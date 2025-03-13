Im Test – Nothing Phone (3a)

Problemlos schlägt sich das Nothing Phone (3a) auch im Alltag: Der Fingerscanner reagiert flink und anstandslos. Alles läuft flott und ohne Ruckler: die Bedienung, das Öffnen von Apps, Surfen etc. Die Dreifachkamera schiesst detaillierte und natürliche Fotos, selbst bei schlechterem Licht – und auch die 32-Mpx-Frontkamera knipst ansehnliche Aufnahmen. Praktisch und für ein so günstiges Smartphone eine Besonderheit ist der neue, zweifache optische Zoom.

Weitere Zückerchen sind eine Schnellladefunktion mit 50 Watt, Wasser- und Staubschutz nach IP64 (geschützt gegen Staub und Spritzwasser) und eine Akkulaufzeit, die einen gut über den Tag bringt.

Was fehlt, ist drahtloses Laden. Zudem gibt es «nur» während drei Jahren Android-Updates. Die Konkurrenz bietet da oft mehr. Immerhin: Sicherheits-Updates verspricht Nothing für 6 Jahre.

Das Nothing Phone (3a) Pro bietet einige wenige, aber doch interessante Upgrades gegenüber dem (3a). Da wäre einmal die eSIM-Unterstützung, etwas, das dem (3a) leider fehlt. Für Fotofans wichtig: Das (3a) Pro hat eine 50-Mpx-Periskoplinse statt einer Teleskopkamera an Bord. Das bedeutet: Es ist sogar ein optischer Dreifach-Zoom möglich. Die Frontkamera bietet 50 statt 32 Megapixel.