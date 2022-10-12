Im Test: Microsoft Xbox Wireless Controller

Die neuste Generation des Microsoft-Controllers hat es nicht leicht. Doch das war schon beim Vorgänger so und dieser meisterte das Upgrade mit Bravour. Der Sprung vom Standard-Gamepad der Xbox One auf jenes der Xbox Series X/S ist nicht ganz so gross wie damals von der X360 auf die XONE, es gibt aber auch nicht mehr viel zu verbessern.

Beginnen wir daher mit den Neuerungen. Microsoft hat das Steuerkreuz aktualisiert und verwendet neu nicht mehr ein effektives Kreuz, sondern eine runde Hybridform. Damit werden diagonale Eingaben erleichtert. Ganz so gut gelöst wie beim deutlich teureren Elite-Controller ist das hier nicht, und das Steuerkreuz wirkt auch qualitativ etwas durchzogen. Im Vergleich zum bisherigen Steuerkreuz ist die diagonale Eingabe wirklich einfacher, dafür das sonstige Kreuz etwas weniger präzis. Ebenfalls neu ist ein Share-Knopf in der Mitte des Controllers. Damit können Sie via Xbox-App einfacher Screenshots und Videos mit Freunden teilen. Auf dem PC bietet sich dazu etwas Zusätzliches an: Sie können Xbox-App, Game-Bar und Co. komplett deaktivieren, und die Taste als weitere, frei belegbare Taste verwenden. Damit haben Sie einen Button mehr als bisher. Durch die dritte Taste in der Mitte des Controllers ist der Platz dort etwas knapper geworden, was aber verkraftbar ist.