Hardware-Test
Im Test: Sennheiser Accentum Plus Wireless
Wir haben kürzlich den 136 Franken günstigen Sennheiser Accentum Wireless getestet (zum Test). Der Over-Ear-Kopfhörer überzeugte uns mit seinem schönen Sound, einfacher Bedienung, langer Akkulaufzeit und guter Geräuschunterdrückung. Jetzt reicht die deutsche Soundschmiede eine Plus-Variante des Accentum Wireless nach; sie kostet rund 50 Franken mehr.
Müssen sich die Käufer des günstigeren Accentum ärgern und macht die Plus-Variante seinen kleineren Bruder überflüssig? Glücklicherweise nicht! Wir können Entwarnung geben und gehen in diesem Test vor allem auf die Unterschiede zum ersten Accentum ein.
Der Accentum Plus Wireless gleicht seinem kleineren Bruder fast aufs Haar. Er drückt allerdings bei mir weniger auf die Ohren und trägt sich so bequemer. Ein weiterer Designunterschied: Alle Tasten ausser der Einschalttaste sind verschwunden. Stattdessen wird der Kopfhörer per Touch über den rechten Hörer bedient. Das klappt gut, obwohl ich Tasten lieber mag; mit ihnen kann ich die Lautstärke präziser und einfacher regeln. Doch das ist Geschmacksache.
Ausserdem gibt es am rechten Hörer neu eine Klinkenbuchse, um den Kopfhörer per Klinkenkabel mit einer Audioquelle zu verbinden. Das Kabel liegt bei; genauso ein USB-C-Ladekabel. Ebenfalls ein Ausstattungsplus ist die Tragtasche, die beim ersten Accentum fehlte.
In Sekunden gekoppelt
Genauso schnell wie der Accentum ist auch die Plus-Variante mit dem Smartphone verbunden. Folgen Sie einfach der mitgelieferten Kurzanleitung: Bluetooth einschalten, Kopfhörer verbinden, Sennheiser-App «Smart Control» herunterladen. Das war es.
Die Sennheiser-App erweitert den Kopfhörer um verschiedene praktische Funktionen: Wie gehabt sind das ein 5-Band-Equalizer, Soundzonen, diverse Presets etc. Im Gegensatz zum kleineren Bruder bietet der Accentum Plus allerdings eine adaptive Geräuschunterdrückung; er passt diese also dynamisch an die Umgebung an und schottet so je nach Situation noch etwas besser von der Aussenwelt ab. Mit einem Doppeltipp auf den rechten Hörer lässt sich der Transparenzmodus einschalten; die Aussenwelt wird wieder hörbar. Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus funktionieren tadellos, auch wenn andere Kopfhörer noch ein Quäntchen mehr abdichten.
Eine weitere Zugabe ist die automatische Trageerkennung. Der Accentum Plus Wireless stoppt die Wiedergabe, wenn er abgesetzt wird und startet, sobald er erneut auf dem Kopf sitzt. Das kann der günstigere Accentum nicht.
Musik für alle Fälle
Wie der kleinere Bruder bietet auch der Plus-Kopfhörer Sound in guter Sennheiser-Qualität; warm, eher neutral, geeignet für alle Genres. Beim teureren Modell ist der Bass etwas stärker und wuchtiger als bei der preiswerteren Ausführung. Zudem sind laut Sennheiser bei der Plus-Version die Schallwandler angewinkelt. Das vergrössert ein wenig die Bühne. Doch gewaltig ist der Unterschied gegenüber dem günstigeren Accentum nicht.
Die Akkulaufzeit gibt Sennheiser wie beim Accentum ohne «Plus» mit 50 Stunden an. Zudem bietet der Kopfhörer eine Schnellladefunktion: Zehn Minuten Aufladen bringen 5 Stunden Wiedergabe.
Fazit: Sennheiser hat beim Accentum Plus Wireless an den richtigen Schrauben gedreht. Es gibt gegenüber dem 50 Franken günstigeren Modell mehr Ausstattung, einen minim besseren Sound und zumindest für mich etwas mehr Tragekomfort. Wer nicht knapp bei Kasse ist, dem empfehle ich die Plus-Version. Wer schon die plusfreie Variante hat, sollte sich nicht grämen: Eine Tragtasche kann man separat kaufen, für Klinkenports gibts USB-C-zu-Klinken-Adapter.
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