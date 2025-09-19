Im Test: Nothing Ear (3)

Die neue Soundsignatur setzt mehr auf Effekthascherei und eine weite Klangbühne. Mir gefiel die Soundsignatur der Vorgänger besser, vorwiegend für Sound wie Rock, Metal, Pop, Jazz oder Klassik. Bei elektronischer Musik und Hip-Hop kann der weniger natürlichere, aufgeblasenere Breitbandsound des Ear (3) hingegen punkten. Aber: Es gibt zum Glück den Equalizer in der App. Lobenswert ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Die finde ich einiges besser als beim Vorgänger.

Lade-Case ist auch Mikrofon

Die Ladeschale lädt den Kopfhörer nicht mehr nur auf, sondern kann auch als Mikrofon benutzt werden. Durch Knopfdruck wird es aktiviert. So sollen in lauten Umgebungen noch klarere Gespräche und Videoanrufe möglich sein sowie gute Aufnahmen für Sprachnachrichten oder Diktate. Das klappt einwandfrei, obwohl mein Gesprächspartner auch dem Mikrofon der Ohrstöpsel ein «sehr gut» attestiert. Die Ladeschale lässt sich drahtlos oder per USB-C aufladen. Sie erhöht die Akkudauer auf über 20 Stunden, ansonsten hält der Ear (3) mit eingeschaltetem ANC um die 5 bis 6 Stunden durch.