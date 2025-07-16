Im Test – Nothing Phone (3)

Dank des Snapdragon-8s-Prozessors tritt das Gerät im Alltagsbetrieb aufs Gas: Alles läuft flott und butterweich: die Bedienung, das Öffnen von Apps, Surfen etc. Leistungs-Freaks hätten sich für ein High-End-Gerät wohl noch einen stärkeren Prozessor wie den Snapdragon 8 Elite gewünscht. Doch für das Gros der Anwender reicht ein Oberklasse-Chip wie der Snapdragon 8s vollkommen aus. Die Benutzeroberfläche des Phone (3) ist durchdacht und lässt einem die Wahl zwischen den Nothing-Symbolen oder dem typischen Google-Design.

Weitere Hardware und Kamera

Ein Lob gibt es auch für die weitere Hardware, die fast durchs Band auf dem neusten Stand ist: Ob Wasser- und Staubschutz nach IP68, drahtloses Laden, Schnellladen, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G oder das jüngste Android; mit dieser Hardware ist man für die nächsten Jahre auf der sicheren Seite. Hinzu kommt ein grosszügiger Speicher von wahlweise 256 oder 512 GB. Einzig bei der USB-C-Schnittstelle setzt Nothing auf den 2er- statt den 3er-Standard. Wer allerdings nicht riesige Datenmengen via USB-C-Kabel auf sein Smartphone überträgt, wird den Unterschied nicht bemerken.

Bei der Kamera hat Nothing nicht gespart: An Bord sind insgesamt vier Linsen (eine für die Frontkamera, drei auf der Rückseite), die alle mit 50 Megapixeln auflösen. Dank der Periskop-Kamera auf der Rückseite sind Makrofotos und ein dreifacher optischer Zoom möglich. Mir gefallen die Aufnahmen. Sie sind nicht zu knallig, aber auch nicht zu blass. Details werden selbst in schlechteren Lichtsituationen gut abgebildet. Sogar ein 60-facher digitaler Zoom ist möglich. Natürlich muss man hier grosse Abstriche an der Qualität machen, aber dennoch: Weit entfernte Schriften und Objekte sind noch gut erkennbar.