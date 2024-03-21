Im Test: Sennheiser Accentum Plus Wireless

Wie der kleinere Bruder bietet auch der Plus-Kopfhörer Sound in guter Sennheiser-Qualität; warm, eher neutral, geeignet für alle Genres. Beim teureren Modell ist der Bass etwas stärker und wuchtiger als bei der preiswerteren Ausführung. Zudem sind laut Sennheiser bei der Plus-Version die Schallwandler angewinkelt. Das vergrössert ein wenig die Bühne. Doch gewaltig ist der Unterschied gegenüber dem günstigeren Accentum nicht.

Die Akkulaufzeit gibt Sennheiser wie beim Accentum ohne «Plus» mit 50 Stunden an. Zudem bietet der Kopfhörer eine Schnellladefunktion: Zehn Minuten Aufladen bringen 5 Stunden Wiedergabe.

Fazit: Sennheiser hat beim Accentum Plus Wireless an den richtigen Schrauben gedreht. Es gibt gegenüber dem 50 Franken günstigeren Modell mehr Ausstattung, einen minim besseren Sound und zumindest für mich etwas mehr Tragekomfort. Wer nicht knapp bei Kasse ist, dem empfehle ich die Plus-Version. Wer schon die plusfreie Variante hat, sollte sich nicht grämen: Eine Tragtasche kann man separat kaufen, für Klinkenports gibts USB-C-zu-Klinken-Adapter.