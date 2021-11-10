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Florian Bodoky
10. Nov 2021
Lesedauer 4 Min.

Testcenter

Im Test: Sunrise IPTV Box

Anfang Oktober hat Sunrise ihre neuen Kombi-Abos präsentiert – passend dazu gibt’s auch noch eine neue TV-Box, die mit dem Reddot-Award ausgezeichnet wurde. PCtipp hat sie sich zur Brust genommen.
© (Quelle: Sunrise)

«We Combo» heisst die Abo-Familie, die Sunrise in Zusammenarbeit mit UPC vor gut einem Monat lanciert hat. Diese enthält unter anderem das TV-Abo We TV. Passend dazu hat der Provider auch eine neue Box vorgestellt, die Sunrise IPTV Box. Diese hat bereits den Reddot-Award abgeräumt – im Bereich Sustainability, also Nachhaltigkeit. Die Box bestehe nämlich zu 35 Prozent aus rezykliertem Material und ist gänzlich plastikfrei verpackt. Zudem bezieht sie den Strom über den USB-Anschluss des Fernsehers und verbraucht weniger als 5 Watt. Dies zur Vorabinfo. Im Test überzeugte sie zunächst wegen ihrer Unscheinbarkeit. Rund 7 Zentimeter lang und breit ist das knapp 1,5 Zentimeter dicke Quadrat. Die Oberfläche ist komplett von einem grauen Stoff überzogen, lediglich eine blaue LED in der Ecke komplettiert die Fläche. Kein Vergleich zu den Möbeln, die man sich noch vor 5 Jahren ins Wohnzimmer stellen musste. An den Seiten finden sich lediglich ein unauffälliger Power-Button, ein HDMI- sowie ein Micro-USB-Slot – und ein ganz kleines 4K- und HDR-Branding. Interessant: Auf der Unterseite gibt es einige Klett-Flächen, welche mit bei Bedarf selbstklebenden Aufsätzen bestückt sind. So hat die Box bei Bedarf Halt, kann aber auch mittels Klett-Technik jederzeit abgenommen und transportiert werden. 

© Quelle: Sunrise

Das Setup ist denkbar einfach – nach der Verkabelung über HDMI wählt man im Fernseher die entsprechende Quelle aus, das Setup der Box startet automatisch und führt den Nutzer Schritt für Schritt durch alle Einrichtungspunkte – welche gar nicht so viele sind. Lediglich das Eingeben des WLAN-Passworts mit den Pfeiltasten der mitgelieferten Fernbedienung gestaltet sich etwas mühselig, aber das kennt man ja, wenn TV-Geräte ins WLAN eingebunden werden.

© Quelle: Sunrise

Wie etwa bei Netflix lassen sich für mehrere Nutzer Profile erstellen, damit jeder Nutzer seine Favoritenliste bei den TV-Sendern, seine Sprach- und Untertiteleinstellungen und dementsprechend seine Empfehlungen verwalten kann, ohne dass die «Geschmäcker» der verschiedenen Nutzer einander ins Gehege kommen. Insgesamt lassen sich hier 6 Profile parallel betreiben. Das Hauptmenü ist – wie die ganze Bedienoberfläche – übersichtlich und intuitiv gestaltet. Die Menüpunkte TV-Guide, Apps, Replay, Filme & Serien sowie Aufnahmen sind nebeneinander aufgeführt. Während der TV-Guide logischerweise die digitale Inhaltsübersicht bereitstellt, finden sich unter Apps zusätzliche Anwendungen, hauptsächlich im Streaming-Bereich, wie Netflix, Sky, Amazon Prime, aber auch Apps fürs Audiostreaming. Wichtig: Diese Dienste müssen – sofern sie nicht kostenlos zur Verfügung stehen, wie etwa die App von CNN – separat abonniert werden.

Der App Store und die Fernbedienung

© Quelle: Sunrise

Es gibt auch einen hauseigenen App Store, den es aber – mit Verlaub – für diese App-Auswahl kaum gebraucht hätte. Die paar Apps hätten sich auch standardmässig auf die Box laden lassen. Aber vielleicht wird das noch. Mit der Replay-Funktion lassen sich die letzten sieben Tage zeitversetzt schauen – bei allen zur Verfügung stehenden Sendern. Unter Aufnahmen lassen sich entweder Aufnahmen planen (Einzelsendungen oder gleich Serien bei Inhalten, die serienmässig auf dem gleichen Sender ausgestrahlt werden) – auch wenn man gerade eine Serie schaut, kann diese auf Knopfdruck zu den Aufnahmen hinzugefügt werden. Unter Filme und Serien gibt es zudem noch eine Auswahl an Inhalten, die «on demand» also auf Verlangen gemietet werden können, darunter zum Beispiel aktuelle Filme.

© Quelle: Sunrise
© Quelle: Sunrise

Ein spezielles Lob gebührt auch der mitgelieferten Fernbedienung. Anders als z.B. das minimalistische Teil einer Apple TV-Box führt diese Fernbedienung angenehm durch alle Menüs, auch wenn der Zahlenblock in der Mitte wohl eher nostalgische Gründe hat – im Testprozedere kam er jedenfalls kaum zum Zug. Auch die Sprachbefehle funktionierten. Auf Schlagwörter wie «Simpsons» oder «Big Bang Theory» reagierte die Box prompt.

Fazit

Die IPTV Box von Sunrise lässt kaum was zu meckern übrig. Die Bedienoberfläche ist ansprechend und intuitiv, das gleiche gilt für die Fernbedienung. Zudem ist die Box hübsch, klein und unauffällig – und einfach einzurichten. Einzig der App Store, beziehungsweise die App-Auswahl dessen, ist noch etwas kärglich, wenn man dies mit Konkurrenzprodukten vergleicht.

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