Im Test – Logitech Signature Slim Solar+

Zum Aufladen sind laut Logitech mindestens 200 Lux erforderlich. Das soll gemäss Logitech in den meisten Büros gegeben sein. In meinem allerdings trotz Fensterplatz nicht, da kam beim Test mit der Logi-Options+-Software stets die Meldung, dass nicht genügend Raumbeleuchtung vorhanden sei. Immerhin: Die Tastatur soll auch bei absoluter Dunkelheit mindestens vier Monate durchhalten. Nach meinem mehrtägigen Test stand sie immer noch bei 100 Prozent. Und: Nachdem ich zusätzlich zum Tageslicht durchs Fenster eine LED-Lampe eingeschaltet hatte, gings dann doch mit der Stromzufuhr. Der Akku soll mindestens zehn Jahre halten.

Gute Grösse, gute Funktionalität

Das Aufladen ist das eine, noch wichtiger sind die Bedienung und das Schreiben. Und hier punktet die Signature Slim Solar+. Das beginnt bereits mit der Installation, die dank Bluetooth-Unterstützung ein Zuckerschlecken ist. Alternativ kann das Keyboard auch via Logi-Bolt-Empfänger gekoppelt werden, der allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist (ausser der Tastatur und einer knappen Anleitung, findet sich nichts im Paket).