Im Test – Sony LinkBuds Clip

Nur ordentlicher Sound

Bei der Soundqualität hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Sie ist zwar ordentlich, mit genügend Details und einer guten Abstimmung zwischen Bass, Mitten und Höhen. Doch mir fehlt das gewisse Etwas – jener Enthusiasmus, der einen zum Mitsingen oder Mitwippen bringt. Das hat mehrere Gründe: Der Bass kommt sehr zahm daher, hier hätte mehr Kraft und Druck gutgetan. Den Höhen fehlt es zudem an Brillanz und den Mitten an Biss. Für fast 200 Franken erwarte ich mehr.

Hinzu kommt: Durch die offene Bauweise hört man sämtliche Umgebungsgeräusche. Doch für mich passen Umgebungsgeräusche und Musikgenuss nicht unter einen Hut. Entweder will man seine Musik geniessen oder sich auf die Mitmenschen oder den Verkehr konzentrieren. Entsprechend eignet sich der LinkBuds Clip vorwiegend für Hörer, die Musik nebenbei hören wollen. Dafür reicht die Klangqualität aus.

Schlechter wird der Sound, wenn man die Modi zur besseren Stimmwahrnehmung oder für weniger Nebengeräusche aktiviert. Dann tönt der Kopfhörer entweder blechern oder dumpf. Apropos Nebengeräusche: Aufgrund der offenen Bauweise hören die Mitmenschen mit. Dessen sollte man sich bewusst sein. Lob gibt es für die Telefonqualität, die im Test sehr gut war.