sonnenschein vermehrt draussen.
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