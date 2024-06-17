Im Test: Nothing Ear und Ear (a)

Die Bedienung der beiden Kopfhörer ist genauso durchdacht wie die Einrichtung. Es gibt einen Druckknopf an den Ohrhörern. Über diesen lassen sich alle wichtigen Aktionen wie Lautstärke, Geräuschunterdrückung, Start/Pause etc. steuern. Anfangs ist das Ertasten der Knöpfe etwas fummelig, aber nach kurzer Zeit hat man deren Position verinnerlicht. Clever: Die Knöpfe lassen sich via Nothing-X-App beliebig «umprogrammieren».

Durchdachte App

Die Nothing-X-App verdient auch sonst Lob: Mit wenigen Fingertipps lassen sich Einstellungen ändern, der Sound via Equalizer anpassen, die Geräuschunterdrückung (ANC) ausschalten oder der Bass-Booster regeln. Hier finden sich auch die ersten Unterschiede zwischen dem Ear und dem Ear (a). Das Flaggschiff bietet einen ausgewachsenen 8-Band-Equalizer sowie die Möglichkeit, den Sound per Hörtest auf die Ohren abzustimmen. Das günstigere (a)-Modell hat nur einen einfachen Equalizer für Bässe, Mitten und Höhen. Auch der Hörtest fehlt.