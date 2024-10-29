Im Test – Nothing Phone (2a) plus

Alles ganz einfach

Nothing setzt viel Wert auf Benutzerfreundlichkeit. Das zeigt sich bei der Installation: Das Android-14-System mit Nothing-Zugaben ist schnell und unproblematisch eingerichtet. Ein Assistent führt durch alle wichtigen Schritte, hilft beim Übertragen von Apps, Einrichten des Fingerabdruckscanners und Konfigurieren der Oberfläche. Auch lobenswert: Der Anwender kann bestimmen, welche vorinstallierten Apps er überhaupt möchte. Das hält das System schön schlank.

Genauso gut wie bei der Installation schlägt sich das Nothing Phone (2a) plus im Alltag: Der Fingerscanner reagiert schnell und präzise. Die Bedienung, das Öffnen von Apps, Surfen etc. gehen flott und ohne Ruckler vonstatten. Die Doppelkamera mit 50 Megapixeln überzeugt mit guten Fotos, auch bei schlechterem Licht. Die Frontkamera knipst mit ihren 50 Megapixeln ebenfalls gefällige Fotos. Hinzu kommen eine Schnellladefunktion mit 50 Watt, Wasser- und Staubschutz nach IP54 und eine gute Akkulaufzeit. Interessant sind die wenigen KI-Funktionen wie Sprachunterhaltungen mit ChatGPT – Nothing-Kopfhörer vorausgesetzt.