Im Test – Sony WF-C710N

Nicht nur der Markt der Audioenthusiasten, sondern auch die Alltagshörer wollen bedient werden. Und genau für diese Klientel hat Sony den WF-C710N lanciert. Er kostet erschwingliche 119 Franken und soll dennoch mit einigen Höhepunkten aufwarten, die man von teureren Modellen gewohnt ist. Wir haben den neuen Sony-Kopfhörer getestet.

Was ist drin?

Bezüglich Mitbringsel bietet Sony beim WF-C710N keine Überraschungen. Der Kopfhörer kommt mit dem üblichen Zubehör daher: kompakte Ladeschale, USB-C-Ladekabel, Schnellstartanleitung sowie zwei zusätzliche Silikonaufsatzpaare, um einen idealen Sitz im Ohr zu garantieren.