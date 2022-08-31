Im Test: Oppo Reno 8 (Pro)

Design

Es fällt auf – zu meiner Freude – dass der Trend deutlich zu klarer Kante (pun intended) geht. Sowohl das Reno 8 als auch die Pro-Version haben ein flaches Display und ein kantiges Gehäuse, links jeweils die Lautstärkeregler, rechts den Power-Button, den SIM-Slot unten. Auf der Rückseite haben die beiden Phones eine Erhöhung (beim Pro grösser als beim 8er) mit drei Linsen und einer Art Mini-Ringlight. Auffallend: Die beiden Hauptlinsen sind extrem gross und auffällig – und während sie beim 8er herausstehen, sind die bei der Pro-Version ins Gehäuse eingelassen. Die Front unterscheidet sich nur durch die Selfie-Cam, die beim Pro mittig und beim 8er links angebracht ist. Die Geräte sind gleich gross und gleich breit – nur ist das Pro etwas dicker als das 8er. Interessant: Obwohl die Gehäuse gleich lang und breit sind, ist das Display des Pro-Modells um 0,37 Zoll grösser als jenes des Reno 8 – die Screen-to-Body Ratio wird entsprechend besser sein.

Specs

Wir wollen Sie hier nicht ewig mit Datenkolonnen langweilen. Wir stellen jedoch fest, dass die beiden Geräte in vielen Bereichen ähnlich ausgestattet sind. Die Unterschiede finden sich im Detail: Der MediaTek-Prozessor im Pro ist der 8100 Max, im 8er der 1600er. Das Kamera-Setup beim Pro wird durch den hauseigenen Prozessor MariSilicon X unterstützt – das 8er nicht. Das Display des Pro hat eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, jenes des 8er 90 Hertz. Das eigentliche Kamera-Setup, die Akku-Kapazität (4500 mAh), die Display-Auflösung, die Konnektivität oder die Firmware sowie der (Arbeits)-Speicher sind gleich.

(Akku-) Performance

Die beiden Renos kommen ab Werk mit Oppos ColorOS 12.1, dürften aber schon demnächst OTA mit dem kürzlich vorgestellten Color 13 bestückt werden. Das unaufgeregte und im Unterschied zu anderen Android-Oberflächen nicht übermässig bunte ColorOS (pun not intended) kommt im aktuell trendigen Flat-Design, ist übersichtlich strukturiert und die Nonsense-Bloatware an vorinstallierten Apps von Drittherstellern lässt sich schnell entfernen, sodass der Speicher nicht unnötig verschwendet wird. Der Fingerprintscanner unter dem Display und die Gesichtserkennung funktioniert einwandfrei – letzterer brauchte zwar das ein oder andere Mal zwei Anläufe, wenns besonders dunkel war, lässt sich aber verschmerzen. Ansonsten lässt sich sagen, dass die User-Erfahrung angenehm ist, nichts hängt oder hakelt. Soft- und Hardware sind offenbar gut aufeinander abgestimmt – bei beiden Renos. Speziell cool: Auch bei den 8er-Renos ist die RAM-Erweiterungs-Funktion wieder da. Heisst: Wenn man nicht so viel Nutzspeicher benötigt (bei beiden Geräten sinds 256 GB), kann man dort noch etwas für den Arbeitsspeicher abzwacken (per Default 8 GB), was das Gerät nochmals schneller macht.

Die Leistung der Akkus ist ebenfalls erwähnenswert. Beide haben wir «extremen» Belastungsproben ausgesetzt, mit Gaming, Streaming und viel Videoaufnahmen und Fotografie. Beide Akkus haben den Tag locker überstanden – das Pro noch gut anderthalb Stunden länger als das 8er, trotz grösserem Bildschirm. Dort kommt wohl die Energieeffizienz des 8100-er Prozessors zum Tragen. Stark: Bei beiden Geräten legt Oppo den 80-Watt-Charger bei, der den Akku in 35 Minuten von 0 auf 100 pusht – nach 12 Minuten ist der Akku bereits halbvoll. Gemäss Oppo soll das dem Akku – der aus zwei separierten Modulen besteht, aber keinen grösseren Schaden hinzufügen. Rund 1600 Ladezyklen hat dieser in Oppos Labortests überstanden.

Kameras