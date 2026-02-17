Im Test – Sony WF-1000XM6

Die beiden Ohrhörer erinnern an dicke Bohnen. Trotz der klobigen Anmutung liessen sie sich mit den mittleren Aufsätzen gut einsetzen. Ich stecke sie in den Gehörgang und drehe sie leicht; so sitzen sie fest und bequem. Allerdings vermittelt die runde Form das Gefühl, als könnten die Ohrhörer bei heftigen Bewegungen herauspurzeln, auch wenn sie sicher sitzen. Das dürfte nicht jedem gefallen. Zudem sind die Buds aufgrund ihrer Grösse sehr auffällig. Ein Probetragen ist daher empfehlenswert.

Klopf, klopf …

Mit der Bedienung des WF-1000XM6 konnte ich mich nicht anfreunden. Die Steuerung erfolgt per Tippen auf die Ohrhörer. Einmal tippen auf dem rechten Hörer pausiert den Song, mehrfaches Tippen erhöht die Lautstärke – und so weiter. Dieses ständige Geklopfe auf die Ohren ist nicht nur unangenehm, sondern stört auch den Musikgenuss.

Vielleicht bin ich motorisch zu ungeschickt, doch beim mehrmaligen Tippen zur Lautstärkeregelung löste ich regelmässig andere Aktionen aus – etwa Pause oder das Umschalten der Geräuschunterdrückung. Daher griff ich lieber zu den Lautstärketasten des Smartphones, als mich am WF-1000XM6 abzumühen.