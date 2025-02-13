Im Test: Sennheiser HD 505

Ich habe jahrelang einen Sennheiser HD 599 besessen und geschätzt – die Einstiegsklasse für Sennheisers audiophile Kopfhörer: Er bot einen sehr guten Sound für 200 Franken. Nun soll der HD 505 dessen Nachfolge antreten. Die deutsche Klangwerkstatt verspricht «analytische Abstimmung, präzise Detailwiedergabe und langanhaltenden Tragekomfort».

Bezüglich Ausstattung muss sich der «Neue» nicht vor seinem Vorgänger verstecken. In der schlichten Box sind nebst dem Kopfhörer eine Kordelzug-Aufbewahrungstasche sowie ein 1,8 Meter langes Kabel mit 3,5-mm-Stecker und 6,3-mm-Adapter enthalten. Was das Audiophilen-Herz freut: Das Kabel lässt sich abnehmen und problemlos gegen ein anderes tauschen oder ersetzen. So kann man sich etwa ein Kabel mit Mikrofon zulegen.

Ganz wichtig: Dieser Kopfhörer lässt sich nur per Kabel mit der Musikquelle verbinden. Die Funktechnologie Bluetooth ist nicht an Bord.