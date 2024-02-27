Test: Seek Thermal Compact

In der App sieht man sofort das Wärmebild der Umgebung. Zudem bietet sie praktische Einstellmöglichkeiten: Unter anderem lässt sich die Farbpalette ändern. Es geht aber noch viel mehr: So gibt es mehrere Wärmemodi; Nutzer können einzelne Punkte messen, die höchste und niedrigste Temperatur anzeigen, das ganze Temperaturspektrum betrachten oder eine Temperaturspanne festlegen. Die Wärmebilder lassen sich auch als Foto oder Video aufnehmen und exportieren. Ebenfalls sehr praktisch: In der App sind direkt ein Handbuch und diverse Tutorial-Videos verlinkt. Noch ein Hinweis für empfindliche Ohren: Die Kamera macht sich durch ein stetes Klicken bemerkbar – mich hat das nicht gestört … aber auf der Pirsch empfiehlt sich solch eine lautstarke Kamera nicht.

Format und Bedienung sind top. Wie sieht es mit den Bildern aus? Auch hier kann ich Entwarnung geben: Die sind zwar nicht so scharf und detailliert wie bei Profi-Wärmebildkameras, aber ich konnte das Gewünschte gut erkennen – etwa den Verlauf der Bodenheizung oder Kältebrücken wie das Katzentürchen. Anfangs braucht es ein wenig Geduld und Probieren beim Fokussieren, aber nach kurzer Zeit hat man den Dreh raus.