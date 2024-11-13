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Sascha Zäch
13. Nov 2024
Lesedauer 4 Min.

Musikalisches Doppel

Im Test: Sony LinkBuds Open und Fit

Die beiden neuen LinkBuds-Kopfhörer von Sony haben viele Gemeinsamkeiten, sind aber für ganz unterschiedliche Hörsituationen gedacht. Der «Open» eignet sich primär für unterwegs im Strassenverkehr, der geschlossene «Fit» für den ungestörten Soundgenuss.
© (Quelle: Sony)

Zwischen Sonys neuem LinkBuds Open und Fit gibt es einen grossen Unterschied. Der LinkBuds Open setzt auf eine offene Bauweise: Er hat ein Loch im Hörbereich und lässt so alle Umgebungsgeräusche durch. Der Vorteil: Beim Fahrradfahren oder Joggen im Strassenverkehr hört man seine Umgebung problemlos. Der Fit verwendet hingegen die klassische Bauweise mit Silikonaufsätzen, die den Gehörgang abdichten. Dadurch kann man sich vollkommen der Musik hingeben.

Links der offene LinkBuds Open, rechts der LinkBuds Fit

 © Quelle: Sony

Ordentliche Ausstattung

Die beiden Kopfhörer kommen in einer sehr kompakten Verpackung. Mit dabei sind ein äusserst handliches Ladecase, eine Kurzanleitung und ein USB-C-Ladekabel. Zudem hat Sony beim Fit noch mehrere Silikonaufsätze dazu gepackt.

Die Ladeschale ist bei beiden Kopfhörern genau gleich

 © Quelle: Sony

Die Installation hat Sony ausgezeichnet gelöst: Bluetooth am Smartphone aktivieren, Kopfhörer ins Ohr stecken, auf «Verbinden» klicken. Mehr braucht es nicht. Zudem empfiehlt es sich, die «Sound Connect»-App herunterzuladen; sie ermöglicht zahlreiche Einstellungen und Anpassungen. Enthalten sind etwa ein Equalizer oder Funktionen zum Anpassen der Tippsteuerung. Schade: Die App wirkt etwas altbacken und überladen. Hier könnte Sony das Design und die Menüführung gerne mal auffrischen.

Der LinkBuds Fit passte bei mir ausgezeichnet ins Ohr, Probleme hatte ich allerdings beim Anlegen des LinkBuds Open. Hier brauchte es ein paar Anläufe, bis der passte. Zudem sprang er gelegentlich aus meinem Ohr. Wer sich für den Open interessiert, sollte den unbedingt vorher Probetragen. Die Bedienung per Tippen an den Kopfhörern funktionierte zuverlässig, aber eine zusätzliche Gestensteuerung ist praktischer. So muss etwa für die Lautstärke fünfmal und mehr getippt werden, was nicht gerade effizient ist. Ein Wischen oder Halten ist einfacher.

Zahmer Sound

Bezüglich Sound klingt der LinkBuds Fit dank geschlossener Bauweise ganz klar besser. Beim Open fehlt das richtige Eintauchen in die Musik. Zudem ist es schwieriger, einen guten Sitz für den optimalen Klang zu finden. Ebenfalls wichtig: Der LinkBuds Open lässt den Sound nach aussen durch: Das heisst: Laute Musik wird von der Umgebung wahrgenommen.

Der LinkBuds Fit gefällt mir bezüglich Sound besser

 © Quelle: Sony

Was mir bei beiden Kopfhörern auffiel: Der Sound ist sehr zahm; ihm fehlt es an Biss, Bass und Details. Die Kopfhörer klingen nicht schlecht, aber es mangelt am gewissen Etwas, das bei Gänsehautsongs auch Gänsehaut erzeugt, das Instrumente und Stimmen fantastisch klingen lässt. Ebenfalls schade: Die Geräuschunterdrückung beim LinkBuds Fit ist mehr Kosmetik als wirklich nützlich; sie schwächt die Umgebung nur sehr wenig ab. Das ist bei In-Ears allerdings weniger schlimm als bei Over- oder On-Ears, da erstere wegen ihrer Trageweise bereits sehr gut abdichten.

Fazit: Standardkost

Die LinkBuds von Sony würde ich als Standardkost bezeichnen. Die Kopfhörer funktionieren, wie sie sollen, und liefern einen ordentlichen Sound. Im mittlerweile stark gesättigten True-Wireless-Markt findet man zum selben Preis allerdings Besseres – sowohl bezüglich Sound als auch App und Bedienung.

Wertung

Sony LinkBuds Open

+ Einrichtung, kompakte Ladeschale - passen nicht ideal im Ohr, App überladen, Sound nur Mittelmass Details: offene Earbuds, Treiber (11 mm), Bluetooth 5.3, Multipoint, Codecs: AAC, SBC, 8 h Akkulaufzeit (mit Case zusätzliche 14 h), wasser- und staubdicht nach IPX4, USB-C, Gewicht: 5,1 g pro Kopfhörer Preis: ab Fr. 182.– Gesehen bei: galaxus.ch Note: 3 Sterne (genügend)

Wertung

Sony LinkBuds Fit

+ Bequem, Einrichtung, kompakte Ladeschale - App überladen, Sound nur Mittelmass Details: geschlossene Earbuds, Treiber (8,4 mm), Bluetooth 5.3, Multipoint, ANC, Codecs: AAC, SBC, LC3, LDAC, 5,5 h Akkulaufzeit (mit Case zusätzliche 15,5 h), wasser- und staubdicht nach IPX4, USB-C, Gewicht: 4,9 g pro Kopfhörer Preis: ab Fr. 175.– Gesehen bei: galaxus.ch Note: 3,5 Sterne (ordentlich)
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