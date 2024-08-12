Im Test: Tolino Vision Color

Installation und Bedienung

Die Installation hat Tolino gut durchdacht: Dank Schnellanleitung ist sie in wenigen Minuten erledigt. Nach dem Einschalten werden Sprache und Wi-Fi-Verbindung bestimmt, allfällige Updates heruntergeladen und ein Konto beim vorinstallierten Buchshop angelegt.

Was mir besonders gefällt: Der Touchscreen reagiert schnell und präzise. Weniger gut finde ich die Position des Einschaltknopfes auf der Hinterseite. Der war für mich nur schwer zu erreichen. Zudem musste ich den E-Reader mit zwei Händen halten, für einhändiges Lesen ist er zu breit.

Ansonsten gibt es bezüglich Benutzerfreundlichkeit nicht zu meckern. Die Menüs und Oberfläche sind gut und klar strukturiert, alle wichtigen Funktionen für einen E-Reader sind vorhanden – vom Einstellen der Schriftgrösse und Schriftart über das Anlegen von Sammlungen bis zum einfachen Onlineeinkauf neuer Bücher.