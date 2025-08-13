Im Test – Motorola Razr 60 Ultra

Das Razr 60 Ultra hat auch gute innere Werte: Das Herzstück ist ein schneller Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Hinzu gesellen sich 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Drahtloses Laden, Schnellladen, neue Funktechnologien wie Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 sowie 5G sind ebenfalls an Bord. Zudem unterstützt das Gerät eSIM und hat einen Wasser-/Staubschutz nach IP48. Die Bildwiederholrate des Hauptdisplays beträgt satte 165 Hz. Die Technik ist also auf aktuellem Stand.

Kamera überzeugt

Motorola hat dem Razr 60 Ultra gleich drei 50-Megapixelkameras spendiert: eine an der Frontseite, zwei auf der Rückseite (eine ist eine Ultra-Weitwinkel-/Makro-Kamera). Nur ein optischer Zoom ist leider nicht an Bord. Die Fotos sind detailliert und haben natürliche Farben, selbst bei schlechteren Lichtverhältnissen.

Fazit: So macht klappen Spass

Wer ein schönes und technisch aktuelles Klapp-Smartphone sucht, macht mit dem Motorola Razr 60 Ultra garantiert nichts falsch. War es beim Release für meinen Geschmack zu teuer, bekommt man es nun zu einem äusserst fairen Preis von unter 900 Franken.