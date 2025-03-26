Günstig und gut
Im Test – Sony WF-C710N
Nicht nur der Markt der Audioenthusiasten, sondern auch die Alltagshörer wollen bedient werden. Und genau für diese Klientel hat Sony den WF-C710N lanciert. Er kostet erschwingliche 119 Franken und soll dennoch mit einigen Höhepunkten aufwarten, die man von teureren Modellen gewohnt ist. Wir haben den neuen Sony-Kopfhörer getestet.
Was ist drin?
Bezüglich Mitbringsel bietet Sony beim WF-C710N keine Überraschungen. Der Kopfhörer kommt mit dem üblichen Zubehör daher: kompakte Ladeschale, USB-C-Ladekabel, Schnellstartanleitung sowie zwei zusätzliche Silikonaufsatzpaare, um einen idealen Sitz im Ohr zu garantieren.
Mir haben die vormontierten Aufsätze perfekt gepasst. Die beiden Ohrhörer sitzen fest und bequem im Ohr. Da sie sehr leicht und nicht allzu gross sind, bemerkt man sie nach einiger Zeit gar nicht mehr; längerer Hörgenuss ist so kein Problem.
Einrichtung in wenigen Schritten
Dank der Schnellstartanleitung ist der Kopfhörer rasch eingerichtet: Zuerst wird Sonys Sound-Connect-App installiert, danach werden die Ohrstöpsel eingesetzt. Die Erkennung via Bluetooth funktioniert automatisch. Ein grosses Plus: Der WF-C710N bietet Multipoint, lässt sich also mit mehreren Geräten koppeln.
Zur App: Diese bietet zahlreiche Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten. Dazu zählen etwa ein 5-Band-Equalizer mit vielen Presets, eine Ohranalyse, einstellbare Soundqualität und Anpassungsmöglichkeiten bei der Touchsteuerung. Diese funktioniert problemlos: Zum Pausieren, Überspringen von Tracks oder Ausschalten der Geräuschunterdrückung wird auf die Ohrhörer getippt.
Eine Kritik: Die Menüs der Sony-App sind teils unübersichtlich und kompliziert. Nicht immer weiss man auf den ersten Blick, was man genau wie anpassen kann. Zudem wird man immer wieder mit Anmeldeaufforderungen konfrontiert. Andere Hersteller haben das intuitiver gelöst.
Guter SoundFür einen günstigen True-Wireless-Kopfhörer vermag der WF-C710N zu gefallen. Er hat einen wohlklingenden, starken und treibenden Bass. Dieser ist aber nie zu dominant. Mitten, Höhen und Tiefen sind tipptopp ausbalanciert, mit einer leichten Betonung der Mitten und einer eher kleinen Bühne. Gegenüber High-End-Modellen vermisse ich die Brillanz in den Höhen. Stimmen kommen durch das gewählte Soundprofil jedoch hervorragend zur Geltung. Der Kopfhörer eignet sich bestens für Gesangsmusik wie Rock, Pop, Country und Hip-Hop. Aber auch Instrumentalmusik klingt gut. Ich konnte kein Genre ausmachen, in dem der WF-C710N schwächelte. Einziger Wermutstropfen: Der Kopfhörer unterstützt kein Hi-Res-Bluetooth wie LDAC; er ist also primär für den Musikgenuss unterwegs oder beim Sport gedacht, dazu passt der Spritzwasserschutz. Ein Lob gibt es ausserdem für die adaptive Geräuschunterdrückung (ANC). Die ist hervorragend und passt sich der Aktivität und Umgebung an.
Ausgezeichnet ist die Akkulaufzeit: Sony verspricht 8,5 Stunden. Mit Ladecase kommen nochmals 21,5 Stunden hinzu. Das ist für einen so kleinen Kopfhörer sehr viel. In unserem Test zeigte sich, dass der Akku tatsächlich viel Ausdauer hat.
Fazit: Praktischer Alleskönner
Sonys WF-C710N ist ein bequemer, günstiger Kopfhörer, der in allen Genres eine gute Vorstellung abliefert. Das Hören mit ihm macht viel Spass – und das ist das wichtigste beim Musikgenuss.
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