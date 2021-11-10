Im Test: Sunrise IPTV Box

Ein spezielles Lob gebührt auch der mitgelieferten Fernbedienung. Anders als z.B. das minimalistische Teil einer Apple TV-Box führt diese Fernbedienung angenehm durch alle Menüs, auch wenn der Zahlenblock in der Mitte wohl eher nostalgische Gründe hat – im Testprozedere kam er jedenfalls kaum zum Zug. Auch die Sprachbefehle funktionierten. Auf Schlagwörter wie «Simpsons» oder «Big Bang Theory» reagierte die Box prompt.

Fazit

Die IPTV Box von Sunrise lässt kaum was zu meckern übrig. Die Bedienoberfläche ist ansprechend und intuitiv, das gleiche gilt für die Fernbedienung. Zudem ist die Box hübsch, klein und unauffällig – und einfach einzurichten. Einzig der App Store, beziehungsweise die App-Auswahl dessen, ist noch etwas kärglich, wenn man dies mit Konkurrenzprodukten vergleicht.