Im Test: Sony LinkBuds Open und Fit

Die Installation hat Sony ausgezeichnet gelöst: Bluetooth am Smartphone aktivieren, Kopfhörer ins Ohr stecken, auf «Verbinden» klicken. Mehr braucht es nicht. Zudem empfiehlt es sich, die «Sound Connect»-App herunterzuladen; sie ermöglicht zahlreiche Einstellungen und Anpassungen. Enthalten sind etwa ein Equalizer oder Funktionen zum Anpassen der Tippsteuerung. Schade: Die App wirkt etwas altbacken und überladen. Hier könnte Sony das Design und die Menüführung gerne mal auffrischen.

Der LinkBuds Fit passte bei mir ausgezeichnet ins Ohr, Probleme hatte ich allerdings beim Anlegen des LinkBuds Open. Hier brauchte es ein paar Anläufe, bis der passte. Zudem sprang er gelegentlich aus meinem Ohr. Wer sich für den Open interessiert, sollte den unbedingt vorher Probetragen. Die Bedienung per Tippen an den Kopfhörern funktionierte zuverlässig, aber eine zusätzliche Gestensteuerung ist praktischer. So muss etwa für die Lautstärke fünfmal und mehr getippt werden, was nicht gerade effizient ist. Ein Wischen oder Halten ist einfacher.

Zahmer Sound

Bezüglich Sound klingt der LinkBuds Fit dank geschlossener Bauweise ganz klar besser. Beim Open fehlt das richtige Eintauchen in die Musik. Zudem ist es schwieriger, einen guten Sitz für den optimalen Klang zu finden. Ebenfalls wichtig: Der LinkBuds Open lässt den Sound nach aussen durch: Das heisst: Laute Musik wird von der Umgebung wahrgenommen.